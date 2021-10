Le narrateur de l’État islamique saoudo-canadien, « voix derrière la violence » dans les vidéos macabres d’un groupe terroriste, accusé de terrorisme aux États-Unis

Mohammed Khalifa a été inculpé de complot en vue de fournir un soutien matériel à l’EI ayant entraîné la mort, a annoncé samedi le ministère américain de la Justice.

Khalifa a été capturé en 2019 par les Forces démocratiques syriennes (SDF), une faction à prédominance kurde soutenue par les États-Unis dans la guerre civile sur plusieurs fronts en Syrie. Selon une déclaration du ministère de la Justice, il a été « récemment » remis au FBI, et a été détenu en Virginie dans l’attente d’accusations depuis.

Né en Arabie saoudite, Khalifa était citoyen canadien et « a eu une vie normale » là-bas, selon une interview de 2019 qu’il a donnée à la Société Radio-Canada. Néanmoins, il a abandonné cette vie en 2013 et s’est rendu en Syrie pour prendre les armes aux côtés de l’EI qui, à ce moment-là, se développait rapidement dans la région.

Khalifa a prêté serment d’allégeance au chef du groupe aujourd’hui décédé, Abu Bakr al-Baghdadi, et, l’année suivante, a commencé à travailler au bureau des médias du groupe terroriste. Selon le ministère de la Justice, Khalifa a traduit et narré environ 15 vidéos pour le groupe, dont deux « vidéos de propagande de l’EIIS extrêmement violentes » mettant en scène l’exécution de prisonniers.

Il est également accusé d’avoir raconté plusieurs autres vidéos de propagande, dans lesquelles il aurait encouragé des recrues potentielles incapables de quitter leur pays d’origine pour mener des attaques en Occident.

Immédiatement avant sa capture par des combattants des FDS en 2019, Khalifa aurait pris les armes aux côtés de ses camarades, « jeter des grenades contre les combattants adverses », selon le ministère de la Justice.

« Comme allégué, Mohammed Khalifa a non seulement combattu pour l’Etat islamique sur le champ de bataille en Syrie, mais il était aussi la voix derrière la violence », a déclaré Raj Parekh, procureur américain par intérim pour le district oriental de Virginie. « Grâce à son rôle présumé de premier plan dans la traduction, la narration et la promotion de la propagande en ligne de l’Etat islamique, Khalifa a fait la promotion du groupe terroriste, a poursuivi ses efforts de recrutement dans le monde entier et a élargi la portée des vidéos qui glorifiaient les meurtres horribles et la cruauté aveugle de l’Etat islamique. »

S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité derrière les barreaux dans une prison fédérale.

Khalifa n’est pas la seule recrue anglophone à avoir prêté sa voix aux vidéos d’une brutalité choquante de l’EI. Bon nombre des vidéos d’exécution les plus tristement célèbres du groupe ont été racontées par Mohammed Emwazi, un militant koweïtien-britannique mieux connu sous le nom de « Jihadi John ». Emwazi aurait été le personnage masqué responsable d’une série de décapitations en 2014 et 2015, y compris les meurtres du journaliste américain James Foley et du travailleur humanitaire britannique Alan Henning. Emwazi a été tué dans une frappe de drone fin 2015, l’EI confirmant sa mort au début de l’année suivante.

