Le Nasdaq enregistre une séquence de cinq semaines : la plus longue depuis novembre 2021

Les valeurs technologiques exposées au Nasdaq. Pierre Kramer | CNBC

Les Nasdaq vient de terminer sa cinquième semaine consécutive de gains, bondissant de 3,3 % au cours des cinq derniers jours. Il s’agit de la plus longue séquence de victoires hebdomadaires pour l’indice chargé de technologie depuis une séquence qui s’est terminée en novembre 2021. Après sa pire année depuis 2008, le Nasdaq est en hausse de 15 % pour commencer 2023. La dernière fois que les actions technologiques ont connu un rallye aussi long, les investisseurs se préparaient pour le constructeur de voitures électriques de Rivian IPO à succès, l’économie américaine clôturait sa plus forte année de croissance depuis 1984, et le Nasdaq se négociait à un niveau record. actualités liées à l’investissement Cette fois-ci, il y a beaucoup moins de champagne qui éclate. Les réductions de coûts ont remplacé la croissance sur la liste de contrôle de Wall Street, et les dirigeants de la technologie sont célébrés pour leur efficacité plutôt que pour leur innovation. Le marché des introductions en bourse est mort. Les licenciements sont nombreux. Les rapports sur les bénéfices ont été l’histoire de la semaine, avec des résultats provenant de nombreuses entreprises technologiques parmi les plus précieuses au monde. Mais les chiffres, pour la plupart, n’étaient pas bons. Pomme estimations manquées pour la première fois depuis 2016, parent Facebook Méta a enregistré un troisième trimestre consécutif de baisse de son chiffre d’affaires, Google l’activité publicitaire principale de s’est contractée et Amazone a clôturé son année la plus faible en termes de croissance en 25 ans d’histoire en tant que société ouverte. Alors que les investisseurs ont eu des réactions mitigées aux rapports individuels, les quatre actions ont clôturé la semaine avec des gains solides, tout comme Microsoft qui a annoncé ses bénéfices la semaine précédente et a publié des prévisions ternes en prévoyant une croissance des revenus de seulement 3 % environ ce trimestre.

Le contrôle des coûts est roi

Meta a été le plus performant du groupe cette semaine, le titre ayant grimpé de 23 %, sa troisième meilleure semaine de tous les temps. Dans son rapport sur les bénéfices mercredi, les revenus ont été légèrement supérieurs aux estimations, même avec des ventes en baisse d’une année sur l’autre, et les prévisions du premier trimestre étaient à peu près conformes aux attentes. La clé du rallye a été la déclaration du PDG Mark Zuckerberg dans le compte de résultat selon laquelle 2023 serait “l’année de l’efficacité” et sa promesse que “nous nous efforçons de devenir une organisation plus forte et plus agile”. “Cela a vraiment changé la donne”, a déclaré Stephanie Link, stratège en chef des investissements chez Hightower Advisors, dans une interview vendredi avec “Squawk Box” de CNBC. “Le trimestre en lui-même était correct, mais c’est la réduction des coûts qui a finalement mis la religion en place, et c’est pourquoi je pense que Meta a vraiment décollé”, a-t-elle déclaré.

Zuckerberg a reconnu que les temps changent. De l’année de son introduction en bourse en 2012 à 2021, la société a connu une croissance de 22% à 58% par an. Mais en 2022, les revenus ont chuté de 1 % et les analystes s’attendent à une croissance de seulement 5 % en 2023, selon Refinitiv. Lors de l’appel des résultats, Zuckerberg a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les baisses se poursuivent, “mais je ne pense pas non plus que cela va redevenir comme avant”. Meta a annoncé en novembre la suppression de 11 000 emplois, soit 13 % de ses effectifs. Link a déclaré que la raison pour laquelle l’action de Meta a connu un si gros rebond après les bénéfices était que “les attentes étaient si faibles et la valorisation si convaincante”. L’action a perdu près des deux tiers de sa valeur l’an dernier, bien plus que ses pairs à méga capitalisation.

Naviguer dans “un environnement très difficile”

Apple, qui a glissé de 27% l’an dernier, a gagné 6,2% cette semaine malgré la publication de son la plus forte baisse de revenus en sept ans. Le PDG Tim Cook a déclaré que les résultats avaient été affectés par un dollar fort, des problèmes de production en Chine affectant l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, et l’environnement macroéconomique global. “Apple navigue assez bien dans un environnement globalement très difficile”, a déclaré vendredi Dan Flax, analyste chez Neuberger Berman, à “Squawk Box”. “Au fil des mois et des trimestres à venir, nous assisterons à un retour à la croissance et le marché commencera à en tenir compte. Nous continuons d’aimer ce nom même face à ces défis macroéconomiques.”

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​qui a succédé à Jeff Bezos à la mi-2021, a pris la décision inhabituelle de se joindre à l’appel aux résultats avec les analystes jeudi après que sa société a publié des prévisions plus faibles que prévu pour le premier trimestre. En janvier, Amazon a commencé des licenciements, qui devraient entraîner la perte de plus de 18 000 emplois. “Étant donné que ce dernier trimestre marquait la fin de ma première année complète à ce poste et compte tenu de certaines des parties inhabituelles de l’économie et de notre entreprise, j’ai pensé que ce pourrait être un bon moment à rejoindre”, a déclaré Jassy lors de l’appel. La gestion des dépenses est devenue un thème majeur pour Amazon, qui s’est développé rapidement pendant la pandémie et a par la suite admis avoir embauché trop de personnes pendant cette période. “Nous travaillons très dur pour rationaliser nos coûts”, a déclaré Jassy. Alphabet est également en mode de réduction des effectifs. La société a annoncé le mois dernier qu’elle supprimait 12 000 emplois. Ses revenus manqués pour le quatrième trimestre comprenaient des ventes décevantes sur YouTube en raison d’un recul des dépenses publicitaires et de la faiblesse de la division cloud alors que les entreprises se serrent la ceinture. Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet, a déclaré à Deirdre Bosa de CNBC que l’entreprise ralentissait considérablement le rythme des embauches dans le but de générer une croissance rentable à long terme. Les actions Alphabet ont terminé la semaine en hausse de 5,4% même après avoir renoncé à certains de leurs gains lors de la vente massive de vendredi. Le titre est désormais en hausse de 19% sur l’année.

Ruth Porat, Alphabet CFO, au WEF à Davos, en Suisse, le 23 mai 2022. Adam Galica | CNBC