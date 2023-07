Le Nasdaq suspend son projet de lancement de services de garde cryptographique

Nasdaq suspend ses plans pour libérer une entreprise de garde de crypto, a déclaré mercredi la PDG Adena Friedman lors de l’appel aux résultats de la société.

« Compte tenu de l’évolution de l’environnement commercial et réglementaire aux États-Unis, nous avons pris la décision d’arrêter notre lancement de l’activité de dépositaire d’actifs numériques aux États-Unis et nos efforts connexes pour obtenir une licence pertinente », a-t-elle déclaré. « Cependant, nous continuons à développer et à fournir des capacités technologiques qui positionnent le Nasdaq comme l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles d’actifs numériques pour l’industrie mondiale au sens large. »

Le Nasdaq fournit toujours la liste des sociétés pour Coinbase et déposé des documents pour les demandes récentes de fonds négociés en bourse de bitcoin de Roche noire et d’autres.

« Plus généralement, nous restons déterminés à soutenir l’évolution de l’écosystème des actifs numériques de diverses manières, notamment par notre engagement continu avec les régulateurs, la fourniture de solutions technologiques complètes tout au long du cycle de vie des transactions et par nos partenariats avec des émetteurs potentiels d’ETF pour soutenir les produits cotés en bourse négociables », a ajouté Friedman.

L’opérateur d’échange d’abord plans révélés pour développer la solution de conservation en septembre parallèlement à la création de son activité de cryptographie, Nasdaq Digital Assets. Il devrait être lancé au deuxième trimestre de cette année en attendant l’approbation du Département des services financiers de New York.

Le problème de garde de Crypto est considéré par les institutions comme la clé pour pousser l’industrie dans le courant dominant dans un monde post-FTX. Des efforts sont en cours cette année pour créer de nouvelles solutions qui dissocient les fonctions de négociation et de garde des échanges cryptographiques.