Le Nasdaq clôture son premier effondrement de quatre trimestres depuis le crash de la dot-com

Beaucoup de choses ont changé dans la technologie depuis le boom et l’effondrement des dot-com. Internet est devenu mobile. Le centre de données est passé au cloud. Les voitures se conduisent désormais toutes seules. Les chatbots sont devenus assez intelligents. Mais une chose est restée. Lorsque l’économie tourne, les investisseurs se précipitent vers les sorties. Malgré un rallye furieux jeudi, le Nasdaq chargé de technologie a terminé dans le rouge pour un quatrième trimestre consécutif, marquant la plus longue séquence de ce type depuis la période de la bombe à points de 2000 à 2001. Le seul autre tronçon négatif de quatre quarts dans les cinq du Nasdaq -l’histoire de la décennie était en 1983-84, lorsque le Le marché du jeu vidéo s’est effondré. Cette année marque la première fois que le Nasdaq chute tous les quatre trimestres. Il a chuté de 9,1 % au cours des trois premiers mois de l’année, suivi d’une chute de 22 % au deuxième trimestre et d’une baisse de 4,1 % au troisième trimestre. Il a diminué de 1 % au quatrième trimestre en raison d’une baisse de 8,7 % en décembre. Pour l’ensemble de l’année, le Nasdaq a glissé de 33 %, sa plus forte baisse depuis 2008 et la troisième pire année jamais enregistrée. La baisse d’il y a 14 ans est survenue lors de la crise financière causée par la crise du logement. “Il est vraiment difficile d’être positif sur la technologie en ce moment”, a déclaré mercredi Gene Munster, associé directeur de Loup Ventures, à Brian Sullivan de CNBC. “Vous avez l’impression de rater quelque chose. Vous avez l’impression de ne pas comprendre la blague.”

Hormis 2008, la seule autre année pire pour le Nasdaq a été 2000, lorsque la bulle Internet a éclaté et que l’indice a chuté de 39 %. Les premiers rêves d’Internet conquérant le monde se sont évanouis. Pets.com, tristement célèbre pour la marionnette chaussette, est devenu public en février de la même année et fermer neuf mois plus tard. EToys, qui a tenu son introduction en bourse en 1999 et a vu sa capitalisation boursière atteindre près de 8 milliards de dollars, coulé en 2000, perdant presque toute sa valeur avant de faire faillite au début de l’année suivante. La société de livraison Kozmo.com n’a jamais démarré son introduction en bourse, dépôt en mars 2000 et retirer son offre en Août. Amazone a connu sa pire année en 2000, avec une chute de 80 %. Cisco a chuté de 29 %, puis de 53 % supplémentaires l’année suivante. Microsoft a chuté de plus de 60 % et Apple de plus de 70 %. Les parallèles avec aujourd’hui sont assez flagrants. En 2022, la société anciennement connue sous le nom de Facebook a perdu environ les deux tiers de sa valeur alors que les investisseurs rechignaient à un avenir dans le métaverse. Tesla a chuté d’un montant similaire, car le constructeur automobile longtemps évalué comme une entreprise de technologie s’est écrasé dans la réalité. Amazon a chuté de moitié. Le marché des introductions en bourse cette année était inexistant, mais de nombreuses entreprises qui sont devenues publiques l’année dernière à des valorisations astronomiques ont perdu 80% ou plus de leur valeur. L’analogie la plus proche avec 2000 était peut-être le marché de la cryptographie cette année. Monnaies numériques Bitcoin et éther plongé de plus de 60 %. Plus de 2 billions de dollars de valeur ont été anéantis alors que les spéculateurs fuyaient la crypto. De nombreuses entreprises ont fait faillite, notamment l’échange de crypto FTX, qui s’est effondré après avoir atteint une valorisation de 32 milliards de dollars plus tôt dans l’année. Le fondateur Sam Bankman-Fried fait maintenant face à des accusations de fraude criminelle. La seule grande société de cryptographie cotée au Nasdaq est Coinbase , qui est devenu public l’année dernière. En 2022, ses actions ont chuté de 86 %, éliminant plus de 45 milliards de dollars de capitalisation boursière. Au total, les entreprises du Nasdaq ont perdu près de 9 000 milliards de dollars cette année, selon FactSet. À son apogée en 2000, les sociétés du Nasdaq valaient environ 6 600 milliards de dollars au total, et ont perdu environ 5 000 milliards de dollars au moment où le marché a touché le fond en octobre 2002.

Malgré les similitudes, les choses sont différentes aujourd’hui. Pour l’essentiel, l’effondrement de 2022 était moins lié à la disparition d’entreprises du jour au lendemain qu’à l’éveil des investisseurs et des dirigeants à la réalité. Les entreprises sont réduction des effectifs et réévaluation après une décennie de croissance alimentée par de l’argent bon marché. Avec la Fed augmentant les taux pour essayer de maîtriser l’inflation, les investisseurs ont cessé de privilégier une croissance rapide non rentable et ont commencé à exiger la génération de liquidités. “Si vous ne regardez que les flux de trésorerie futurs sans rentabilité, ce sont les entreprises qui se sont très bien comportées en 2020, et celles-ci ne sont pas aussi défendables aujourd’hui”, a déclaré Shannon Saccocia, directrice des investissements de SVB Private, à “Closing Bell” de CNBC : Heures supplémentaires” le mardi. “Le récit de la technologie est morte est probablement en place pour les deux prochains trimestres”, a déclaré Saccocia, ajoutant que certaines parties du secteur “auront de la lumière au bout de ce tunnel”.

Le tunnel qu’elle décrit est la poursuite des hausses de taux par la Fed, qui ne peut prendre fin que si l’économie entre en récession. L’un ou l’autre scénario est troublant pour une grande partie de la technologie, qui a tendance à prospérer lorsque l’économie est en mode de croissance. À la mi-décembre, la Fed a relevé son taux d’intérêt de référence au plus haut en 15 ans, le portant à une fourchette cible de 4,25 % à 4,5 %. Le taux a été ancré près de zéro pendant la pandémie ainsi que dans les années qui ont suivi la crise financière. L’investisseur technologique Chamath Palihapitiya a déclaré à CNBC fin octobre que plus d’une décennie de taux d’intérêt nuls “a perverti le marché” et “a permis aux manies et aux bulles d’actifs de se développer dans chaque partie de l’économie”. Palihapitiya a profité autant que quiconque de l’argent bon marché disponible, pionnier des investissements dans des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), des entités à chèque en blanc qui recherchent des entreprises à rendre publiques par le biais d’une fusion inversée. En l’absence de rendement disponible sur les titres à revenu fixe et avec des technologies attirant des valorisations stratosphériques, les SPAC ont décollé, levant plus de 160 milliards de dollars sur les bourses américaines en 2021, soit près du double de l’année précédente, selon les données de Recherche SPAC. Ce chiffre a chuté à 13,4 milliards de dollars cette année. CNBC Indice post-SPAC composé des plus grandes entreprises qui ont fait leurs débuts via les SPAC au cours des deux dernières années, a perdu les deux tiers de sa valeur en 2022.

