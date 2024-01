Le National Endowment for the Arts annonce un financement artistique de plus de 32 millions de dollars destiné à des organisations à l’échelle nationale

Une subvention de la NEA de ce cycle aidera à soutenir l’expansion artistique de la Boston Public School (BPS), une initiative de partenariat public-privé à l’échelle de la ville d’EdVestors qui vise à étendre et à garantir un enseignement artistique équitable et de qualité pour tous les élèves. Photo par Annielly Camargo

Washington DC—Le National Endowment for the Arts (NEA) est heureux d’annoncer la première série de récompenses recommandées pour l’exercice 2024, avec 1 288 subventions totalisant 32 223 055 $. Les récipiendaires comprennent des organisations des 50 États, du District de Columbia et de Porto Rico, recommandées dans les catégories de subventions pour les projets artistiques, Challenge America, subventions de recherche dans les arts et laboratoires de recherche. Cette annonce comprend également des subventions à des particuliers pour des bourses de littérature, qui comprennent des bourses d’écriture créative en prose et des bourses pour soutenir des projets de traduction.

La présidente du National Endowment for the Arts, Maria Rosario Jackson, PhD, a déclaré : « La NEA est heureuse d’annoncer ces subventions, qui renforcent toutes le secteur artistique de notre pays de différentes manières. Qu’il s’agisse de la création de nouveaux arts, d’opportunités pour le public de participer et de s’engager dans les arts, ou de mieux comprendre l’impact des arts, ces subventions contribuent au bien-être des individus et des communautés, aident à relever les défis de notre temps et construire un avenir dans lequel tous les individus pourront mener une vie artistique et atteindre leur plein potentiel.

Dans le cadre du processus d’examen des candidatures, la NEA a travaillé avec plus de 298 évaluateurs experts possédant des connaissances et une expérience pertinentes qui ont examiné les candidatures et les ont évaluées conformément aux critères d’évaluation publiés. Des recommandations ont ensuite été présentées au Conseil national des arts. Le conseil a fait ses recommandations au président de la NEA, qui a pris la décision finale sur toutes les subventions accordées. Apprenez-en davantage sur le processus d’examen des subventions ou portez-vous volontaire pour faire partie d’un panel.

Subventions pour des projets artistiques

Les subventions pour les projets artistiques (GAP) offrent de nombreuses opportunités de financement pour renforcer l’écosystème artistique et culturel du pays. Le National Endowment for the Arts a reçu 1 996 demandes de subventions pour des projets artistiques éligibles au cours de ce cycle, qui ont été soumises en février 2023, demandant un financement de plus de 102,7 millions de dollars. La NEA attribuera 958 subventions pour un total de 27 178 300$ pour soutenir des projets artistiques dans 15 disciplines et domaines artistiques. Toutes les subventions nécessitent une participation aux coûts non fédérale d’au moins 1 pour 1.

Chaque année, la NEA offre de nombreuses opportunités d’engagement et une assistance technique aux candidats potentiels dans le cadre des efforts de l’agence visant à soutenir les opportunités pour tous de participer aux arts. Pour ce cycle de financement GAP, la NEA a reçu des candidatures de plus de 160 nouveaux candidats, et pas moins de 82 organisations recevront une subvention de la NEA pour la première fois.

Les subventions pour les projets artistiques soutiennent les priorités de financement de la NEA du plan stratégique de la NEA pour l’exercice 2022-2026 : opportunités d’engagement du public dans les arts et l’éducation artistique, pour l’intégration des arts dans les stratégies promouvant la santé et le bien-être des personnes et des communautés, et pour l’amélioration de la capacité globale et des aptitudes au sein du secteur des arts. Les investissements importants dans ces domaines clés comprennent les exemples suivants :

Un prix à Alliance des communautés d’artistes dans Providence, Rhode Island , de 65 000 $ pour soutenir un programme de développement professionnel qui contribuera à stabiliser et à renforcer le domaine des résidences d’artistes pendant les crises actuelles et émergentes. Cette initiative de développement professionnel profitera au personnel et aux dirigeants des programmes de résidence d’artistes à travers les États-Unis.

dans , de 65 000 $ pour soutenir un programme de développement professionnel qui contribuera à stabiliser et à renforcer le domaine des résidences d’artistes pendant les crises actuelles et émergentes. Cette initiative de développement professionnel profitera au personnel et aux dirigeants des programmes de résidence d’artistes à travers les États-Unis. Un prix à Travaux des Collines Noires dans Rapid City, Dakota du Sud , de 25 000 $ pour soutenir FashionABLE : All-Ability Threads de Flutter Productions. Cette production multidisciplinaire mettra en vedette la mode, la conception de costumes, la peinture, la sculpture, la danse, la musique et la scénographie créées par les participants au programme ayant une déficience intellectuelle et développementale, leurs mentors et leurs partenaires communautaires.

