Le naufrage meurtrier au large de la Grèce n’est que la dernière catastrophe en mer pour les migrants pakistanais

Asad Ali, un Pakistanais qui a tenté il y a six ans de migrer illégalement vers la Turquie, affirme qu’à l’époque, il aurait donné sa vie pour quitter son pays d’origine.

Ali a déclaré qu’il avait tenté de se rendre en Turquie par voie terrestre en 2017 alors qu’il n’avait que 21 ans – un voyage semé d’embûches sur la route des Balkans occidentaux vers l’Europe – mais il s’est rendu en Iran et a été expulsé vers Sialkot, au Pakistan, où vit sa famille. .

Bien qu’il n’ait pas pu voir son voyage jusqu’au bout, il est vivant pour en parler – un destin très différent de la plupart des 350 Pakistanais qui étaient sur un bateau de pêche bondé qui a chaviré au large du sud de la Grèce le 14 juin, un chiffre fourni par le ministre de l’Intérieur pakistanais.

Sur les 700 migrants estimés à bord du bateau voyageant entre la Libye et l’Italie, seuls 104 hommes – dont 12 Pakistanais – ont été secourus, tandis que 82 corps ont été retrouvés, a déclaré le 23 juin la ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah Khan. Les autres personnes secourues étaient des Egyptiens, Syriens et Palestiniens.

« Je sens la douleur me monter au cœur », a déclaré Ali en ourdou, dans une interview accordée à CBC News. « Je comprends ce que tout le monde ressentait … pas seulement en tant que Pakistanais, mais en tant qu’humains. Ils voulaient juste mieux pour leurs futures familles et ont dû payer tellement cher, pour faire face à un destin aussi sinistre en mer. »

Asad Ali, au premier plan, est montré avec ses trois cousins ​​alors qu’ils tentent de migrer illégalement vers la Turquie depuis le Pakistan en 2019. Il a réalisé un documentaire sur son voyage et l’a mis en ligne sur YouTube pour avertir les autres de ne pas faire ce voyage dangereux. (Soumis par Asad Ali)

L’Agence fédérale d’enquête du Pakistan a déclaré avoir recueilli les noms de 281 personnes sur le bateau et de l’ADN en contactant les familles des victimes au Cachemire.

Le révérend Mussie Zerai, prêtre et cofondateur de l’Agenzia Habeshia, une organisation humanitaire mondiale qui travaille avec les demandeurs d’asile et les réfugiés, a aidé de nombreux migrants à traverser la mer Méditerranée.

« Je comprends à quel point c’est douloureux pour de nombreuses familles pakistanaises », a-t-il déclaré. « Nous prions pour les âmes de ces personnes. »

Les membres de la famille des victimes du bateau de migrants attendent de fournir des échantillons d’ADN à l’hôpital de district de Khuiratta, au Cachemire sous administration pakistanaise, le 20 juin. familles des victimes. (Gibran Peshimam/Reuters)

Méditerranée ‘une grande mer ouverte de tombes’

Le naufrage du bateau au large des côtes grecques – qui est considéré comme l’un des pires naufrages de migrants en Méditerranée – a été la troisième tragédie majeure enregistrée cette année au cours de laquelle des migrants du Pakistan ont perdu la vie en mer.

Un bateau qui a chaviré en février, près de la région sud de l’Italie de la Calabre a fait au moins 60 morts, dont plus de deux douzaines de Pakistanais.

En avril, les corps de 57 personnes, dont certaines pakistanaises, échoué en Libye après que deux bateaux transportant des réfugiés ont chaviré en mer Méditerranée.

Les migrants secourus après le naufrage de leur bateau arrivent au port de Kalamata, en Grèce, le 14 juin. Il s’agit de la troisième tragédie majeure enregistrée cette année au cours de laquelle des migrants du Pakistan ont perdu la vie en Méditerranée. (Eurokinissi/Reuters)

« Ce n’est plus la mer Méditerranée », a déclaré Zerai. « C’est une grande mer ouverte de tombes de Pakistanais, d’Egyptiens et d’autres migrants. »

Ces derniers mois, les Pakistanais ont fait ces voyages en grand nombre, stimulé par la crise économique du pays, avec une inflation atteignant un record de 38 pe r cent en mai .

