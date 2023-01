Le naufrage oblige des centaines de personnes à quitter la ville-temple indienne

Les habitants de la ville de Joshimath, dans l’État d’Uttarakhand, disent avoir commencé à remarquer des fissures dans les maisons, en particulier après les inondations de 2021 dans la région. Aucun blessé n’a été signalé dans l’effondrement du temple vendredi soir et les personnes vivant à proximité avaient quitté la zone un jour plus tôt.

LUCKNOW, Inde – Les autorités d’une ville indienne de l’Himalaya ont arrêté les activités de construction et ont commencé à déplacer des centaines de personnes vers des abris temporaires après l’effondrement d’un temple et l’apparition de fissures dans plus de 600 maisons à cause de l’affaissement des terres, ont annoncé samedi des responsables.

Le gouvernement paiera 4 000 roupies (50 dollars) par mois pendant six mois aux personnes rendues sans abri à Joshimath, une ville-temple d’environ 25 000 personnes qui se trouve à une altitude de 1 890 mètres (6 200 pieds) et tombe sur un pèlerin hindou clé ainsi que du trekking circuits, a déclaré Khurana.

Des dizaines de milliers de fidèles se dirigeant vers Badrinath et Him Kund Sahib, principaux sites de pèlerinage hindous et sikhs, passent par Joshimath, à 490 kilomètres (305 miles) au nord-est de New Delhi. L’énorme flux de pèlerins et de touristes a vu la ville se développer de manière exponentielle au fil des ans avec la construction massive de bâtiments et de routes, que certains experts ont liée à l’affaissement du sol.