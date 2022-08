Le naufrage d’un superyacht au large des côtes italiennes filmé en vidéo

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des images ont capturé le moment où la catastrophe a frappé au large des côtes italiennes.

Les garde-côtes italiens ont publié des vidéos du superyacht de 130 pieds My Saga sombrant dans la mer Méditerranée.

Le yacht naviguait de Gallipoli à Milazzo lorsqu’il a commencé à prendre l’eau à la poupe samedi soir.

Après avoir reçu un appel de détresse, la Garde côtière a dépêché deux navires de patrouille pour secourir les neuf personnes à bord, et un remorqueur pour remorquer le navire jusqu’au port de Crotone.

Au cours de l’opération de sauvetage, le navire a été partiellement submergé et incliné sur tribord, à neuf milles au large de la marina de Catanzaro.

Les images ont capturé ce qui s’est passé ensuite lorsque la proue du navire s’est élevée dans les airs. Les sauveteurs ont renoncé à l’opération et le yacht à coque en acier a rapidement disparu sous les vagues, la poupe la première.

Les garde-côtes italiens ont signalé que les conditions météorologiques et maritimes difficiles, en plus de l’inclinaison croissante du navire sur son tribord, rendaient la récupération de My Saga “impraticable”.

My Saga était le premier yacht de son calibre que Monaco Yachting and Technologies avait construit en 2007. Le yacht a été acheté par un propriétaire non divulgué en 2022, selon SuperYachtTimes.

Les garde-côtes italiens ont lancé une “enquête administrative” pour identifier la cause de l’incident, selon une traduction de la publication Facebook des garde-côtes.