« Le pays n’est pas vivable », a déclaré Ali. « Et que pouvez-vous attendre des gens quand cette route est tout ce qu’ils connaissent et que tout le monde leur ferme les portes? »

Lors d’une deuxième tentative de quitter son domicile en 2019, Ali a emprunté la même route terrestre mais avait des documents pour se rendre en Iran, réduisant de moitié la partie illégale de son voyage en Turquie.

Il a payé à un agent environ 1 500 $ CAN pour se rendre du Pakistan à la Turquie, soit le double du montant habituel, juste pour s’assurer que personne ne lui prenne son téléphone portable. Les passeurs prennent régulièrement les téléphones et les effets personnels des migrants, a déclaré Ali, mais il avait besoin de son téléphone pour enregistrer son voyage et créer un documentaire pour avertir les autres d’une tentative de traversée illégale.

Après avoir atteint la Turquie et s’être installé, Ali a déclaré qu’il avait fait le voyage de 15 jours au Pakistan juste pour créer son documentaire et retourner dans sa famille.

REGARDER | Des villages au Pakistan pleurent la perte de jeunes hommes : Un village pakistanais pleure 28 hommes perdus dans la tragédie d’un bateau de migrants grec Des villages pakistanais pleurent la perte de dizaines de jeunes hommes qui ont péri dans le naufrage du bateau de migrants au large de la Grèce alors que le gouvernement pakistanais promet de réprimer la traite des êtres humains.

« Je ne veux pas que quiconque traverse ce que j’ai fait ou ce que les gens sur le… bateau [off the coast of Greece] a fait. Personne ne mérite la douleur et le traumatisme. »

Ali a déclaré qu’il avait ensuite obtenu des documents légaux pour émigrer en Turquie, et bien qu’il fasse des allers-retours entre la Turquie et le Pakistan, il vit et travaille en Turquie en tant que traducteur pour les nouveaux arrivants.

« Si j’avais connu les luttes qui accompagnaient le chemin, je n’aurais jamais fait le trek », a-t-il déclaré.

Peur d’être renvoyé chez lui

Marta Bivand Erdal étudie les modèles de migration sud-asiatique à l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo (PRIO), dans la capitale norvégienne.

Entre les faibles possibilités d’évolution de carrière dans les villes d’origine des migrants et les conditions météorologiques gênantes, telles que Augmentation des inondations au Pakistan ceux qui tentent de migrer illégalement vers un autre pays considèrent les difficultés comme un risque gérable, a-t-elle déclaré.

« Les choses sont beaucoup plus difficiles maintenant qu’elles ne l’étaient avant la pandémie, en termes de gestion au jour le jour », a-t-elle déclaré dans une interview à CBC News.

Des commerçants et des ouvriers sont assis devant des magasins fermés lors d’une grève contre l’inflation et l’augmentation des prix des produits pétroliers, à Karachi, au Pakistan, le 27 février. L’inflation dans le pays a atteint un record de 38 % en mai. (Akhtar Soomro/Reuters)

Bivand Erdal a déclaré que les personnes qui tentaient de migrer n’étaient peut-être pas conscientes des difficultés liées à l’emprunt de la route illégale.

« La possibilité que vous mouriez réellement n’est pas ce dont les gens ont entendu parler », a-t-elle déclaré. « Être renvoyés chez eux est ce dont ils entendent le plus parler. »

du Pakistan les routes migratoires les plus populaires vers l’Europe comprennent la route de la Méditerranée centrale, avec 3 859 migrants de janvier à avril 2023, et la route des Balkans occidentaux, transportant 649 migrants au cours de la même période, selon l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, également appelée Frontex.

La route de la Méditerranée centrale porte désormais 20 fois le nombre de migrants pakistanais qu’en 2021, a déclaré Frontex.

Qui est à blâmer?

Jusqu’à présent, Les autorités pakistanaises disent ils ont arrêté sept personnalités clés présumées d’un réseau de traite des êtres humains. Trente autres suspects ont été arrêtés ces derniers jours au Pakistan et étaient interrogés pour leur rôle dans la facilitation des activités de contrebande.

Le 21 juin à Londres, au Royaume-Uni La National Crime Agency a arrêté un Égyptien soupçonné d’être l’un des meneurs.

