Le naufrage de Joshimath n’est pas lié au projet d’électricité : le ministre à NDTV

Le ministre de l’Énergie, RK Singh, a déclaré jeudi à NDTV que le naufrage des terres à Joshimath, dans l’Uttarakhand, n’était pas lié à un projet voisin du plus grand producteur d’électricité du pays, la société d’État NTPC, contredisant les allégations des résidents et des militants de construction irresponsable.

La déclaration du ministre est la plus haute approbation à ce jour pour NTPC qui a déclaré la semaine dernière que son tunnel et d’autres travaux ne peuvent pas être blâmés pour les fissures dans la ville d’environ 20 000 personnes, qui est une porte d’entrée vers les sanctuaires hindous et sikhs, en plus d’attirer les randonneurs dans certaines parties de l’Himalaya.

“Joshimath a surgi de manière imprévue sur les restes d’un grand toboggan. Il était connu dès 1975. Le projet (NTPC) a commencé en 2009, alors que le problème a commencé des décennies plus tôt. Le problème n’est donc pas à cause de ce projet”, a déclaré M. Singh a déclaré dans une interview exclusive en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Sous l’immense pression des habitants, le gouvernement de l’Uttarakhand, également sous le BJP qui règne au centre, a déclaré qu’il enquêterait pour savoir si la société d’électricité était responsable du naufrage des terres à Joshimath et huit instituts enquêteraient sur sa cause.

La population locale a affirmé que le creusement d’un tunnel de 12 km pour le projet hydroélectrique Tapovan Vishnugarh de 520 MW a exacerbé l’affaissement dans la région. Le Joshimath Bachao Sangharsh Samiti (JBSS), un groupe de pression d’habitants, a exigé l’abandon du projet.

Dans un communiqué niant tout rôle dans le déplacement du sol, la NTPC a déclaré la semaine dernière : « Le tunnel construit par la NTPC ne passe pas sous la ville de Joshimath. Ce tunnel est creusé par un tunnelier (TBM) et aucun dynamitage n’est en cours actuellement. “

Mais le haut responsable du district de Joshimath, Himanshu Khurana, a déclaré que les travaux sur la centrale NTPC étaient désormais arrêtés et que le gouvernement central et les gouvernements des États avaient pris note des allégations de dommages dus à cette centrale.

“De nombreux organismes et instituts gouvernementaux tels que le Geographical Survey of India (GSI), le National Geophysical Research Institute, le National Institute of Hydrology et le Wadia Institute of Himalayan Geology étudient cette question, et nous espérons qu’ils trouveront un avis d’expert à ce sujet. Nous prendrons d’autres mesures sur la base du rapport des experts”, a déclaré M. Khurana à l’agence de presse PTI.

Les fissures dans quelque 700 bâtiments à Joshimath – environ un quart du total – ont provoqué l’évacuation de milliers de personnes. La semaine dernière, les autorités ont commencé à démolir des bâtiments dangereux, à commencer par deux hôtels dangereusement penchés.