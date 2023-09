Le National | Usine de batteries du Québec, crise arménienne, voyages autochtones

Nouvelles

28 septembre 2023 | Le fabricant suédois de batteries pour véhicules électriques Northvolt annonce son intention de construire une usine géante à l’est de Montréal – avec des milliards de dollars d’investissement public. La moitié de la population du Haut-Karabakh a fui alors qu’une crise humanitaire se développe le long de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. De plus, le ministre fédéral de l’Immigration affirme que les peuples autochtones devraient avoir le droit de traverser librement les frontières de leur pays d’origine et que le Canada doit le reconnaître.