dans , de 25 000 $ pour soutenir FashionABLE : All-Ability Threads de Flutter Productions. Cette production multidisciplinaire mettra en vedette la mode, la conception de costumes, la peinture, la sculpture, la danse, la musique et la scénographie créées par les participants au programme ayant une déficience intellectuelle et développementale, leurs mentors et leurs partenaires communautaires. Un prix au Comté de Sonoma dans Californie , de 30 000 $ à Creative Sonoma pour mettre en œuvre un programme de subventions pour les organisations artistiques et culturelles de leur région, basé sur trois catégories de public visé : impact sur le comté, impact sur les jeunes ou impact sur le quartier. Creative Sonoma est l’une des 13 agences artistiques locales qui reçoivent un financement pour octroyer des fonds de la NEA pour soutenir la programmation artistique et les services dans le domaine.

dans , de 30 000 $ à Creative Sonoma pour mettre en œuvre un programme de subventions pour les organisations artistiques et culturelles de leur région, basé sur trois catégories de public visé : impact sur le comté, impact sur les jeunes ou impact sur le quartier. Creative Sonoma est l’une des 13 agences artistiques locales qui reçoivent un financement pour octroyer des fonds de la NEA pour soutenir la programmation artistique et les services dans le domaine. Un prix d’impact collectif pour EdVestors dans Boston, Massachusetts , de 100 000 $ pour soutenir une initiative globale d’éducation artistique. Grâce à des partenariats, à la collecte et à la diffusion de données, ainsi qu’au développement professionnel, EdVestors s’efforcera de garantir une éducation artistique de qualité à tous les élèves des écoles publiques de Boston.

dans , de 100 000 $ pour soutenir une initiative globale d’éducation artistique. Grâce à des partenariats, à la collecte et à la diffusion de données, ainsi qu’au développement professionnel, EdVestors s’efforcera de garantir une éducation artistique de qualité à tous les élèves des écoles publiques de Boston. Un prix à Théâtre commun des Grandes Plaines dans Omaha, Nebraska , de 35 000 $ pour soutenir la conférence annuelle New Play qui engage des artistes de théâtre de tout le pays. En mettant l’accent sur le mentorat, l’événement réunira des dramaturges, des acteurs, des metteurs en scène, des dramaturges et des concepteurs de partout aux États-Unis pour l’apprentissage, la collaboration, les répétitions, les lectures et les performances.

dans , de 35 000 $ pour soutenir la conférence annuelle New Play qui engage des artistes de théâtre de tout le pays. En mettant l’accent sur le mentorat, l’événement réunira des dramaturges, des acteurs, des metteurs en scène, des dramaturges et des concepteurs de partout aux États-Unis pour l’apprentissage, la collaboration, les répétitions, les lectures et les performances. Un prix au Tribu indienne Saginaw Chippewa dans Michigan de 50 000 $ pour soutenir une exposition itinérante d’art de piquants Anishinaabek qui débutera au Ziibiwing Centre of Anishinabe Culture and Lifeways et se déplacera vers des sites partenaires dans toute la région. Le texte de l’exposition et de la publication sera présenté en anglais et en anishinaabemowin.

Les dates limites de candidature aux subventions pour les projets artistiques de cette année sont Jeudi 15 février 2024et Jeudi 11 juillet 2024. Chaque discipline a identifié les types de projets les plus intéressants au sein de ce programme ainsi que les caractéristiques des propositions compétitives qui offrent les plus grandes opportunités de soutien fédéral pour renforcer l’écosystème artistique. Visitez arts.gov pour les lignes directrices et les ressources d’application, y compris un enregistrement du Webinaire sur les directives relatives aux subventions pour les projets artistiques.

Défier l’Amérique

Les subventions Challenge America sont accordées dans toutes les disciplines artistiques et offrent un soutien principalement à de petites organisations pour une grande variété de projets artistiques qui atteignent des communautés historiquement mal desservies et qui ont un accès limité aux arts en raison de la géographie, de l’origine ethnique, de l’économie et/ou du handicap. Cela inclut les communautés aux identités culturelles riches et dynamiques qui ont des opportunités de financement limitées et/ou qui ont été historiquement mal desservies par le financement national des arts ; les organisations qui peuvent rencontrer des obstacles pour accéder aux subventions ; et les organisations qui peuvent bénéficier de ressources d’assistance technique améliorées. Ce programme est souvent un point d’entrée pour les organisations qui débutent dans la demande de financement fédéral.

