L’emblématique National Mall de Washington, DC sera fermé au public pendant une semaine pour l’inauguration du président élu Joe Biden, a déclaré le National Park Service (NPS), au milieu de problèmes de sécurité à la suite de l’attaque du Capitole.

Les véhicules, les cyclistes et les piétons seront interdits de tous les mémoriaux, attractions et installations dans la zone entre le Washington Monument et le Lincoln Memorial du 15 au 21 janvier.

«La fermeture a été ordonnée pour assurer la sûreté et la sécurité dans la zone de la manifestation nationale spéciale de sécurité désignée par le Département de la sécurité intérieure pour l’inauguration présidentielle», le NPS a déclaré dans un communiqué.

Le communiqué a ajouté qu’un nombre limité de personnes seront autorisées à manifester à la US Navy Memorial Plaza et au John Marshall Park, à proximité, mais les participants auront besoin d’un permis et seront examinés avant l’entrée.

Cette décision intervient après que des partisans pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain le 6 janvier, entraînant la mort de cinq personnes, dont un policier.

Les chefs d’état-major interarmées du Pentagone ont appelé l’armée à rester « prêt » avant le jour de l’inauguration, alors que la Garde nationale a été autorisée à envoyer jusqu’à 15 000 soldats à Washington, DC, selon Reuters.

Dans d’autres préparatifs, Airbnb a annoncé qu’il annulerait toutes les réservations dans la ville la semaine prochaine, citant des rapports sur «Des milices armées et des groupes haineux connus qui tentent de voyager et de perturber l’inauguration.»

