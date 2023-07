Le Nasdaq 100 va subir un rejigger car peu de valeurs technologiques sont désormais trop importantes

La montée rapide de quelques actions technologiques déjà massives cette année oblige le Nasdaq à apporter des ajustements inhabituels à son indice de croissance populaire.

La société a annoncé le 7 juillet qu’elle procéderait à une rééquilibrage spécial de la Indice Nasdaq 100 qui prendra effet avant l’ouverture du marché le 24 juillet.

Le Nasdaq 100 L’indice comprend 100 des plus grandes sociétés non financières qui se négocient en bourse et est souvent considéré comme un indicateur indirect des actions de croissance. L’indice a bondi d’environ 37 % depuis le début de l’année, bien au-dessus du S&P 500 et le Moyenne industrielle Dow Jones .

Le Nasdaq a déclaré qu’un rééquilibrage spécial peut être utilisé pour « traiter la surconcentration de l’indice en redistribuant les pondérations ».

Alors que l’indice est déjà rééquilibré sur une base trimestrielle, le Nasdaq essaie de maintenir les cinq plus grandes actions en dessous d’une pondération combinée de 40% dans un rééquilibrage par an désigné comme l’ajustement annuel, selon le cabinet d’études. méthodologie. Les cinq plus grandes actions semblent dépasser ce seuil actuellement, selon les avoirs du FNB Invesco QQQ qui suit l’index.