Le National Cancer Institute Ned Sharpless aide à diriger l’effort de lutte contre le cancer de Biden

Le président Biden, dont le fils Beau est mort d’une tumeur au cerveau, a promis de «mettre fin au cancer tel que nous le connaissons». Pour mieux comprendre comment cela pourrait arriver, USA TODAY s’est entretenu avec Ned Sharpless, directeur du National Cancer Institute, qui aidera à diriger l’effort.

Sharpless a parlé de «l’âge d’or» actuel de la recherche sur le cancer, avec des investissements d’il y a des décennies qui ont finalement porté leurs fruits pour les patients, ainsi que du rôle que le NCI peut jouer pour faire encore plus de progrès, malgré les défis qui subsistent.

Question: Que veut dire le président par «mettre fin au cancer tel que nous le connaissons»? Est-ce vraiment possible?

Remarquez ce que le président n’a pas dit. Le président n’a pas dit d’éradiquer tous les cancers. Il est peu probable que cela se produise en raison des liens fondamentaux en biologie entre le cancer et le vieillissement. Il serait difficile, avec la technologie actuelle et la compréhension de la biologie, de mettre complètement fin aux décès par cancer.

Ce que je crois que le président voulait dire par là, c’est faire passer le cancer de ce qu’il est, ce que nous savons aujourd’hui, à une maladie où la mortalité ajustée selon l’âge est beaucoup plus faible et où la mortalité par cancer survient en grande partie chez les personnes âgées et fragiles. L’idée est donc de réduire la mortalité et l’incidence chez des individus par ailleurs en bonne santé.

Q: Qu’en est-il des cancers extrêmement mortels comme le cancer du pancréas ou le glioblastome qui a tué Beau Biden? Sera-t-il possible de faire des progrès de sitôt dans ce sens?

Cela nécessitera une nouvelle réflexion et de nouvelles idées. La chose difficile à prévoir, c’est quand cela va arriver. En 2000, je n’aurais pas dit que nous étions sur le point de faire d’énormes progrès dans le mélanome. Cela ne semblait pas particulièrement opportun à l’époque, mais voilà que le monde a changé très rapidement.

Q: Un chercheur sur le cancer m’a dit un jour que même s’il avait passé sa vie à lutter contre la maladie, la meilleure approche serait de la prévenir en premier lieu. Quels progrès attendez-vous en matière de prévention du cancer?

La mauvaise nouvelle en matière de prévention est qu’une fois que vous avez dépassé le tabagisme, l’obésité et les virus pour lesquels nous pouvons vacciner, cela commence à devenir plus difficile rapidement. Le NCI a essayé de nombreux essais pour donner aux gens une vitamine ou un rétinoïde ou un médicament qui, selon nous, pourrait prévenir le cancer. Tout cela n’a pas vraiment fonctionné. Il n’y a pas de nourriture que nous vous recommandons de manger ou de vitamine que nous vous recommandons de prendre pour ne pas avoir de cancer. Nous vous recommandons de rester mince, nous vous recommandons de faire de l’exercice, mais bien au-delà, notre recommandation est assez limitée pour la prévention du cancer.

Identification précoce

Q: Qu’en est-il du dépistage du cancer? Existe-t-il un potentiel pour détecter le cancer suffisamment tôt pour devenir plus traitable?

Il existe deux réelles opportunités dans le dépistage du cancer.

Les choses que nous faisons et dont nous savons qu’elles fonctionnent pourraient être utilisées beaucoup plus largement. Nous avons particulièrement du mal à faire passer le dépistage du cancer aux populations minoritaires sous-représentées, les personnes qui vivent loin des centres de cancérologie. Nous savons maintenant que le dépistage par tomodensitométrie à faible dose du cancer du poumon est efficace et largement sous-utilisé.

