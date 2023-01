Le National Grid du Royaume-Uni paiera les gens pour qu’ils consomment moins d’énergie en cas de piqûres de froid

Le réseau britannique National Grid a déclaré qu’il paierait les clients pour qu’ils utilisent moins d’énergie, la première fois qu’il utilise un nouveau programme pour aider à prévenir les pannes de courant.

Cela récompenserait les gens via une réduction de leurs factures pour avoir éteint les appareils pendant une période spécifique lorsque la demande d’électricité est élevée.

Une mesure distincte appelant les centrales électriques au charbon à démarrer alors que l’alimentation de secours a été annulée lundi soir, la situation de l’offre s’étant améliorée.

Le réseau britannique National Grid a déclaré qu’il paierait les clients pour qu’ils utilisent moins d’électricité les lundis et mardis soirs de cette semaine, la première fois qu’il utilise un nouveau programme conçu pour aider à prévenir les pénuries d’électricité.

Plus d’un million de foyers et d’entreprises sont inscrits au service de flexibilité de la demande (DFS), qui récompense les personnes, généralement sous forme de réduction de leurs factures, pour avoir éteint des appareils tels que des fours et des lave-vaisselle pendant une période spécifique lorsque la demande d’électricité est élevée.

National Grid a averti en octobre que les foyers pourraient faire face à des coupures de courant de trois heures cet hiver si le pays n’était pas en mesure d’assurer suffisamment d’importations de gaz et d’électricité. Il a lancé le DFS dans le cadre de sa boîte à outils pour aider à prévenir les coupures.

Le service, qui a été testé mais qui n’a pas été exécuté en situation réelle auparavant, fonctionnerait de 17h00 à 18h00 lundi, a-t-il déclaré, ajoutant que cette décision ne signifiait pas que l’approvisionnement en électricité était en danger et conseillait aux gens de ne pas s’inquiéter. .

Les mesures ont été annoncées afin de “garantir que chacun obtienne l’électricité dont il a besoin”, a déclaré lundi à BBC Radio Craig Dyke, responsable du contrôle national chez National Grid ESO, ajoutant que 26 fournisseurs s’étaient inscrits au programme.

Des températures inférieures à zéro ont été enregistrées dans une grande partie du Royaume-Uni ces derniers jours avec le service météorologique national, le Met Office, qui a émis la semaine dernière des avertissements de temps violent pour la neige et la glace.

Une mesure distincte appelant les centrales électriques au charbon à s’allumer alors que l’alimentation de secours a été annulée lundi soir, la situation de l’approvisionnement s’étant améliorée, a déclaré un porte-parole de National Grid à Reuters par téléphone.

Cependant, National Grid a déclaré que trois centrales au charbon avaient reçu l’ordre de se réchauffer pour être en veille mardi, et a également appelé les personnes inscrites au programme DFS à réduire à nouveau la consommation d’électricité entre 16h30 et 18h00.

L’ESO du National Grid a déclaré dans un communiqué :

L’utilisation de ces services supplémentaires n’est pas une indication que l’approvisionnement en électricité est menacé, mais que nous avons besoin de plus d’options pour gérer le réseau normalement.

Jonathan Brearley, directeur général du régulateur britannique de l’énergie Ofgem, a déclaré lundi que les perspectives globales d’approvisionnement en électricité du pays s’étaient améliorées depuis que National Grid avait mis en garde pour la première fois contre d’éventuelles coupures de courant.

Il a déclaré que les stocks élevés de gaz en Europe et une amélioration du fonctionnement des centrales nucléaires françaises, qui fournissent souvent de l’électricité à la Grande-Bretagne via plusieurs liaisons électriques, avaient contribué à atténuer les risques d’approvisionnement.

Cependant, “comme le montrent les événements d’aujourd’hui … nous devons rester vigilants et prudents quant à ce qui pourrait arriver à l’avenir”, a-t-il déclaré lors d’un événement de l’Institute of Government.