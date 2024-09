Le National Hurricane Center suit 3 autres personnes

Le National Hurricane Center suit quatre perturbations tropicales dans l’Atlantique, qui ont toutes de faibles chances de se développer au cours des sept prochains jours.

Les averses et les orages provoqués par la perturbation dans le nord-ouest du golfe du Mexique ont diminué pendant la nuit. Désormais, Invest 90L devrait rencontrer un système frontal vendredi ou samedi et se déplacer le long de la côte vers l’Atlantique, apportant de fortes précipitations du Texas à la Floride et jusqu’aux Carolines.

Les ondes tropicales que le Hurricane Center a mis en évidence dans son rapport tropical carte des perspectives sont situés:

Dans le nord-ouest du golfe du Mexique, Invest 90L

Dans l’Atlantique Nord-Ouest, Invest 99L

Dans le nord-ouest de la mer des Caraïbes

Dans l’Atlantique Est

Conditions tropicales 8h le 6 septembre 2024.

Les températures de l’eau dans le golfe du Mexique sont extrêmement élevées, ce qui favorise le développement et le renforcement des cyclones tropicaux.

Historiquement, environ les deux tiers de toute l’activité des ouragans dans l’Atlantique se produisent entre le 20 août et le 10 octobre, a déclaré Philippe Klotzbachmétéorologue à l’Université d’État du Colorado, spécialisé dans les prévisions saisonnières des ouragans dans le bassin atlantique.

L’activité tropicale devrait à nouveau augmenter

Cisaillement du vent, qui a contribué à empêcher l’organisation des ondes tropicales, devrait diminuer d’ici la mi-septembre.

En plus du tant attendu transition vers La Niña et la réduction de la quantité de poussière saharienne, les prévisionnistes s’attendent à une augmentation de l’activité tropicale ce mois-ci.

La prochaine tempête nommée de la saison sera Francine.

Voici la dernière mise à jour du NHC en date du 6 septembre à 7 heures du matin :

Investissez 90L : Les averses et les orages associés à un système de basse pression et à une faible limite frontale sur le nord-ouest du golfe du Mexique restent désorganisés.

Les vents en altitude devraient rester défavorables au développement significatif de ce système alors qu’il serpente au-dessus du nord-ouest du golfe et finit par fusionner avec un système frontal qui approche plus tard vendredi ou samedi.

Bien que le développement d’un cyclone tropical soit peu probable, de fortes pluies devraient continuer à tomber sur certaines parties de la côte nord du Golfe au cours des prochains jours.

Chances de formation sur 48 heures:Faible, 10 pour cent.

Chances de formation sur 7 jours:Faible, 10 pour cent.

Investissez 99L : Les images satellites indiquent qu’un système dépressionnaire de force coup de vent situé à plusieurs centaines de kilomètres à l’est de la côte médio-atlantique des États-Unis produit une vaste zone d’averses et d’orages qui prennent de plus en plus une structure non tropicale.

La dépression devrait se déplacer vers le nord-nord-est à une vitesse de 15 à 20 mph au large du nord-est des États-Unis, atteignant des eaux plus froides vendredi soir et pendant la nuit, et sa possibilité d’acquérir des caractéristiques subtropicales semble diminuer.

Chances de formation sur 48 heures:Faible, 20 pour cent.

Chances de formation sur 7 jours:Faible, 20 pour cent.

Qu’est-ce qu’un investissement ?

Abréviation de « enquête », Le National Hurricane Center utilise le terme « investir » pour les zones de basse pression qu’il surveille en vue d’une évolution potentielle vers une dépression tropicale ou une tempête.

Les tempêtes tropicales ne sont pas des dépressions ou des tempêtes tropicales. Il s’agit généralement de groupes d’averses et d’orages, et le fait qu’elles soient désignées comme telles ne garantit pas qu’elles se transformeront en cyclone tropical.

Les investissements vont de 90 à 99, suivis d’une lettre : L pour le bassin atlantique et E pour ceux du Pacifique oriental. Après 99, ça recommence et le prochain investissement serait 90.

Une fois qu’une chose a été désignée comme un investissement, ensembles de données spécialisés et modèles informatiques peut commencer, y compris la planification des missions de l’avion Hurricane Hunter et l’exécution des modèles spaghetti.

Suivi des perturbations tropicales : certaines auront-elles un impact sur le Texas ?

