Le naufrage oblige des centaines de personnes à quitter la ville-temple indienne

LUCKNOW, Inde (AP) – Les autorités d’une ville indienne de l’Himalaya ont arrêté les activités de construction et commencé à déplacer des centaines de personnes vers des abris temporaires après l’effondrement d’un temple et l’apparition de fissures dans plus de 600 maisons à cause de l’affaissement des terres, ont annoncé samedi des responsables.

Les habitants de la ville de Joshimath, dans l’État d’Uttarakhand, disent avoir commencé à remarquer des fissures dans les maisons, en particulier après les inondations de 2021 dans la région. Aucun blessé n’a été signalé dans l’effondrement du temple vendredi soir et les personnes vivant à proximité avaient quitté la zone un jour plus tôt.

Himanshu Khurana, un administrateur du district, a déclaré que plus de 60 familles avaient été transférées dans des camps de secours gouvernementaux. Le nombre est susceptible d’aller jusqu’à 600 familles, selon les médias.

Des images télévisées ont également montré des fissures dans les routes, gênant la circulation des véhicules.

Ranjit Singh, un haut responsable de la gestion des catastrophes de l’État, a déclaré que la cause immédiate des fissures “semble être le système de drainage défectueux, qui a entraîné des infiltrations d’eau sous les maisons qui ont conduit à leur naufrage”.

Le gouvernement paiera 4 000 roupies (50 dollars) par mois pendant six mois aux personnes rendues sans abri à Joshimath, une ville-temple d’environ 25 000 personnes qui se trouve à une altitude de 1 890 mètres (6 200 pieds) et tombe sur un pèlerin hindou clé ainsi que du trekking circuits, a déclaré Khurana.

Des dizaines de milliers de fidèles se dirigeant vers Badrinath et Him Kund Sahib, principaux sites de pèlerinage hindous et sikhs, passent par Joshimath, à 490 kilomètres (305 miles) au nord-est de New Delhi. L’énorme flux de pèlerins et de touristes a vu la ville se développer de manière exponentielle au fil des ans avec la construction massive de bâtiments et de routes, que certains experts ont liée à l’affaissement du sol.

Les activités de construction qui ont été temporairement interrompues comprennent la route toutes saisons de Chardham – une entreprise phare du gouvernement fédéral pour relier divers sites de pèlerinage hindous, un projet de mise en place de chariots tirés par des cordes pour transporter les pèlerins et les touristes à proximité d’Auli, et des centrales hydroélectriques.

La région a été témoin d’une averse dévastatrice – une pluie extrême en peu de temps – qui a entraîné la mort de centaines de personnes en 2013 ainsi que de graves inondations en 2021. Les experts disent que le rétrécissement rapide des glaciers, en partie à cause du changement climatique, est également une autre raison pour laquelle le région est frappée par des catastrophes à répétition.

“Entre 2015 et mi-2021, au moins 7 750 cas de précipitations extrêmes et d’averses ont été notés dans l’Uttarakhand. De tels cas sont préjudiciables à Joshimath car ils peuvent augmenter le nombre de bâtiments touchés, exacerbant finalement la vulnérabilité des habitants », a déclaré Kavita Upadhyay, experte en politique de l’eau qui est actuellement associée de recherche dans le projet Riverine Rights de l’Université métropolitaine d’Oslo.

Upadhyay, qui est originaire d’Uttarakhand et vit dans la région, a déclaré que des projets d’infrastructure à grande échelle sans relâche ainsi que l’afflux incontrôlé de touristes ont également contribué à l’affaissement des terres.

« Les pentes de Joshimath sont formées de débris de glissement de terrain. Cela signifie qu’il y a une limite à laquelle la ville peut être surchargée par des bâtiments ou perturbée par des activités telles que la construction de grands projets d’infrastructure comme des barrages et des routes.

Une étude réalisée par l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État d’Uttarakhand a averti que la construction en enlevant des rochers et en dynamitant la colline entraînerait de graves dommages environnementaux.

En mai de l’année dernière, Meera Rawat, une résidente, a été surprise alors qu’elle cuisinait dans la cuisine lorsqu’elle a entendu un gargouillement d’eau coulant sous le sol.

“Ce jour-là, j’ai réalisé que quelque chose de grave allait se passer dans notre ville de Joshimath. En septembre, j’ai vu une petite fissure dans le sol. En décembre, il s’est élargi et nous avons quitté la maison », a déclaré Meera.

L’écrivain d’Associated Press Sibi Arasu à Bengaluru, en Inde, a contribué à ce rapport.

Biswajeet Banerjee, The Associated Press