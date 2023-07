Le Nasdaq a connu ses meilleurs six premiers mois en 40 ans. Voici le prochain test

Wall Street a augmenté pendant la semaine, le mois, le trimestre et la première moitié de 2023, les données économiques améliorant les chances que la Réserve fédérale réussisse le soi-disant atterrissage en douceur que beaucoup pensaient impossible il y a à peine un an. En fait, le Nasdaq, mené par un incroyable rallye des actions technologiques, a réalisé son meilleur début d’année en quatre décennies. À l’avenir, la semaine sera plus courte, les marchés ouvrant une demi-journée le lundi et fermés le mardi pour célébrer le Jour de l’Indépendance. Il y a un certain nombre de points de données importants qui doivent être publiés – mais aucun n’est plus important que le rapport sur l’emploi du gouvernement pour juin. Les investisseurs surveillent de près le marché du travail à la recherche de signes de hausse du chômage, étant donné qu’un marché du travail tendu conduit à des salaires plus élevés, ce qui à son tour soutient des niveaux élevés d’inflation. Pour cette raison, nous rappelons aux membres que les chiffres du taux de chômage et de l’inflation salariale seront les deux principaux postes à surveiller. Bien qu’il ne soit pas le seul responsable de la force du marché de vendredi, cela n’a pas nui à Apple (AAPL) – la plus grande entreprise du S & P 500 et du monde, d’ailleurs – pour la première fois clôturé avec une valeur marchande supérieure à 3 billions de dollars. La société avait précédemment atteint la barre des 3 billions de dollars en janvier 2022, mais n’a pas clôturé à ce niveau. Les actions du club Apple ont terminé le deuxième trimestre avec un gain de 17,6 % et le premier semestre avec une avance de 49 %. Cependant, Nvidia (NVDA) et Meta Platforms (META) ont été nos gagnants incontestés du premier semestre. Nvidia a augmenté de 52 % au deuxième trimestre et a presque triplé jusqu’à présent en 2023. Meta a bondi de 35 % au deuxième trimestre et de 138 % depuis le début de l’année. Les deux pires actions de notre portefeuille au premier semestre étaient Foot Locker (FL) et Estee Lauder (EL). Foot Locker a perdu près de 32 % au deuxième trimestre et 28 % en 2023. Estée Lauder a perdu 20 % au deuxième trimestre et près de 21 % depuis le début de l’année. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 3,4 % au deuxième trimestre et de 3,8 % pour l’année. Le S&P 500 a gagné 8,3 % au deuxième trimestre et près de 16 % en 2023. Mais c’est le Nasdaq qui les a tous éclipsés, grimpant de près de 13 % au deuxième trimestre et de près de 32 % au cours des six premiers mois de l’année. Le Nasdaq a également gagné le plus vendredi, ajoutant près de 1,5 %. Le fait que les 23 banques américaines incluses dans le test de résistance annuel de la Réserve fédérale aient réussi le scénario de récession sévère, avec une marge de manœuvre dans leurs coussins de fonds propres, a également aidé les principaux indices boursiers. Nos deux actions bancaires – Wells Fargo (WFC) et Morgan Stanley (MS) – ont connu de bonnes semaines. Après la cloche vendredi, Morgan Stanley a déclaré qu’il augmenterait ses dividendes et ses rachats d’actions à la suite des tests de résistance de la Fed. Wells Fargo a déclaré qu’il augmenterait son dividende. Aucune société du portefeuille ne publiera de résultats la semaine prochaine. Voici le récapitulatif complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir. Lundi 3 juillet 10 h HE : ISM Manufacturing PMI Les marchés clôturent à 13 h HE Mardi 4 juillet Marchés fermés pour le Jour de l’Indépendance Mercredi 5 juillet 10 h HE : Commandes d’usine 14 h HE : Procès-verbal du FOMC Jeudi 6 juillet 8 h 15 HE : Rapport ADP sur l’emploi 8 h 30 HE : Demandes hebdomadaires initiales d’assurance-chômage 10 h HE : ISM Services PMI Après la cloche : Levi Strauss (LEVI) Vendredi 7 juillet 8 h 30 HE : Rapport sur la masse salariale non agricole Rétrospective Mardi, nouveau les ventes de maisons auraient augmenté de 12,2% par mois en mai et de 20% par an, à un taux annuel désaisonnalisé de 736 000, bien avant les 675 000 attendus dans la rue. Jeudi, les ventes de maisons en attente de mai auraient chuté de 2,7 % par mois, une baisse plus forte que prévu. La troisième et dernière révision du produit intérieur brut du premier trimestre, jeudi, a montré une croissance économique annualisée de 2% au premier trimestre, en hausse par rapport au taux de 1,3% que nous avons vu dans la deuxième estimation. Les premières demandes d’assurance-chômage ont également été publiées jeudi et indiquaient une baisse de 26 000 au cours de la semaine terminée le 24 juin à 239 000, en dessous des 264 000 attendus. Enfin, vendredi, nous avons appris que les dépenses personnelles n’avaient augmenté que de 0,1 % par mois en mai, soit la moitié de ce que recherchaient les analystes et un net ralentissement par rapport au taux de progression mensuel de 0,6 % d’avril. Plus important encore, cependant, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, la mesure préférée de l’inflation de la Fed, a augmenté de 0,3 % par mois et de 4,6 % par an. Ce chiffre mensuel était conforme aux attentes tandis que le taux annuel était un tick en dessous des 4,7% estimés par les analystes. De plus, vendredi, le fabricant de Corona et Modelo Constellation Brands (STZ) a annoncé un trimestre solide et des prévisions plus solides. Nous avons légèrement augmenté notre objectif de prix Club, à 270 $ par action contre 260 $. C’est un peu moins de 23 fois le milieu de gamme des prévisions de bénéfices de la direction pour l’année entière. Au règlement de vendredi, l’indice du dollar américain est juste en dessous de 103. L’or a reculé à environ 1 925 $ l’once. Les prix du brut WTI continuent de osciller autour de 70 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans se maintient à environ 3,8 %. Il n’y a eu aucune transaction Investing Club cette semaine. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’entretient avec des membres des médias dans une zone de visualisation des nouveaux produits lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) sur le campus Apple Park de Cupertino, en Californie, le 5 juin 2023. Josh Edelson | AFP | Getty Images