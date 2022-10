Le Nature Trust of BC a conservé plus de 500 propriétés, 175 000 acres – Kelowna Capital News

Vous trouverez des podcasts « Today in BC » sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

Dans cette édition de “today in BC”, l’animateur Peter McCully discute avec Jasper Lament, PDG de Nature Trust of BC.

Les deux dernières années ont battu des records pour The Nature Trust of BC, car l’organisation a accéléré le travail d’acquisition de terres, en achetant des terres privées et en les protégeant pour toujours.

“Malheureusement, bon nombre de nos espèces sont menacées d’extinction”, a déclaré le Dr Jasper Lament. biologiste et PDG. « La protection des espèces rares de la Colombie-Britannique et des écosystèmes dont elles dépendent est vraiment au cœur de notre mission de conservation. La Colombie-Britannique compte 50 000 espèces, dont seulement 10% ont été évaluées pour leur statut de population et parmi celles-ci, environ la moitié sont menacées d’extinction, donc cela décrit vraiment la crise de la biodiversité que nous vivons en Colombie-Britannique et plus largement dans le monde.

Le Nature Trust a quatre équipes de conservation – sur l’île de Vancouver, le Lower Mainland, l’Okanagan et la région de Kootenay, avec une équipe d’employés toute l’année. Pendant les mois d’été, les équipes de conservation sur le terrain font le travail préparatoire, prenant le contrôle des mauvaises herbes envahissantes.

« C’est tout simplement génial car nous avons pu fournir des étudiants universitaires et des diplômés récents. opportunités de mettre un pied dans la porte de la profession de la conservation », a déclaré Lament.

Le Nature Trust of BC n’a ni dettes ni hypothèques et a bénéficié de dons très médiatisés, par exemple le don de 6 millions de dollars de la Wilson Five Foundation pour aider le Nature Trust à acquérir et à restaurer une propriété sur l’île de Vancouver.

Lament a été PDG de Nature Trust pendant 10 ans et a déclaré: «Pendant cette période, nous avons été en mesure de faire un travail de conservation des terres tellement important et de travailler avec tant de personnes formidables, tant au sein de notre personnel que de notre conseil d’administration, de nos bénévoles et de notre donateurs. »