Ali dit qu’il croit que sans les passeurs, personne n’emprunterait les routes des migrants illégaux.

« Je blâme entièrement les passeurs. Ils mettent les personnes vulnérables dans une situation terrible », a-t-il déclaré.

REGARDER | Des dizaines de migrants tués, des centaines portés disparus après le naufrage d’un bateau : Soixante-dix-neuf personnes sont mortes après le naufrage d’un bateau bondé de migrants près de la Grèce. Les efforts de sauvetage se poursuivent alors que les équipages recherchent des centaines d’autres personnes lors de l’incident le plus meurtrier de cette année. Il n’y a pas de trace claire mais les responsables soupçonnent qu’il y avait peut-être jusqu’à six cents personnes à bord… Bien au-delà de la capacité du bateau. Ils s’attendent à ce qu’il y ait plus de morts à mesure que cette tragédie se déroule.

Mais Zerai, de l’Agenzia Habeshia, a déclaré que le simple fait d’arrêter les passeurs n’était peut-être pas une solution à long terme. Les pays développés comme la Grèce devraient disposer des ressources de sauvetage en mer pour aider ces bateaux lorsqu’ils sont en danger, a-t-il déclaré.

Grèce a défendu sa réponse au naufrage affirmant que les personnes à bord ont rejeté l’assistance et que déplacer les migrants sur d’autres navires ou remorquer le bateau surpeuplé aurait été trop dangereux.

« Des pays comme le Canada se sont construits sur le dos des migrants, alors pourquoi ces pays européens les regardent-ils se noyer ? Pourquoi préfèrent-ils ignorer [the migrants]? »

Bivand Erdal de PRIO a déclaré que la solution immédiate pour prévenir les décès de migrants est davantage de ressources pour les sauvetages en mer.

La Méditerranée est divisé en zones de recherche et de sauvetage chaque État étant responsable de la coordination des opérations dans sa zone.

Il y a aussi Frontex l’agence de garde-frontières et de garde-côtes de l’Union européenne, mais qui se concentre davantage sur la détection de la contrebande et des activités liées au terrorisme le long des frontières européennes.

« Le temps nous dira » si une catastrophe apporte un changement

Les règles maritimes internationales stipulent clairement que les navires en mer ont le devoir de secourir les personnes en difficulté.

Le Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer dit que tout navire qui a connaissance de personnes en détresse « doit procéder à toute vitesse à leur assistance ».

« Si des personnes sont en danger en mer, vous les sauvez d’abord, puis vous voyez ce qui se passe ensuite. »

Bivand Erdal a déclaré que les décès au large des côtes grecques sont un signe des possibilités limitées de migration légale au Pakistan.

« Il y a un problème… ce n’est pas facile d’y aller légalement. La plupart des gens qui demandent un visa se voient refuser », a-t-elle déclaré. « Ils pourraient donc finir par emprunter cette route par nécessité. »

Un 2018 rapport de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a appelé à un meilleur accès à des voies sûres et légales pour les migrants, telles que la réinstallation, le regroupement familial, l’éducation et les programmes de travail.

Des milliers de personnes manifestent contre la politique de l’Union européenne et du gouvernement grec au lendemain du naufrage meurtrier au large de la Grèce, dans le centre d’Athènes le 15 juin. (Louisa Gouliamaki/AFP/Getty Images)

Le rapport a également appelé à une capacité de sauvetage accrue, à des points de débarquement spécifiés et prévisibles, à plus de solidarité et de soutien pour les pays où arrivent la plupart des réfugiés et des migrants.

Bivand Erdal a déclaré que bien que les promesses du gouvernement aient été faites, très peu de changements se sont produits au cours des dernières années. Au niveau local, a-t-elle déclaré, il est impératif de sensibiliser et d’informer ceux qui envisagent de sortir illégalement du pays.

Elle a dit qu’elle espérait que cette dernière tragédie pourrait être l’événement nécessaire pour déclencher un changement afin d’aider les migrants à traverser des situations similaires à l’avenir.

« Je me demande s’il s’agit peut-être d’un avant-après, mais je soupçonne que nous pourrions voir un changement là-bas, du moins les routes méditerranéennes. Je ne suis pas sûr, mais le temps nous le dira. »