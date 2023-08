Le National Health Service du Royaume-Uni introduit une injection révolutionnaire « sous la peau » pour le traitement du cancer

Le service national de santé britannique sera le premier au monde à proposer une injection permettant de traiter le cancer à des centaines de patients en Angleterre, ce qui pourrait réduire les délais de traitement jusqu’à trois quarts.

Suite à l’approbation de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), le NHS England a déclaré mardi que des centaines de patients éligibles traités par immunothérapie, l’atezolizumab, devaient recevoir une injection « sous la peau », ce qui libérerait plus de temps pour les équipes de lutte contre le cancer. .

« Cette approbation nous permettra non seulement de fournir des soins pratiques et plus rapides à nos patients, mais permettra également à nos équipes de traiter davantage de patients tout au long de la journée », a déclaré le Dr Alexander Martin, oncologue consultant au West Suffolk NHS Foundation Trust.

Le NHS England a déclaré que l’atezolizumab, également connu sous le nom de Tecentriq, est généralement administré aux patients par voie intraveineuse, directement dans leurs veines via un goutte-à-goutte, ce qui peut souvent prendre environ 30 minutes ou jusqu’à une heure pour certains patients lorsqu’il peut être difficile d’accéder à une veine.

« Cela prend environ sept minutes, contre 30 à 60 minutes pour la méthode actuelle de perfusion intraveineuse », a déclaré Marius Scholtz, directeur médical de Roche Products Limited.

L’atezolizumab – fabriqué par Genentech, une société Roche – est un médicament d’immunothérapie qui permet au système immunitaire du patient de rechercher et de détruire les cellules cancéreuses. Le traitement est actuellement proposé par transfusion aux patients du NHS atteints de divers cancers, notamment du poumon, du sein, du foie et de la vessie.

Le NHS England a déclaré qu’il s’attendait à ce que la majorité des quelque 3 600 patients qui commencent chaque année un traitement par atezolizumab en Angleterre passent à l’injection qui leur fait gagner du temps.

Mais il a ajouté que les patients recevant une chimiothérapie intraveineuse en association avec l’atezolizumab peuvent rester sous transfusion.