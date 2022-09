Le navetteur indien Anupama Upadhyaya devient numéro 1 mondial junior dans le dernier classement BWF

La jeune Anupama Upadhyaya n’est devenue que la deuxième navetteuse indienne dans la catégorie des célibataires filles de moins de 19 ans à remporter le titre le plus élevé du dernier classement BWF Junior. Le joueur de 17 ans de Panchkula, qui avait remporté des titres internationaux juniors en Ouganda et en Pologne plus tôt cette année, a remplacé mardi son compatriote indien Tasnim Mir de la première place.

Elle a fait un bond de deux places pour s’emparer de la pole position avec 18.060 points en 18 tournois et fait partie des quatre filles qui figurent dans le Top 10 du classement junior.

Trois autres navetteuses indiennes dans le Top 10 sont Tasnim Mir (numéro 2) et deux jeunes de 14 ans – Anwesha Gowda (numéro 6) et Unnati Hooda (numéro 9). Dans l’ensemble, Anupama n’est que le sixième navetteur indien à être en tête du classement junior.

Chez les garçons, Aditya Joshi (2014), Siril Verma (2016), Lakshya Sen (2017) avaient atteint la première place dans le passé, tandis que Sankar Muthusamy Subramanian, 18 ans, était devenu le n°1 mondial le mois dernier.

Anupama avait récemment percé le classement du Top 100 féminin senior et est actuellement classée n ° 63 mondiale.

Produit de la Prakash Padukone Badminton Academy, Anupama a connu une course impressionnante cette année en se qualifiant pour les demi-finales du Syed Modi International Super 300 en janvier avant de participer aux quarts de finale de l’Orleans Open Super 100.

L’Indien se prépare actuellement pour les Championnats du monde juniors qui se tiendront à Santander, en Espagne, du 17 au 31 octobre.

