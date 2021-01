Le NASDAQ a suspendu ses échanges après que l’Internet «dégénère» a repéré Wall Street en train de se préparer à tuer, battre les traders à leur propre jeu et devenir extrêmement riche en détruisant les meilleurs fonds spéculatifs américains. Bouclez votre ceinture.

« Nous surveillons activement le bavardage sur les réseaux sociaux et nous arrêterons les actions si nous associons le bavardage à une activité inhabituelle des actions », La PDG du NASDAQ, Adena Friedman, a annoncé mercredi matin. S’adressant à CNBC, Friedman a demandé aux régulateurs d’intervenir pour arrêter le « manipulation » cela a vu des investisseurs amateurs quitter complètement l’un des principaux fonds spéculatifs d’Amérique, Melvin Capital, au bord de la faillite.

À l’ouverture des négociations, Friedman a tenu parole et l’achat et la vente de l’action GameStop ont été interrompus par intermittence tout au long de la matinée, dans le but d’éviter le « manipulation » elle a mis en garde. Mais qu’en est-il d’une entreprise de vente au détail de jeux vidéo en faillite qui a déclenché une telle panique à Wall Street?

Aussi sur rt.com Surprise BOOM: le stock de GameStop grimpe alors que l’effort basé sur Reddit pour contrecarrer les vendeurs à découvert triomphe

Un incontournable dans les centres commerciaux américains, GameStop organisait autrefois des soirées de lancement pour les plus grandes sorties annuelles, mais a vu son activité s’effondrer ces dernières années en raison des achats numériques et du déclin des centres commerciaux dans tout le pays. Entrez les vendeurs à découvert. En termes simples, les hedge funds qui cherchent à capitaliser sur une entreprise en faillite peuvent emprunter des actions d’une entreprise, les vendre immédiatement et, idéalement, les racheter plus tard à un prix inférieur pour rembourser le prêteur d’origine tout en empochant la différence. Si le prix augmente au lieu de baisser, cependant, ces fonds doivent rembourser les actions au nouveau prix plus élevé.

Profiter d’une entreprise en faillite peut sembler une décision judicieuse ou l’incarnation même du capitalisme vautour, mais c’est une pratique courante. Les principales sociétés d’investissement de Wall Street s’entraident même pour identifier les actions mûres pour la sélection, comme l’a fait Citron Research lorsqu’elle a estimé que GameStop était un «Détaillant en panne dans un centre commercial» dans «Déclin terminal». Citron Research et Melvin Capital ont tous deux acheté pour des dizaines de millions de dollars de positions courtes dans GameStop, mais ont vite appris à leurs dépens que dans la vente à découvert, il n’y a pas de fin au montant d’argent que l’on peut perdre.

La grosse pression

Les deux millions de membres de la communauté « WallStreetBets » de Reddit se sont intéressés à GameStop en août lorsqu’ils ont remarqué l’arrivée du co-fondateur de Chewy, le co-fondateur de Chewy, à son conseil d’administration, indiquant qu’il y avait encore de la vie dans l’entreprise. Quand ils ont remarqué que Melvin Capital et Citron avaient acheté l’action à découvert, ils ont décidé de commencer à acheter, en augmentant sa valeur, en partie pour gagner de l’argent et en partie pour punir les hedge funds pour avoir profité de la spirale de la mort d’un magasin enraciné dans leur enfance. des souvenirs.

Tout au long de janvier, la valeur de GameStop est passée de 18 $ par action à 347 $ mercredi. Alors que les gérants de hedge funds pleurnichaient et faisaient rage à la télévision et sur Twitter, la communauté WallStreetBets a mis les pieds sur terre et a continué à acheter.

GameStop $ GME jusqu’à 350 $ avant la mise en marché 🤯 pic.twitter.com/VH8PjqU54F – William LeGate (@williamlegate) 27 janvier 2021

Les deux fonds ont été battus, avec des rumeurs de faillite de Melvin Capital circulant mardi. Le directeur de Melvin, Gabe Plotkin, a déclaré à CNBC que ces rumeurs étaient fausses, mais que le fonds avait encore besoin d’un renflouement de près de 3 milliards de dollars pour couvrir ses pertes, avant de clôturer sa position cet après-midi.

