Le Nasdaq tombe en territoire de correction alors que les marchés glissent sur des bénéfices technologiques décevants

Les actions américaines ont chuté jeudi sous la pression des résultats décevants du troisième trimestre des grandes entreprises technologiques et des rendements élevés des bons du Trésor.

Le Dow Jones a chuté d’environ 252 points, soit 0,8 %, et le S&P a chuté de 1,2 %. Dans le même temps, le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a encore chuté de 1,8 %.

La baisse de jeudi intervient après que le S&P 500 soit tombé mercredi à son plus bas niveau depuis mai et que le Nasdaq ait enregistré sa pire journée depuis février, clôturant en baisse de 2,4 %.

Les actions de Meta ont chuté d’environ 3,7% jeudi après que la société mère Facebook a annoncé que les revenus publicitaires avaient été faibles ce trimestre. Alors que Meta a dépassé les attentes et enregistré des gains de revenus trimestriels significatifs de 23 % sur un an, Wall Street s’est inquiétée pour sa division Reality Labs, qui a perdu 3,7 milliards de dollars.

Les actions d’Alphabet, société mère de Google, ont également chuté mercredi, chutant de 9,5% après que la société a également annoncé un bénéfice supérieur mardi, mais un échec dans son activité cloud. Il s’agit de la plus forte baisse du titre depuis mars 2020. Les actions ont encore chuté de 2,7 % jeudi matin.

Les actions d’autres grandes entreprises technologiques ont glissé aux côtés de Meta et Alphabet. Apple a chuté de 2,5%. Amazon, qui a publié de bons résultats jeudi après-midi, était en baisse de 1,5 %.

Les actions Microsoft ont également chuté jeudi de 3,8%. Microsoft a publié mardi un chiffre d’affaires de 56,5 milliards de dollars, soit une croissance des ventes de 13 % sur un an, dépassant également les attentes. Les bénéfices trimestriels de Microsoft ont atteint 22,3 milliards de dollars, en hausse de 27 % par rapport à l’année dernière.

Les plus grandes entreprises technologiques aux États-Unis – Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft et Alphabet – représentent ensemble un quart de la valeur du S&P 500, ce qui leur confère un impact démesuré sur les portefeuilles des investisseurs.

Le Nasdaq est désormais en zone de correction, en baisse de plus de 10 % depuis son plus récent sommet de juillet. Le S&P 500, quant à lui, flirte avec la zone de correction et recule de près de 10 % par rapport à son plus haut intrajournalier, également atteint en juillet.

Les valeurs technologiques ont également ressenti l’impact de la hausse des rendements du Trésor. Le rendement à 10 ans a oscillé près d’un seuil clé de 5 % jeudi matin avant de reculer à 4,85 % dans l’après-midi alors que les investisseurs digéraient un rapport qui montre que l’économie américaine a progressé à un rythme remarquablement fort au troisième trimestre. malgré des taux d’intérêt au plus haut dans 22 ans.

Le produit intérieur brut, mesure de tous les biens et services produits dans l’économie, a augmenté à un taux annualisé de 4,9 % au troisième trimestre, a rapporté jeudi le département du Commerce. Le PIB est ajusté à l’inflation et aux fluctuations saisonnières.

C’est bien au-dessus du rythme de 2,1 % du deuxième trimestre et plus rapide que les attentes des économistes d’un taux de 4,3 %.

Dans d’autres nouvelles économiques, mles taux hypothécaires ont continué de grimper cette semaine dans un contexte économique plus fort que prévu.

L’hypothèque à taux fixe sur 30 ans s’est élevée en moyenne à 7,79 % au cours de la semaine se terminant le 26 octobre, contre 7,63 % la semaine précédente, selon les données de Freddie Mac publiées jeudi. Il y a un an, le taux fixe à 30 ans était de 7,08 %.

Les ventes de logements en attente aux États-Unis ont toutefois augmenté en septembre malgré la hausse des taux.