La bourse américaine Nasdaq a averti les sociétés cotées qu’elles doivent nommer au moins deux administrateurs «diversifiés» à leur conseil d’administration – une femme «auto-identifiée» et une «minorité sous-représentée» ou personne LGBTQ – ou risquent de se voir radier.

Le Nasdaq a révélé son intention de dynamiser la diversité lors de son échange dans une proposition déposée mardi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

En vertu des nouvelles règles proposées, non seulement toutes les sociétés américaines cotées en bourse seront tenues de « divulguent publiquement des statistiques cohérentes et transparentes sur la diversité concernant leur conseil d’administration, » mais « plus« Les entreprises devraient soit nommer »diverse»Membres du conseil d’administration ou expliquez pourquoi ils ne l’avaient pas fait dans une lettre.

L’ajout obligatoire de « un [director] qui s’identifie comme une femme et une personne qui s’identifie comme une minorité sous-représentée ou LGBTQ +« Semble laisser place à Rachel Dolezal »auto-identification»Comme autre chose que blanc, homme ou hétéro – une faille potentielle pour les entreprises qui préfèrent conserver leurs conseils d’administration actuels. Les entreprises non américaines et les petites entreprises seraient autorisées à nommer à la place deux femmes administrateurs.

Les sociétés cotées seraient tenues de publier leurs statistiques sur la diversité dans un délai d’un an après l’adoption de la proposition du Nasdaq par la SEC, et devraient avoir « un réalisateur diversifié»Dans les deux ans suivant la mise en œuvre. Selon la taille de l’entreprise, ils auraient quatre ou cinq ans pour se conformer à l’exigence de deux administrateurs. Ceux qui échouent ne peuvent échapper qu’à la radiation « s’ils fournissent une explication publique des raisons pour lesquelles ils n’ont pas atteint les objectifs. »

Alors que le raisonnement de l’échange derrière la proposition – à “renforcer la confiance des investisseurs dans le fait que toutes les sociétés cotées envisagent la diversité dans le contexte de la sélection des administrateurs« – a déjà soulevé quelques sourcils, le Nasdaq a insisté sur le fait qu’il avait analysé »plus de deux douzaines d’études qui ont trouvé une association entre divers conseils d’administration et une meilleure performance financière et une meilleure gouvernance d’entreprise. »

Cependant, 75% des sociétés Nasdaq actuellement cotées en bourse ne répondant pas aux exigences proposées, selon le blog financier DealBook du New York Times, certains se sont demandé comment l’empilement de nouvelles réglementations était censé améliorer les performances financières. Alors que le Nasdaq a atteint des niveaux records ces derniers jours, une grande partie de l’économie réelle est toujours en ruine après les fermetures économiques de Covid-19 et n’est pas en mesure de dépenser des ressources à la recherche de candidats aux conseils d’administration.

Pour appliquer le nouveau système de quotas, Nasdaq s’est associé à Equilar, un « fournisseur leader de solutions de données de leadership d’entreprise.»Comme l’a souligné ZeroHedge, le conseil d’administration d’Equilar semble manquer de diversité ethnique.

La proposition a été largement diffusée, car les utilisateurs des médias sociaux plaisanté Nasdaq était « se transformer en [a] bureau des admissions au collège« Et a fait valoir que la sélection des réalisateurs en fonction de leur couleur de peau, de leurs organes génitaux et de leurs préférences sexuelles incarnait le plus le sectarisme »la diversité»Des mesures prétendent lutter. « Cela délégitime les femmes et les POC, « Un utilisateur tweeté, soulignant que « les gens penseront qu’ils ont atteint leur position par quota et non par talent. »

D’autres se sont simplement demandé comment le Nasdaq prévoyait d’appliquer une telle règle.

Bien que certains, inévitablement, pensaient que cela n’allait pas assez loin, insistant sur le fait que les entreprises ne bénéficieraient pas de la diversité à moins d’avoir au moins Trois femmes sur leurs conseils.

Alors que le Nasdaq montait à bord du woke express, la banque d’investissement Credit Suisse a dévoilé mardi son indice «LGBT-350» aux gémissements généralisés. Beaucoup se sont interrogés sur la nécessité d’un tel index.

La banque n’est en aucun cas la seule entreprise obsédée par les attributs de surface – Goldman Sachs ne prendra plus une entreprise en bourse à moins qu’elle n’en ait au moins une « diverse » membre d’équipage. Depuis septembre, l’État de Californie oblige les entreprises qui y ont leur siège à avoir un nombre minimum d’administrateurs minoritaires sous peine d’amendes à six chiffres.

