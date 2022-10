Le nationalisme chinois va maintenant trop loin, déclare le parrain du mouvement

C’était un argument audacieux, étant donné l’imprimatur d’approbation de l’État du documentaire. M. Wang a déclaré qu’il n’avait pu le publier qu’en plaidant auprès d’un rédacteur en chef du journal China Youth Daily, qui l’a publié non pas dans la section politique mais dans les pages de divertissement moins médiatisées.

Il a suscité un débat intense de toute façon. Et cela a fait de M. Wang une voix de premier plan du nationalisme chinois, un mouvement qui prenait de l’ampleur à mesure que l’atmosphère politique générale changeait. Après le massacre de la place Tiananmen en 1989, le gouvernement a repris l’ouverture politique des années 1980 et est devenu plus prudent envers le monde extérieur.

M. Wang était là pour l’encourager – et pour dire que cela n’allait pas assez loin.

Il a produit des livres et des essais de plus en plus provocateurs, affirmant que la Chine devrait devenir plus militante pour survivre à l’hégémonie américaine. Il a déclaré que l’énorme population chinoise exigeait plus de ressources – ce qui pourrait ne pas être accessible uniquement par des moyens pacifiques.

Dans « China Is Unhappy », publié en 2009, il a qualifié d’« esclaves » ceux qui disaient que la Chine n’était pas prête à affronter les États-Unis qui « glorifiaient la paix ».

Le livre a grimpé dans la liste des best-sellers, faisant la une des journaux internationaux. Mais signe que la Chine négociait encore sa relation au nationalisme, le livre a également été largement critiqué. Les intellectuels libéraux l’ont accusé d’empoisonner et de militariser la jeunesse chinoise. Xinhua, l’agence de presse d’État, a cité des critiques de lecteurs la qualifiant de “pauvre et radicale”.

Ce malaise allait bientôt se dissiper. Comme l’accueil par la Chine des Jeux olympiques de Pékin en 2008 a alimenté une nouvelle confiance nationale, M. Wang a d’abord été ravi. Il était particulièrement enthousiasmé par la façon dont Internet a contribué à la diffusion de ces idées, affirmant que cela prouvait l’attrait organique du nationalisme – et ses propres idées.