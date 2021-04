Le National Park Service veut que des volontaires tuent des bisons dans le Grand Canyon

LE National Park Service recherche des volontaires pour aider à tuer des centaines de bisons dans le parc national du Grand Canyon.

Le NPS, avec l’Arizona Game and Fish Department (AZGFD), est à la recherche de personnes «qualifiées» dans «l’élimination des bisons», selon un article sur une page Web.

Le NPS cherche à réduire le troupeau d’environ deux tiers, passant de 600 à 200 bisons Crédits: Getty – Contributeur

Grand Canyon, Arizona, à l’aube du bord sud Crédit: Alamy

Le NPS s’est dit préoccupé par l’impact du troupeau (photo d’archive) Crédits: Getty

Les candidatures du public sont ouvertes à partir de 12 h 00, heure locale, le 3 mai et se terminent à 23 h 59 le 4 mai, le poste commençant en septembre 2021.

Le NPS a écrit qu’il était « préoccupé par les impacts accrus sur les ressources du parc telles que l’eau, la végétation, les sols, les sites archéologiques et les valeurs telles que l’expérience des visiteurs et le caractère de la nature sauvage » étant donné « la répartition actuelle, l’abondance, la densité et la croissance prévue du troupeau de bisons. sur la rive nord. «

«La réduction de la taille du troupeau protégera l’écosystème, les ressources et les valeurs du parc», a déclaré l’agence.

Un total de 25 emplois sont à gagner, dont 12 seront choisis à l’aide d’un système de loterie aléatoire.

Les personnes sélectionnées seront contactées par le NPS avant le 17 mai.

Toute personne souhaitant postuler doit être un citoyen américain; 18 ans ou plus avec une pièce d’identité valide; être en mesure d’acheter et de réussir une enquête sur les antécédents; n’avoir aucune infraction criminelle ou faunique; auto-certifier un niveau élevé d’aptitude physique; détenir une certification de sécurité des armes à feu et réussir un test de compétence au tir; fournir du matériel; être disponible pendant toute la durée de l’une des périodes opérationnelles d’élimination létale assignées; et répondez aux exigences supplémentaires répertoriées sur la page FAQ et l’application NPS.

Quiconque est déjà employé par le service des parcs ne peut pas faire de bénévolat.

Le NPS recherche des volontaires pour aider à tuer le bison dans le Grand Canyon Crédits: Getty – Contributeur

Un bison broute les herbes dans la section Hayden Valley du Parc National de Yellowstone dans le Wyoming Crédits: Getty

Le plan visant à réduire le troupeau de bisons à une taille plus gérable a été pris en consultation avec les tribus traditionnellement associées et le public dans l’évaluation environnementale de 2017 menée par le NPS, l’État de l’Arizona et le US Forest Service.

« En plus de l’enlèvement, les biologistes du parc national du Grand Canyon ont commencé à piloter la capture et la réinstallation en direct en 2019. Depuis le début du programme, 88 animaux ont été capturés et transférés dans cinq tribus amérindiennes grâce à un accord avec l’Inter-Tribal Buffalo Council, » il expliqué. « Ces animaux augmenteront les troupeaux existants gérés par ces tribus. »

Les tribus auraient des chances égales de participer à l’abattage mortel dans le cadre de pactes séparés.

« De plus, les biologistes du NPS et de l’USGS ont placé des colliers GPS sur 25 animaux pour aider avec les estimations de population, les schémas de migration et la localisation temporelle », a-t-il poursuivi. « Le Grand Canyon poursuivra ses opérations de capture et de relocalisation en direct à l’automne 2021. »

Depuis que le parc a commencé à gérer le troupeau en 2019, 88 bisons au total ont été déplacés, selon un rapport de Big Country.

Le NPS cherche à réduire le troupeau d’environ deux tiers, passant de 600 à 200 bisons, a rapporté l’Associated Press en octobre.

Le NPS sélectionnerait l’âge et le sexe des personnes ciblées, ainsi que le nombre de bisons autorisés à être abattus par équipe, qui dépendrait du nombre de volontaires qualifiés, chacun d’entre eux pouvant garder une carcasse, mais pas nécessairement celle qu’ils ont abattue. .

Les groupes environnementaux et de conservation ont appelé à l’utilisation de méthodes non létales pour éliminer les animaux.

«Tirer sur des animaux habitués à une présence humaine non menaçante – le parc attire près de 6 millions de visiteurs par an – est une trahison», a écrit la Humane Society des États-Unis dans un article de blog en 2017. « Les accusations portées contre le bison sont forgées de toutes pièces et mieux caractérisées comme de fausses nouvelles écologiques. »

« Je suis très inquiète à l’idée qu’il y ait une dépendance perpétuelle à cette utilisation des gens qui doivent aller dans le parc et tirer », a déclaré Alicyn Gitlin du Sierra Club à l’Associated Press.