Le National Endowment for the Arts a examiné cette année 523 candidatures éligibles au financement Challenge America, qui ont été soumises en avril 2023, et attribuera 257 subventions pour un total de 2 570 000 $. Chaque subvention est de 10 000 $ et nécessite une part des coûts/une contrepartie minimale de 10 000 $. Les exemples comprennent:

Un prix à Conservatoire de danse du Colorado dans Broomfield, Colorado pour soutenir les spectacles de danse de HOME ésta en MI, qui intègre à la fois du ballet contemporain et du folklórico mexicain ainsi que de la création orale en anglais et en espagnol.

dans pour soutenir les spectacles de danse de HOME ésta en MI, qui intègre à la fois du ballet contemporain et du folklórico mexicain ainsi que de la création orale en anglais et en espagnol. Un prix au Centre des arts familiaux de Houston dans Houston, Texas pour soutenir la programmation théâtrale sensorielle du Stageworks Theatre, en mettant l’accent sur le service aux personnes ayant une déficience développementale et intellectuelle.

dans pour soutenir la programmation théâtrale sensorielle du Stageworks Theatre, en mettant l’accent sur le service aux personnes ayant une déficience développementale et intellectuelle. Un prix au Ville de Lelandune petite communauté rurale de Mississippi, pour soutenir la création et la restauration de peintures murales et la mise en place d’un sentier communautaire des peintures murales. En décrivant l’histoire, la culture et le mode de vie de la région à travers des peintures murales, ce projet contribuera à refléter la santé et la vitalité de la communauté, conférant un sentiment de fierté à la population.

La prochaine date limite de candidature au Challenge America est Jeudi 25 avril 2024. Visitez arts.gov pour connaître les lignes directrices et les ressources de candidature et inscrivez-vous à un webinaire sur les lignes directrices de Challenge America le mercredi 28 février 2024, de 15 h 00 à 16 h 00 HE.

Bourses de recherche

Grâce aux subventions de recherche dans les arts et aux laboratoires de recherche de la NEA, la NEA soutient des projets de recherche qui s’inscrivent dans le programme de recherche quinquennal de la NEA.

Bourses de recherche en arts soutient des études de recherche qui étudient la valeur et/ou l’impact des arts, soit en tant que composantes individuelles de l’écologie artistique américaine, soit en tant qu’interactions les unes avec les autres et/ou avec d’autres domaines de la vie américaine. La NEA accordera à 18 organisations des subventions totalisant 1 024 755 $. Les exemples comprennent:

Une récompense de 99 755 $ à Institut de technologie de Rochester à New York pour soutenir une étude de recherche à méthodes mixtes sur la disponibilité et l’efficacité des aménagements d’accès pour les personnes sourdes et malentendantes qui assistent au théâtre en direct.

à New York pour soutenir une étude de recherche à méthodes mixtes sur la disponibilité et l’efficacité des aménagements d’accès pour les personnes sourdes et malentendantes qui assistent au théâtre en direct. Une récompense de 90 000 $ au Administrateurs de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie pour soutenir une série d’études visant à développer une mesure plus inclusive de la participation artistique. En utilisant des instruments d’enquête établis tels que l’Enquête sur la participation du public aux arts et l’Enquête de base sur les arts de la NEA, le projet a le potentiel de bénéficier aux chercheurs, aux organisations culturelles et civiques et aux dirigeants cherchant à mieux comprendre les relations entre les arts et la cohésion communautaire.

à Philadelphie pour soutenir une série d’études visant à développer une mesure plus inclusive de la participation artistique. En utilisant des instruments d’enquête établis tels que l’Enquête sur la participation du public aux arts et l’Enquête de base sur les arts de la NEA, le projet a le potentiel de bénéficier aux chercheurs, aux organisations culturelles et civiques et aux dirigeants cherchant à mieux comprendre les relations entre les arts et la cohésion communautaire. Une récompense de 45 000 $ à Campus principal de l’Université de l’Arkansas à Fayetteville pour soutenir des études de cas examinant l’importance des programmes de jazz collégiaux pour les écosystèmes du jazz dans trois villes américaines : Kansas City, Missouri ; Portland, Oregon; et Atlanta, Géorgie. Les villes sélectionnées représentent des zones dotées d’infrastructures de jazz variées et étendues qui ne dépendent pas uniquement d’un programme collégial.

Les laboratoires de recherche NEA sont fondés sur les sciences sociales et comportementales et soutiennent des équipes de recherche transdisciplinaires étudiant la valeur et l’impact des arts au profit des secteurs artistiques et non artistiques. Au total, 30 laboratoires de recherche NEA fonctionnent dans tout le pays. Ce cycle comprend deux nouveaux laboratoires de recherche…