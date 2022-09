Le NAS d’une femme signalé comme mort par Service Canada

Une femme de Toronto a passé des mois à se battre pour avoir accès à ses comptes gouvernementaux après avoir déclaré que son numéro d’assurance sociale (NAS) avait été signalé comme « décédé » par Service Canada.

Jessica Moon, une enseignante de la région de Toronto, a déclaré jeudi à CTV News Toronto qu’elle avait d’abord soupçonné que quelque chose n’allait pas pendant la saison des impôts.

« J’ai essayé de me connecter à mon… compte de prêts étudiants et à mon compte de l’Agence du revenu du Canada (ARC), et je n’ai pas pu », a-t-elle déclaré. “J’ai trouvé ça assez bizarre.”

À l’époque, Moon dit qu’elle travaillait comme enseignante suppléante et que les lignes téléphoniques de Service Canada n’étant ouvertes que de 8 h 30 à 16 h 30, elle ne trouvait pas le temps de les appeler.

Ce n’est qu’à la fin juin – lorsque l’école a pris fin et que Moon a eu plus de temps libre – qu’elle a pu appeler Service Canada. Elle dit qu’elle a fini par attendre quatre heures dans la file d’attente téléphonique avant de parler à quelqu’un qui lui a dit que son NAS avait été « signalé », et qu’on lui a alors dit qu’elle devrait se rendre en personne dans un bureau de Service Canada pour obtenir plus de détails.

Alors, elle s’est rendue au bureau de Service Canada sur la rue Yonge et l’avenue Sheppard où, encore une fois, dit-elle, la ligne a encore duré près de quatre heures.

Lorsqu’elle a finalement parlé à un préposé, elle dit qu’ils lui ont dit que son NAS avait été signalé comme « décédé ».

“Moi et l’agent avons eu un petit rire à ce sujet, parce que j’étais assis juste devant eux”, a déclaré Moon.

“Ils m’ont dit qu’ils le marqueraient comme un cas urgent et que je recevrais un appel très, très bientôt compte tenu de la gravité du problème.”

Près de deux mois plus tard, elle n’a toujours pas vu le problème résolu. Pendant ce temps, elle n’a pas pu accéder aux remboursements de son prêt étudiant, postuler à d’autres postes d’enseignement, accéder à son compte à l’ARC ou faire une demande d’assurance-emploi (AE).

“Je pense que le principal problème en ce moment est qu’en tant que suppléant suppléant, je ne reçois aucun revenu pendant l’été, donc je dépends de l’assurance-emploi pour les mois de juillet et août, mais je n’ai pas pu postuler cet été ,” dit-elle.

“Je suis encore un enseignant plus récent et je cherche donc d’autres postes ou d’autres opportunités d’emploi possibles, mais comme je n’ai pas mon NAS, je n’ai pu postuler à aucun de ces postes.”

Elle dit qu’elle a appelé Service Canada à plusieurs reprises et qu’elle s’est même rendue au bureau en personne. “Cette fois, la ligne n’a duré que trois heures”, a-t-elle déclaré. Mais, à chaque fois, elle dit que quelqu’un lui a dit qu’elle devrait s’attendre à un appel bientôt.

“Ils ne m’ont pas contactée”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas s’il s’est perdu d’une manière ou d’une autre.”

“Ça a juste été très, très frustrant.”

Lorsque CTV News Toronto a contacté Service Canada pour obtenir des commentaires, ils ont déclaré qu'”un enquêteur a été chargé d’examiner l’allégation de Mme Moon”.

« L’enquêteur contactera Mme Moon dans les prochaines 24 heures pour discuter des détails de son cas. Si une erreur est confirmée après l’achèvement de l’enquête, Service Canada corrigera par la suite les informations du client dans le registre d’assurance sociale et avisera Mme Moon une fois finalisée », ont-ils déclaré.

Moon a confirmé qu’elle avait entendu parler d’un enquêteur de Service Canada jeudi après-midi après que CTV News Toronto ait contacté l’agence pour une déclaration.

“Je me sens tellement soulagée de voir enfin des mesures prises par le gouvernement, après des mois passés à me sentir ignorés par leur silence et leur indifférence envers ma situation”, a-t-elle déclaré.

“Bien que je n’aie pas encore officiellement récupéré mon NAS, je suis heureux de savoir qu’il y a eu au moins une certaine forme de développement dans ce processus frustrant de retrouver ma vie.”