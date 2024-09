Le National Hurricane Center surveille deux ondes tropicales après de fortes pluies en Floride

Il y avait deux ondes tropicales Centre national des ouragans Samedi, l’une des deux vagues était une onde tropicale au-dessus de la péninsule du Yucatan au Mexique, provoquant des tempêtes dans certaines régions d’Amérique centrale, tandis qu’un système de basse pression dans l’Atlantique est suivi et a peu de chances de se transformer en tempête organisée au cours de la semaine prochaine.

Le systèmes tropicaux à partir de vendredi, qui comprenaient des investissements ou les systèmes étudiés par le National Hurricane Center, qui provoquaient des pluies sur la côte du Golfe, n’étaient plus sur les cartes de suivi du NHC samedi matin.

Samedi matin, certaines parties du Panhandle de Floride et du nord de la Floride étaient encore sous surveillance d’inondation.

Les vagues tropicales Discussion du Centre des ouragans sur le climat tropical Dès 2 heures du matin samedi, les zones suivantes ont été mentionnées à surveiller :

Une onde tropicale sur la péninsule du Yucatan, entrant dans la baie de Campeche

Une onde tropicale dans l’Atlantique central

Une onde tropicale dans l’Atlantique Nord tropical

Les températures de l’eau dans le golfe du Mexique sont extrêmement élevées, ce qui favorise le développement et le renforcement des cyclones tropicaux.

Historiquement, environ les deux tiers de toute l’activité des ouragans dans l’Atlantique se produisent entre le 20 août et le 10 octobre, a déclaré Philippe Klotzbachmétéorologue à l’Université d’État du Colorado, spécialisé dans les prévisions saisonnières des ouragans dans le bassin atlantique.

Attendez-vous à une intensification de l’activité tropicale

Cisaillement du vent, qui a contribué à empêcher l’organisation des ondes tropicales, devrait diminuer d’ici la mi-septembre.

En plus du tant attendu transition vers La Niña et la réduction de la quantité de poussière saharienne, les prévisionnistes s’attendent à une augmentation de l’activité tropicale ce mois-ci.

La prochaine tempête nommée de la saison sera Francine.

Voici la dernière mise à jour du NHC en date du 7 septembre à 2 heures du matin :

Qu’y a-t-il d’autre et quelle est la probabilité qu’ils se renforcent ?

Une onde tropicale au-dessus de la péninsule du Yucatan au Mexique produit des averses désorganisées et des orages sur le Guatemala, le sud-est du Mexique et les eaux adjacentes du sud-ouest du golfe du Mexique. La vague devrait se déplacer au-dessus de la baie de Campeche plus tard samedi.

Chances de formation dans les 48 heures : moyennes, 40 pour cent.

Chances de formation sur 7 jours : moyennes, 60 pour cent.

Un creux de basse pression sur l’Atlantique tropical oriental et central produit des averses et des orages. Une zone de basse pression plus définie pourrait se former dans cette région au cours des prochains jours.

Chances de formation dans les 48 heures : faibles, proches de zéro pour cent.

Chances de formation sur 7 jours : faible, 30 pour cent.

Qu’est-ce qu’un investissement ?

Abréviation de « enquête », Le National Hurricane Center utilise le terme « investir » pour les zones de basse pression qu’il surveille en vue d’une évolution potentielle vers une dépression tropicale ou une tempête.

Nord-ouest de la mer des Caraïbes et sud-ouest du golfe du Mexique : Une onde tropicale située près de la côte du Belize et de la péninsule du Yucatan au Mexique continue de produire des averses et des orages désorganisés.

Que signifient les zones colorées sur la carte NOAA ?

Les zones hachurées sur une carte des perspectives tropicales indiquent « les zones où un cyclone tropical – qui pourrait être une dépression tropicale, une tempête tropicale ou un ouragan – pourrait se développer », a déclaré Jamie Rhome, directeur adjoint du National Hurricane Center.

Les couleurs indiquent clairement la probabilité qu’un système se développe, le jaune étant faible, l’orange moyen et le rouge élevé.

Le National Hurricane Center n’émet généralement pas d’avis tropicaux jusqu’à ce qu’une tempête nommée se produise, mais il existe une exception.

« Si un système est proche de la terre et qu’il existe un potentiel de développement, le National Hurricane Center n’attendra pas avant d’émettre des avis, même si le système n’est pas devenu une véritable tempête. Cela donne aux résidents le temps de se préparer », a déclaré Rhome.

Qui est susceptible d’être impacté ?

Il est trop tôt pour déterminer si d’autres ondes tropicales auront un impact sur la Floride ou les États-Unis.

Les météorologues exhortent tous les résidents à continuer de surveiller les tropiques et à toujours être prêts. Ce conseil est particulièrement important pour ce qui devrait être une saison des ouragans très active.

