Le National Juneteenth Museum prend forme à Fort Worth, Texas

En 2016, à 89 ans, Opal Lee a marché de son domicile à Fort Worth, Texas, à Washington, DC, pour aider à faire de Juneteenth un jour férié fédéral, ce qui a finalement été le cas en 2021. Et pendant près de 20 ans, elle a exploité une modeste Juneteenth Museum dans une propriété de Rosedale Street, qui a également servi de lieu de tournage pour le film « Miss Juneteenth » de 2020.

Mais Lee, maintenant âgée de 95 ans et connue comme « la grand-mère de Juneteenth » – ou plus affectueusement comme « Ms. Opal »– voulait une institution plus permanente qui commémorerait la fête qui célèbre la fin de l’esclavage aux États-Unis.

Cette vision se rapproche de la réalité à mesure que les plans avancent pour le National Juneteenth Museum, un projet de 70 millions de dollars qui vise à mettre une pelle dans le sol avant la fin de l’année et à ouvrir à temps pour les vacances du Juneteenth en 2024.