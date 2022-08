Le Napoli a tenu le match nul et vierge à la Fiorentina

Milan (AFP) – Napoli a conservé son avance en Serie A après le match nul et vierge de dimanche à la Fiorentina, tandis que la victoire 1-0 de l’Atalanta à Vérone lui a permis de se rapprocher des premiers meneurs.

Le Napoli de Luciano Spalletti a été moins flamboyant que lors de ses deux premières victoires mais a eu légèrement la meilleure des opportunités lors d’une rencontre animée au Stadio Artemio Franchi.

Même l’introduction en seconde période de nouvelles recrues animées Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone et Tanguy Ndombele n’a pas pu pousser l’équipe adverse à la victoire.

L’impasse met Napoli à sept points de ses trois premiers matches, à égalité avec plusieurs équipes, dont les champions AC Milan et Atalanta.

La Fiorentina, qui est également invaincue, est neuvième avec cinq points.

Un combat intense à Florence a commencé avec les hôtes sur le pied avant et ils se sont rapprochés de prendre les devants au milieu de la première mi-temps quand après qu’Alex Meret ait renversé le tir de Riccardo Sottil, Giacomo Bonaventura a lancé un entraînement bas juste à côté.

Victor Osimhen avait un tap-in exclu pour hors-jeu juste avant la pause alors que Napoli progressait dans le match. L’équipe adverse aurait dû être devant peu de temps après la reprise.

Amir Rrahmani a dirigé le centre de Piotr Zielinski de peu à la 48e minute. Puis, juste après l’heure de jeu, Hirving Lozano a gâché une occasion en or de donner l’avantage à Naples.

Khvicha Kvaratskhelia, sous une forme moins accrocheuse que lors de ses deux premiers matchs, a fait miroiter le plus invitant des centres de la droite que l’attaquant mexicain Lozano a dirigé d’une manière ou d’une autre à bout portant.

Raspadori est entré en jeu après une heure et s’est vu refuser le vainqueur à huit minutes de ses débuts, Pierluigi Gollini s’est bien débrouillé pour repousser le tir bas de l’international italien.

– Koopmeiners frappe pour l’Atalanta –

Plus tôt, Teun Koopmeiners a percé un puissant vainqueur quatre minutes après la mi-temps au Stadio Bentegodi pour garder l’Atalanta invaincu.

L’équipe de Gian Piero Gasperini a raté de bonnes occasions de rendre la victoire plus confortable et n’aurait repris qu’un point à Bergame si la frappe de Darko Lazovic à la 63e minute avait rebondi plutôt que sur la barre.

Salernitana est à un point de la Fiorentina en 10e après avoir battu la Sampdoria 4-0 grâce en grande partie à Boulaye Dia, qui a ouvert le score à la septième minute et en a inscrit deux autres lors de ses débuts complets pour le club.

Dia, prêté par Villarreal, a frappé à domicile le centre bas de Federico Bonazzoli et, bien que son but ait été initialement exclu pour hors-jeu, un contrôle VAR a annulé la décision et donné l’avantage aux hôtes.

Dia s’est ensuite transformé en fournisseur pour la superbe frappe de Bonazzoli qui a doublé l’avance de Salernitana avec un quart d’heure de jeu.

Tonny Vilhena s’assure des trois points à la 50e minute en finissant délicatement le ballon traversant de Lassana Coulibaly après une belle passe.

Erik Botheim a complété la déroute avec 14 minutes à jouer avec une finition basse parfaite de la passe de Dia qui a glissé devant Emil Audero et hors du poteau.

Une défaite humiliante et le match nul 1-1 de Lecce contre Empoli ont fait tomber Samp, qui n’a pas encore marqué cette saison, dans la zone de largage avec un seul point.