Nous pensons également qu’il existe un nouveau domaine dans le dépistage qui est très excitant: une série de différentes technologies basées sur le sang qui pourraient détecter 10 à 50 cancers chez le même patient en même temps. Les personnes qui sont par ailleurs en bonne santé – peut-être plus de 50 ans – viendraient et subiraient ce test à un certain intervalle et sur la base de ces résultats, on leur dirait que vous semblez ne pas avoir de cancer cette année ou que vous avez besoin d’un examen plus approfondi. Ces technologies sont désormais prêtes pour des tests cliniques à grande échelle. L’Institut national du cancer peut être très utile, car ce sont de grands essais qui nécessitent de nombreux patients.

Q: N’y a-t-il pas un risque de sur-diagnostic avec une telle approche?

La question cruciale est de savoir si ces tests trouvent les cancers les plus agressifs susceptibles d’être nocifs et non les cancers indolents et cliniquement insignifiants – et c’est une question scientifique ouverte.

âge d’or

Q: Vous avez été nommé par le président Trump et êtes maintenant sous la direction du président Biden. Le changement d’administration a-t-il affecté votre travail à l’Institut national du cancer?

C’est une période passionnante pour s’impliquer dans le NCI, quel que soit le président. Toute la pandémie a été très perturbatrice tant pour les soins du cancer que pour la recherche sur le cancer. Je ne peux pas dire que ça a été amusant, parce que c’est une tragédie nationale, mais pouvoir travailler dans l’intérêt public pendant cette période a été très satisfaisant professionnellement.

Avoir un président des États-Unis qui a un lien personnel avec le cancer, avoir quelqu’un qui a une si bonne compréhension de la recherche sur le cancer et un objectif aussi clair de mettre fin aux éléments tragiques du cancer le plus rapidement possible est vraiment exaltant pour notre domaine. .

C’est un très bon moment pour être chercheur sur le cancer aux États-Unis.

Q: Vous avez dit que nous sommes dans un «âge d’or» de la recherche sur le cancer. Que veux-tu dire par là?

C’était en 2001 que l’âge d’or a commencé pour moi. Un groupe d’enquêteurs a pu montrer que les cancers que nous pensions être un peu les mêmes – nous pensions avoir un type de cancer du sein, un type de cancer du poumon – qu’ils ne l’étaient pas, qu’il y avait de nombreux sous-types différents.

Dans l’ancien temps, je donnais à tout le monde avec le cancer du côlon le même médicament et cela fonctionnerait chez environ 20% des patients et vous seriez comme wow, c’est bizarre, pourquoi ne fonctionne-t-il pas dans les 80% restants?

Maintenant, nous disons: je veux un médicament qui fonctionne chez 5% des patients atteints de cancer du poumon avec des mutations BRAF ou avec des mutations EGFR ou autre. Lorsque vous divisez le cancer en ces fractions distinctes, c’est un problème beaucoup plus facile à résoudre.

Q: Mais cela n’a pas commencé à porter ses fruits tout de suite, n’est-ce pas?

C’est en 2010 que le train de la sauce thérapeutique a démarré en termes de nouveaux nombres massifs de médicaments et de progrès que vous voyez chaque année maintenant dans la recherche sur le cancer.

Mettre le système immunitaire au travail

Q: Parmi ces progrès, il y avait vraisemblablement une thérapie immunitaire – en utilisant le propre système immunitaire de la personne pour combattre ses tumeurs. Comment cela change-t-il les soins contre le cancer?

Dans cent ans, nous enseignerons aux étudiants en médecine qu’il existe quatre façons de traiter le cancer: la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l’immunothérapie. Il y aura peut-être une cinquième ou une sixième chose, mais il y en aura au moins quatre et l’immunothérapie sera d’une importance cruciale. Ce sera vraiment la seule façon de traiter certains types de cancer.

Q: La thérapie immunitaire contre le cancer a-t-elle encore tenu ses promesses ou d’autres traitements sont-ils encore à venir?

