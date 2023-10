Le naufrage d’un bateau de migrants au large d’une île grecque fait 3 morts, 2 disparus et 8 secourus

ATHENES, Grèce (AP) — Une opération de recherche et de sauvetage était en cours lundi après qu’un canot transportant des migrants a coulé pendant la nuit au large de la petite île grecque orientale de Symi, faisant au moins trois morts, ont indiqué les garde-côtes.

Huit personnes ont été secourues, dont deux ont été transportées vers un hôpital sur l’île voisine de Rhodes et les autres ont été transférées au port principal de Symi, selon les garde-côtes.

Les autorités ont déclaré avoir récupéré les corps de deux hommes et d’une femme dans la mer. Les survivants ont déclaré que deux autres personnes à bord du canot auraient réussi à atteindre le rivage par leurs propres moyens.

Deux navires des garde-côtes, quatre bateaux privés et un hélicoptère de l’armée de l’air fouillaient la zone à la recherche des deux personnes disparues. Les nationalités des personnes à bord du canot n’étaient pas immédiatement connues.

La Grèce se trouve sur l’une des routes de trafic les plus populaires pour les personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie et tentant d’entrer dans l’Union européenne.

Beaucoup utilisent de petits canots pour se rendre de la Turquie vers les îles grecques proches de la côte turque, tandis que d’autres utilisent de plus grands voiliers, yachts ou bateaux de pêche pour effectuer la traversée plus longue de la Turquie ou de l’Afrique du Nord vers l’Italie, en contournant la Grèce.

The Associated Press