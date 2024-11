Le Natural Hair Show de Détroit n’est pas une compétition, c’est une célébration des cheveux noirs

En 2015, à la recherche d’une plateforme pour discuter de ses idées pour son nouvel album « If Detroit Were Heaven », l’artiste hip-hop Khary Wae Frazier s’est aventuré dans le monde des podcasts pour exprimer son amour de la culture de Détroit et offrir aux artistes une plateforme pour exprimer leur art.

Frazier voulait rassembler les mondes distincts qui existent à Détroit et célébrer à quel point cette ville est réellement différente.

Ainsi, « Detroit is Different », un magazine et podcast en ligne, est né dans la maison de ses grands-parents, dans l’ouest de Détroit.

« Comme tout ce que je fais, je crois que la meilleure créativité naît de la collaboration », déclare Frazier.

L’objectif de « Detroit is Different » est de rassembler la communauté autour de concepts collectifs de créativité, et cela a conduit à la création d’événements comme le Collard Green Cook-Off, le « I’m Scared of Detroit Comedy Show » – et le My Natural Hair Show, qui s’est tenu le week-end dernier au Andy Arts Center de Détroit.

Nya Williams, 22 ans, de Détroit, applique des cils avec un miroir à main en préparation du Detroit is Different Natural Hair Show au Andy Arts Center de Détroit le samedi 26 octobre 2024.

La styliste LaDonna Sims apporte la touche finale à un modèle avec un spray hydratant lors du Detroit is Different Natural Hair Show au Andy Arts Center de Detroit le samedi 26 octobre 2024.

My Natural Hair Show est un hommage à la célèbre Hair Wars de Détroit, mais contrairement à Hair Wars, fondée par le Détroitois David Humphries alias Hump the Grinder, My Natural Hair Show n’est pas une compétition mais une célébration des cheveux noirs.

Lauren Whitfield, coiffeuse naturelle chez Naked Stylez, dit qu’elle voulait faire partie du spectacle parce qu’elle voulait que son talent soit vu. Elle a choisi le thème « Les promesses de Dieu ». Whitfield voit le salon de coiffure comme une opportunité de rassembler tout le monde venant de différentes vies et de différents quartiers de Détroit. « Tout le monde aime être belle… adopter ses cheveux naturels, la beauté que nous avons en tant que Noir : nos boucles, nos boucles, nos textures. »

Les mannequins Sarah Lee, 45 ans, de Southfield, Lady Char, 47 ans, du canton de Redford, et Boog Brown, 42 ans, de Southfield, exposent le thème tribal du spectacle de cheveux du styliste Jacky B, lors du spectacle de cheveux naturels Detroit is Different au Andy Arts Center. à Détroit le samedi 26 octobre 2024.

Braider Endia Cloud, 22 ans, de Detroit, coiffe Shanikka Singleton, 40 ans, de Detroit, pour le Detroit is Different Natural Hair Show au Andy Arts Center de Detroit le samedi 26 octobre 2024. Le thème de Cloud était « Black Excellence ». Singleton dit qu’elle est naturelle depuis 13 ans et qu’elle aime mettre en valeur et soutenir la communauté des cheveux noirs naturels.

Cet été, Frazier a interviewé Humphries et a entendu des histoires sur la façon dont Hair Wars a commencé parce que les stylistes épuisés par la coiffure le week-end cherchaient juste une soirée pour faire la fête.

« Alors ils commencent leurs soirées stylistes le lundi soir. Ce mouvement prend une telle ampleur qu’il finit par créer ce qui deviendra Hair Wars », explique Frazier. « Et le fait qu’il me raconte ces histoires et travaille et collabore en tant que personne d’une industrie mais en élevant une industrie a été utile. »

Ra Marie, 34 ans, de Detroit, se promène dans le Detroit is Different Natural Hair Show avec le thème Elements représentant le protecteur de l’ozone au Andy Arts Center de Detroit le samedi 26 octobre 2024. La coiffure Faux Lock de Marie est stylée par Tyra « Le Locssmith » Harper.

Kaylin Mapp, 24 ans, de Détroit, est aidée à descendre de la piste alors qu’elle marchait dans le Detroit is Different Natural Hair Show au Andy Arts Center de Détroit le samedi 26 octobre 2024.

Endia Cloud, d’Endia Soniae Hair, est une tresseuse qui n’a pas grandi en aimant son motif de boucles naturelles. « Voir une émission où je vois des stylistes ne faire que des cheveux naturels… cela m’aide à voir que les gens aiment vraiment leurs cheveux, et des émissions comme celle-ci m’aident à m’aimer et à aimer mes cheveux. » Le thème de Cloud pour l’émission était Black Excellence. «J’ai été inspirée par beaucoup de stylistes autour de moi», dit-elle. « J’ai vu tellement de créativité dans les coiffures et l’attention portée aux détails. »

Les membres du public regardent en arrière en attendant que le prochain mannequin fasse son entrée lors du Detroit is Different Natural Hair Show au Andy Arts Center de Detroit le samedi 26 octobre 2024.

La styliste LaDonna Sims embrasse un membre du public après son spectacle lors du Detroit is Different Natural Hair Show au Andy Arts Center de Detroit le samedi 26 octobre 2024.

« Je suis une enfant d’Aisha Shule » – l’école préparatoire Aisha Shule/WEB Dubois, désormais fermée, dans l’ouest de Détroit – « je viens donc d’écoles centrées sur l’Afrique. » L’enfance de Frazier est enracinée dans la révolution noire et son cœur est capturé par le hip-hop, une plateforme où il a vu de jeunes hommes noirs capables de dire et de faire tout ce qu’ils voulaient.

Frazier dit que sa vision pour le spectacle est d’amener la communauté à faire l’expérience de la noirceur qui lui permet de se sentir la bienvenue, « une expérience où ils sentiront que notre culture est élevée », unique et agréable.

Cet article a été initialement publié sur Detroit Free Press : Le Natural Hair Show célèbre Detroit is Different