Vacances fiscales en Floride : le temps est venu d’économiser sur les fournitures pour les ouragans

Les deuxièmes vacances fiscales de Floride pour la préparation aux catastrophes auront lieu du 24 août au 6 septembre 2024.

La finale de la Floride vacances fiscales pour la préparation aux catastrophes La période des fêtes touche à sa fin, mais vous avez encore deux jours pour économiser de l’argent sur les fournitures nécessaires en cas d’ouragan pour vous ou votre animal de compagnie.

Le les vacances fiscales se terminent le 6 septembre quelques jours avant le pic de la saison des ouragans. Et n’oubliez pas que la période la plus chargée dure historiquement jusqu’à la mi-octobre. Cette année, cependant, Les menaces tropicales pourraient s’étendre jusqu’en novembre et peut-être jusqu’en décembre cette année, en partie à cause des températures extrêmement chaudes de l’eau, a déclaré Porter.

Voici ce que vous pouvez acheter hors taxes :

Un portable générateur utilisé pour fournir de la lumière ou des communications ou pour conserver les aliments en cas de panne de courant avec un prix de vente de 3 000 $ ou moins.

Une bâche ou autre revêtement imperméable flexible dont le prix de vente est de 100 $ ou moins.

Un article normalement vendu ou généralement annoncé comme un système d’ancrage au sol ou un kit d’arrimage avec un prix de vente de 100 $ ou moins.

Un détecteur de fumée ou un avertisseur de fumée dont le prix de vente est de 70 $ ou moins.

Un extincteur dont le prix de vente est de 70 $ ou moins.

Un détecteur de monoxyde de carbone dont le prix de vente est de 70 $ ou moins.

Une glacière non électrique pour le stockage des aliments dont le prix de vente est de 60 $ ou moins.

Une banque d’alimentation portable dont le prix de vente est de 60 $ ou moins.

Un réservoir d’essence ou de diesel dont le prix de vente est de 50 $ ou moins.

Une radio portable auto-alimentée, une radio bidirectionnelle ou une radio météo dont le prix de vente est de 50 $ ou moins.

Un paquet de piles AA, AAA, C, D, de 6 volts ou de 9 volts, à l’exclusion des batteries pour automobiles et bateaux, dont le prix de vente est de 50 $ ou moins.

Une source lumineuse portable et autonome (alimentée par batterie, énergie solaire, manivelle ou gaz) dont le prix de vente est de 40 $ ou moins. Lampes de poche Lanternes Bougies

Glace réutilisable (packs de glace) avec un prix de vente de 20 $ ou moins.

Avez-vous besoin d’un générateur ? Avec la saison des ouragans qui approche, avez-vous besoin d’un générateur en Floride ? Voici comment décider

Sont également incluses dans l’exonération fiscale toutes les fournitures nécessaires à l’exploitation. évacuation des animaux domestiques. Les fournitures nécessaires désignent l’achat non commercial de :

Sacs de nourriture sèche pour chats ou chiens pesant 50 livres ou moins et dont le prix de vente est de 100 $ ou moins par sac.

Chenils portables ou cages de transport pour animaux de compagnie dont le prix de vente est de 100 $ ou moins par article.

Médicaments pour animaux de compagnie en vente libre dont le prix de vente est de 100 $ ou moins.

Lits pour animaux de compagnie avec un prix de vente de 40 $ ou moins par article.

Litière pour chat pesant 25 livres ou moins et dont le prix de vente est de 25 $ ou moins par article.

Laisses, colliers et muselières avec un prix de vente de 20 $ ou moins par article.

Coussinets pour animaux de compagnie dont le prix de vente est de 20 $ ou moins par boîte ou par paquet.

Ouvre-boîtes manuels dont le prix de vente est de 15 $ ou moins par article.

Bols de nourriture ou d’eau pliables ou de voyage avec un prix de vente de 15 $ ou moins par article.

Bacs à litière pour chat avec un prix de vente de 15 $ ou moins par article.

Sacs pour déchets d’animaux de compagnie dont le prix de vente est de 15 $ ou moins par paquet.

Substrat pour hamster ou lapin avec un prix de vente de 15$ ou moins par paquet.

Boîtes ou sachets de nourriture humide pour chiens ou pour chats dont le prix de vente est de 10 $ ou moins par boîte ou sachet, ou l’équivalent s’ils sont vendus dans une boîte ou un étui.

Quand a lieu la saison des ouragans dans l’Atlantique ?

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’étend du 1er juin au 30 novembre.

Le bassin atlantique comprend l’océan Atlantique Nord, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique.

Quand a lieu le pic de la saison des ouragans ?

Le pic ultime de la saison des ouragans se situe le 10 septembre, mais la saison se poursuit jusqu’au 30 novembre. Crédit : NOAA

Le pic de la saison se situe le 10 septembre, avec une activité maximale entre la mi-août et la mi-octobre, selon le Hurricane Center.