Bien que le creux de basse pression ait peu de chances de devenir une tempête tropicale nommée, cela ne signifie pas qu’il n’apportera pas de conditions dangereuses aux États de la côte du Golfe. Texas jusqu’en Floride et jusqu’en Caroline du Nord.

Les météorologues exhortent tous les habitants à continuer de surveiller les tropiques et à toujours se préparer. Ce conseil est particulièrement important pour ce qui devrait être une saison des ouragans très active.

Atlantique tropical oriental : Un creux dépressionnaire allongé au-dessus de l’Atlantique tropical oriental produit une activité minimale de pluies et d’orages.

Le développement, s’il y a lieu, devrait être lent à se produire tandis que la perturbation serpente au début de la semaine prochaine, puis commence à se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à travers l’Atlantique tropical central au cours de la deuxième ou de la dernière partie de la semaine prochaine.

Chances de formation dans les 48 heures : près de 0 pour cent.

Chances de formation sur sept jours : faible, 10 pour cent.

Nord-ouest de la mer des Caraïbes et sud-ouest du golfe du Mexique : Une onde tropicale située près de la côte du Belize et de la péninsule du Yucatan au Mexique continue de produire des averses et des orages désorganisés.

La vague devrait se déplacer à travers l’Amérique centrale et le sud-est du Mexique aujourd’hui et ce soir, et un développement lent est possible au cours du week-end après l’émergence du système au-dessus du sud-ouest du golfe du Mexique.

Chances de formation dans les 48 heures : près de 0 pour cent.

Chances de formation sur 7 jours : faible, 20 pour cent.

Que signifient les zones colorées sur la carte NOAA ?

Les zones hachurées sur une carte des perspectives tropicales indiquent « les zones où un cyclone tropical – qui pourrait être une dépression tropicale, une tempête tropicale ou un ouragan – pourrait se développer », a déclaré Jamie Rhome, directeur adjoint du National Hurricane Center.

Les couleurs indiquent clairement la probabilité qu’un système se développe, le jaune étant faible, l’orange moyen et le rouge élevé.

Le National Hurricane Center n’émet généralement pas d’avis tropicaux jusqu’à ce qu’une tempête nommée se produise, mais il existe une exception.

« Si un système est proche de la terre et qu’il existe un potentiel de développement, le National Hurricane Center n’attendra pas avant d’émettre des avis, même si le système n’est pas devenu une véritable tempête. Cela donne aux résidents le temps de se préparer », a déclaré Rhome.

Combien de tempêtes nommées ont frappé en 2024 ?

Jusqu’à présent, la saison des ouragans 2024 dans l’Atlantique a vu cinq tempêtes nommées :

Tempête tropicale Alberto :Il a touché terre sur la côte du Texas en juin 2024 avec quelques inondations, impactant la région moins que prévu initialement.

Ouragan Beryl :Il a frappé la côte du Texas le 8 juillet en tant qu’ouragan de catégorie 1 près de Matagorda, causant au moins 38 décès et établissant des records en matière de tornades.

Tempête tropicale Chris :De fortes pluies et des inondations ont été observées dans certaines régions du Mexique au début du mois de juillet.

L’ouragan Debby :Il a touché terre près de Steinhatchee, en Floride, le 5 août, et a causé de graves dégâts le long de la côte est, entraînant au moins 10 décès.

L’ouragan Ernesto:Il a frappé Porto Rico le 24 août avec d’importantes inondations, puis a touché les Bermudes. Il s’agissait d’un ouragan de force moyenne qui a fait trois morts indirectes.

Qu’est-ce que La Niña ?

La Niña – « petite fille » en espagnol – est le phénomène climatique qui décrit un réchauffement de la surface de l’océan Pacifique près de l’équateur inférieur à la moyenne à long terme. El Niño – « petit garçon » en espagnol, son frère – est un phénomène climatique qui résulte d’un réchauffement de ces eaux plus important que d’habitude.

Les températures de surface plus basses pourraient signifier un temps plus chaud et plus sec dans toute la région sud des États-Unis et le potentiel d’une Saison des ouragans « hyperactive » dans le bassin atlantique cette année.

Alertes et avertissements météorologiques au Texas

Un avertissement signifie que des conditions sont attendues quelque part dans la zone d’avertissement.

Une veille signifie que les conditions sont possibles dans la zone de surveillance. Une veille est généralement émise 48 heures avant la première apparition prévue de vents de force tempête tropicale, conditions qui rendent les préparatifs extérieurs difficiles ou dangereux.

