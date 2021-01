On a dit aux Américains de rester chez eux pour la cérémonie de prestation de serment de Joe Biden, mais la capitale est loin d’être vide. La présence de milliers de soldats et encore plus de drapeaux a préparé le terrain pour une journée d’inauguration très inhabituelle.

Quelques heures avant de devenir le 46e président des États-Unis d’Amérique, Biden a organisé une cérémonie mardi soir pour commémorer les 400000 décès américains liés à Covid-19. L’événement sombre a présenté une rangée de bougies qui bordaient le bassin réfléchissant du Lincoln Memorial, incitant CNN à jet que les lumières étaient « Extensions des bras de Joe Biden embrassant l’Amérique. »

Le Capitole américain se reflète après que le président élu Joe Biden a organisé un mémorial en l’honneur de ceux qui sont morts de la maladie à coronavirus (COVID-19), dans le miroir d’eau du Lincoln Memorial, à Washington, aux États-Unis, le 19 janvier 2021.

Mais à une époque de profonde désunion politique, les scènes surréalistes du centre-ville de DC semblent ne faire que renforcer les sentiments de division profonde et de paranoïa pathologique qui se répandent à travers le pays.

La semaine dernière, les services secrets ont annoncé qu’ils créaient une «zone verte» semblable à Bagdad dans la capitale, apparemment en réponse à des menaces présumées posées par des extrémistes de droite.

Le vaste périmètre de sécurité, comportant des barricades en béton, des barrières de barbelés, des murs et des humvees militaires, est gardé par plus de 20 000 soldats de la Garde nationale. Alors que leur mission dans la capitale touchait à sa fin, des soldats ont été photographiés en train de patrouiller dans les rues autour du National Mall, aux postes de contrôle de sécurité et, lorsque cela était possible, se reposant sur l’herbe près du Capitole.

Des membres de la garde nationale patrouillent près du bâtiment du Capitole américain avant l’inauguration du président élu américain Joe Biden, à Washington, aux États-Unis, le 19 janvier 2021.

Les troupes de la Garde nationale reposent sur une cour devant le Capitole américain avant l’investiture du président élu américain Joe Biden, à Washington, aux États-Unis, le 19 janvier 2021.

Un membre de la Garde nationale veille à l’extérieur du Capitole américain avant l’inauguration présidentielle du président élu américain Joe Biden à Washington, aux États-Unis, le 19 janvier 2021.

La zone militarisée, qui englobe essentiellement tout le centre-ville, s’étendant du Lincoln Memorial au Capitole, a créé un sentiment de danger imminent pour les débats de mercredi. À en juger par les images des soldats citoyens gardant le périmètre de sécurité redoutable, beaucoup semblent s’ennuyer et sont prêts à rentrer chez eux.

Mais la présence visible de l’armée est loin d’être la seule chose qui rendra la cérémonie d’assermentation de Biden peu orthodoxe. Le National Mall étant fermé au public, le comité inaugural de Biden a décidé d’installer près de 200 000 drapeaux américains, certains d’entre eux portant les emblèmes des États et territoires américains. Surnommée le «champ des drapeaux», l’exposition d’art a été conçue pour représenter les milliers de citoyens qui ne pourront pas assister à l’inauguration. Mardi soir, le «champ» a été éclairé par 56 piliers de lumière, symbolisant les 50 États et territoires américains.

Le Capitole américain est préparé pour les cérémonies d’inauguration du président élu Joe Biden alors que le « champ de drapeaux » est placé au sol sur le National Mall, à Washington, aux États-Unis, le 18 janvier 2021.

Une vue rapprochée montre le « champ de drapeaux » sur le National Mall avant les cérémonies d’inauguration du président élu américain Joe Biden à Washington, aux États-Unis, le 19 janvier 2021.

Le « Field of Flags » et le Washington Monument sont vus de derrière les clôtures du National Mall avant les cérémonies d’inauguration du président élu américain Joe Biden à Washington, États-Unis, le 19 janvier 2021.

Des photographies montrent le centre commercial couvert d’une mer de bannières, certains observateurs notant que les vues aériennes des drapeaux montrent des bandes de couleurs qui, au moins dans une section, ressemblent au drapeau russe.

Pourtant, certaines traditions du jour de l’inauguration semblent s’être glissées à travers les barbelés. Un partisan enthousiaste de Biden a été photographié par Reuters en train de zoomer sur un longboard alors qu’il brandissait fièrement un drapeau Biden / Harris.

Un partisan du président élu américain Joe Biden monte son conseil d’administration près de la Maison Blanche avant l’investiture de Biden, à Washington, aux États-Unis, le 19 janvier 2021.

