Leanne Cvetan a déclaré qu’elle avait suivi des cours d’allemand à la Joliet West High School au début des années 1990, tout comme son frère aîné.

Cvetan a dit qu’elle pensait qu’ils pourraient utiliser l’allemand comme «langue secrète».

“Mais cela n’a jamais fonctionné”, a déclaré Cvetan avec un sourire.

Cependant, Cvetan est tombé amoureux de la langue allemande.

“Pour moi, c’était comme un casse-tête essayant de comprendre ce que tous les mots signifiaient”, a déclaré Cvetan. Depuis, elle a utilisé ses compétences pour créer son travail de rêve à la maison : traduire des livres en anglais pour des auteurs allemands auto-publiés dans l’espoir de s’implanter sur les marchés américains.

Pourtant, Cvetan n’envisageait pas une carrière de traductrice lorsqu’elle a poursuivi ses études d’allemand au Joliet Junior College et à l’Illinois State University. A l’époque, Cvetan voulait enseigner l’allemand dans les lycées.

Mais après avoir enseigné des cours d’introduction à l’allemand à l’Université de l’Illinois à Chicago tout en travaillant sur sa maîtrise, Cvetan a décidé qu’elle aimait la langue plus qu’elle n’aimait enseigner.

Ainsi, Cvetan a changé son orientation vers la littérature allemande sans aucun objectif de carrière en tête, a-t-elle déclaré.

Cvetan a également passé un an à l’Université Friedrich Wilhelm de Bonn dans le cadre du programme d’échange Junior Year Abroad, qu’elle a qualifié de “grand pas vers l’indépendance” en restant seule dans un pays étranger sans parents sur qui s’appuyer.

Il a également testé ses compétences en allemand.

“Je rentrais à la maison tous les jours avec un mal de tête juste en essayant de me faire comprendre”, a déclaré Cvetan.

Le premier travail de traductrice de Cvetan l’a trouvée alors qu’elle était encore à l’UIC. Une entreprise avait contacté le département allemand de l’UIC pour avoir besoin d’un traducteur et Cvetan a déclaré qu’elle pensait : “Cela semble amusant.”

Elle a déménagé en Allemagne en 2001 avec son mari après avoir obtenu son diplôme de maîtrise et « nous y sommes restés depuis », a-t-elle déclaré. Leurs trois filles, âgées de 18, 15 et 14 ans, sont nées et ont grandi en Allemagne et parlent couramment l’allemand, a déclaré Cvetan.

Au fil du temps, Cvetan a pris contact avec d’autres traducteurs, qui lui ont envoyé des travaux commerciaux. Mais Cvetan aspirait à traduire la littérature.

“J’aime vraiment lire des livres”, a déclaré Cvetan. “J’aime tout le symbolisme, tout le” lyrisme “de celui-ci.”

Il y a six ans, Cvetan sautait le pas. À l’époque, elle travaillait «un petit travail à temps partiel» tout en souhaitant être à la maison en train de traduire des livres.

“Alors j’ai finalement quitté mon emploi, j’ai créé un site Web et très vite j’ai eu mon premier livre”, a déclaré Cvetan.

Le livre était “Trois frères” de Joerg H. Trauboth et il faisait près de 600 pages, a-t-elle dit.

“J’avais l’impression que le destin m’appelait”, a-t-elle déclaré.

Cvetan a déclaré qu’elle avait besoin de deux mois pour traduire un livre de 200 pages et qu’elle traduisait toujours de l’allemand vers l’anglais.

« Vous traduisez toujours vers votre langue maternelle parce que c’est à peu près inné. Ce n’est pas une langue apprise », a déclaré Cvetan. “Vous savez déjà ce qui est bien et ce qui ne va pas.”

Cela dit, Cvetan a déclaré que la traduction de livres de l’allemand vers l’anglais n’est pas nécessairement une traduction mot à mot, mais une traduction du sens essentiel.

Tous les mots n’ont pas de contrepartie traduisible et les traducteurs doivent tenir compte des variations dans les structures grammaticales entre les langues. L’objectif du traducteur est toujours de créer une lecture fluide, facile à comprendre et agréable qui garde intacte l’essence du sens, a-t-elle déclaré.

Même ainsi, il est difficile pour les auteurs allemands auto-édités de pénétrer les marchés américains, a-t-elle déclaré.

“Ma mission est de changer cela”, a-t-elle déclaré.

Cvetan a donc proposé des agents, dans l’espoir que certains de ces livres traduits soient récupérés par les principales heures d’édition et “d’introduire davantage de livres de fiction allemands sur le marché américain”, a-t-elle déclaré.

Pour plus d’informations, visitez cvetan.de.