Aussi profond qu’il ait été à ce jour, le domaine en est vraiment à ses balbutiements. (Le défi maintenant) est d’essayer de vraiment comprendre comment faire fonctionner le système immunitaire pour tous les patients, pas seulement pour les 10 à 20% qui en bénéficient très profondément en moyenne. Certaines tumeurs semblent devoir réagir, mais ce n’est pas le cas. Il y a quelque chose qui retient le système immunitaire. Comment se débarrasser de cette barrière est en quelque sorte le fruit à portée de main.

Q: Quelle sera la prochaine bonne idée après la thérapie immunitaire?

L’un des problèmes que nous avons dans la recherche sur le cancer est qu’il y a tellement de bonnes idées. Les gens quittent d’autres domaines scientifiques pour devenir des chercheurs sur le cancer. Si nous ne continuons pas à mettre plus d’argent de côté pour cette science initiée par les chercheurs, le taux de réussite de ces candidats chutera précipitamment et nous ne parviendrons pas à cette idée qui change le paradigme que nous devons financer.

Que peut apporter le NCI?

Q: La collecte de données sur les patients est devenue extrêmement importante dans le cancer, pour mieux comprendre les différences entre les cancers et comment les traiter. Que fait le NCI pour améliorer la collecte de données?

L’un de nos principaux rôles est de construire l’infrastructure: cloud computing, dictionnaires d’utilisation des données. Nous réalisons également un projet de démonstration sur la collecte de données sur l’enfance. L’idée est d’apprendre de chaque enfant atteint de cancer aux États-Unis, de vraiment comprendre ce qui se passe afin que nous puissions apprendre le plus rapidement possible comment traiter ces patients. C’est plus difficile que vous ne l’imaginez – l’équilibre entre les questions de recherche et la protection de la vie privée des patients est très difficile – mais je pense que nous pouvons le faire.

Q: Quels sont les autres rôles clés du NCI? Dans quels domaines cela peut-il avoir le plus grand impact?

(Disons) nous avons une thérapie qui fonctionne et nous voulons voir si nous pouvons en donner moins. Ce n’est pas vraiment dans l’intérêt d’une entreprise pharmaceutique, mais ces essais peuvent être très, très importants pour les patients. Nous venons d’avoir un essai majeur de désescalade dans le cancer du sein ER + où nous avons montré que nous pouvons administrer moins de chimiothérapie aux femmes et obtenir des résultats équivalents. C’est un énorme avantage pour ces patients, même si c’est le genre de chose que le NCI doit faire.

Q: Le président Biden a fait de l’équité une pierre angulaire de son administration. De quelle manière cela se joue-t-il dans les soins contre le cancer?

Nous savons depuis des décennies que les résultats du cancer sont en grande partie liés à l’accès, à la race et à la socio-économie, à la richesse et à l’éducation. Le NCI dépense environ 500 millions de dollars par an pour étudier les obstacles qui créent des disparités en matière de santé aux États-Unis et ce qu’il faut faire pour y remédier.

Si vous voulez revenir à l’objectif du président de progresser rapidement contre le cancer, vous devez vous attaquer à la question de l’équité. Le président a été très clair. Il n’a pas dit «nous voulons mettre fin au cancer tel que nous le connaissons pour certaines personnes». Il veut mettre fin au cancer tel que nous le connaissons pour tout le monde et nous devons donc vraiment nous assurer que ces progrès – certaines de ces nouvelles thérapies presque miraculeuses que nous avons – soient disponibles pour tous les patients indépendamment de leur richesse, de leur accès, de leur race (ou). l’accès à l’éducation.

Q: Que prévoyez-vous dans l’année ou les deux prochaines, car NCI a plus d’argent à dépenser et plus d’attention du public?

Alors que nous sortons de la pandémie, il y a ce sentiment combiné dans notre domaine que toutes ces différentes approches et nouvelles technologies, ainsi que la nouvelle vigueur et l’accent du Congrès et de la Maison Blanche, vont être une très bonne période de recherche sur le cancer. C’est vraiment à nous d’utiliser cet investissement national pour faire une différence pour nos patients.

Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