Andrew Left de Citron a déclaré mercredi qu’il avait réussi à fermer sa position à « Une perte de 100 pour cent. »

Aussi, pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils se retournent, un court-métrage éclaté a (pour citer Investopedia, qui le formule bien) "un potentiel de perte infini" parce que plus le prix est élevé, plus vous perdez d’argent et vous devez des actions (rares) et non de l’argent (abondantes). https://t.co/XLqSiDXdLW – Juste Loki (@LokiJulianus) 27 janvier 2021

Avec les vendeurs à découvert en baisse de 6 milliards de dollars mardi, le «Dégénère» de WallStreetBets a publié des captures d’écran de leurs soldes bancaires en plein essor, se délectant de leur nouvelle richesse alors que Wall Street souffrait. Une affiche aurait transformé 55000 dollars en 13 millions de dollars, tandis qu’une autre a publié une capture d’écran de son gain de 64000 dollars, annonçant «Je peux maintenant faire un chèque à ma mère et soumettre ma sœur au traitement lymes. Cette année a été très difficile, mais je suis très reconnaissant pour chacun d’entre vous. »

«L’argent qui change la vie se transforme en argent qui change le destin», un autre a écrit mardi soir.

Un réveil

Les titans de Wall Street bouillonnaient. L’investisseur Michael Burry, qui a fait fortune lors de la crise des prêts hypothécaires à risque de 2008, a déclaré mardi dans un tweet désormais supprimé que le trading sur GameStop est « Contre nature, insensé et dangereux » et il devrait y avoir «Répercussions juridiques et réglementaires».

Reddit est également en train de mémoriser le stock AMC pour le faire revivre d’entre les morts… c’est comme le mouvement Occupy Wall Street, mais sur leur propre terrain et avec de réelles conséquences financières. Incroyable. pic.twitter.com/r6WBhLebXo – William LeGate (@williamlegate) 26 janvier 2021

Malgré l’appel à la punition de Burry et les inquiétudes de Friedman « manipulation, » les investisseurs amateurs de WallStreetBets n’enfreignent pas réellement la loi. Leurs messages sur le forum sont considérés comme de la liberté d’expression en vertu du premier amendement, plutôt que des tentatives illégales de duper les investisseurs.

«Il y a eu un réveil,» Le conseiller financier Tim Collins a écrit la semaine dernière. « Un grand groupe de commerçants de détail ont réalisé que s’ils travaillaient ensemble … ils pouvaient maîtriser n’importe quelle institution ou vendeur à découvert dans le monde, en dehors de la Fed, bien sûr. » Une affiche Reddit le dit plus brutalement:

Ce que je pense qu’il se passe, c’est que vous avez un tel impact que ces gros chats craignent de devoir se lever et travailler pour gagner leur vie.

Les gens ont finalement réalisé que les fourches ne fonctionnaient pas et ont utilisé des dollars pour baiser les élites de Wall Street – Tim Pool (@Timcast) 27 janvier 2021

Cet épisode GameStop / Reddit / Melvin est l’un des événements les plus étonnants depuis un certain temps. Lisez ce grand fil pour comprendre la signification: https://t.co/XSf0YM1Izx – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 27 janvier 2021

Les Redditors ont fait plus pour nuire à Wall Street en 2 semaines que Occupy Wall Street, les socialistes démocrates d’Amérique et les campagnes présidentielles de Bernie Sanders n’ont pu le faire en une décennie. – Saurabh Sharma (@ssharmaUS) 27 janvier 2021

Au milieu de la célébration, certains utilisateurs de WallStreetBets ont prédit une répression réglementaire imminente, en particulier compte tenu des dons astronomiques que Wall Street a faits à Joe Biden et au Parti démocrate à l’approche des élections de l’année dernière.

«La vitesse à laquelle le Congrès adoptera probablement une législation pour empêcher que quelque chose comme ce genre de problème GameStop ne se reproduise vous montrera la différence entre« immédiat »pour Wall St et« immédiat »pour les personnes en attente de ces chèques de 2 000 $». Le demi offensif de la NFL et le gauchiste franc-parler Justin Jackson a tweeté mercredi.

La vitesse à laquelle le Congrès adoptera probablement une législation pour empêcher que quelque chose comme ce truc GameStop ne se reproduise vous montrera la différence entre «immédiat» pour Wall St et «immédiat» pour les personnes en attente de ces chèques de 2 000 $ – Justin Jackson (@ J_ManPrime21) 27 janvier 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!