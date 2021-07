Le nageur Sajan Prakash vise à atteindre les demi-finales aux Jeux olympiques de Tokyo

Après avoir décroché une place automatique aux Jeux olympiques de Tokyo avec une qualification «A» – le premier nageur indien à le faire – Sajan Prakash s’est fixé comme objectif d’atteindre les demi-finales des Jeux.

Pour y parvenir, Prakash, un inspecteur de la police du Kerala, devra réduire de 0,5 seconde son chrono de 1:56:38 au 200 m papillon qu’il a réalisé au Sette Colli Swim Meet à Rome, en Italie.

« Mon objectif réaliste aux Jeux olympiques de Tokyo est de réduire encore de 0,5 seconde mon temps actuel », a-t-il déclaré lors d’une interaction avec les médias facilitée par la Sports Authority of India. Je ferai de mon mieux pour atteindre la finale également. »

Atteindre la qualification a été une performance louable pour Prakash, 27 ans, qui fait un retour après avoir passé huit mois hors de la piscine en raison d’une blessure au cou. La pandémie avait aggravé les choses pour Prakash, qui avait également participé aux Jeux olympiques de Rio.

« Quand je suis retourné à la piscine, j’avais perdu 50% de ma foi, mais les 50% restants, je savais que je pouvais le faire », a-t-il déclaré.

« Mais dans le sport, c’est ce pour cent qui compte. Quand je suis revenu dans la piscine, je n’étais même pas capable de nager 200 m.

«En trois mois, j’ai pu retourner à la natation libre, je n’étais pas capable de nager un seul coup de papillon. Mon entraîneur (Pradeep Kumar) m’a dit que si je voulais me qualifier pour les Jeux olympiques, je devrais faire les choses différemment. Même si j’échouais, je devais essayer », a-t-il déclaré. « J’étais à peine capable de bouger. Donc, je ne savais pas alors si une coupe ‘A’ serait possible. »

Mais il l’a rendu possible la semaine dernière.

Le report des Jeux olympiques d’un an a été une bénédiction pour Prakash, car il a pu terminer sa rééducation et son entraînement à Bangkok.

Le gouvernement a financé un camp d’entraînement de deux mois à Dubaï pour trois nageurs dont Prakash entre août et octobre.

« J’ai dû littéralement repartir de zéro ; J’ai dû travailler sur les bases. Nous avons dû travailler sur beaucoup de choses mais grâce à tout ce qui s’est réuni, aujourd’hui j’y suis parvenu », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il fallait faire de plus pour soutenir les nageurs d’élite dans le pays, Prakash a plaidé pour davantage de soutien en science du sport, en particulier un soutien en biomécanique.

« La natation est un sport technique et la science du sport est très importante. Nous avons besoin de plus de soutien en science du sport et en biomécanique, pas seulement une fois tous les deux ans, ou une fois par an. Les experts en biomécanique doivent être conscients de ce que nous faisons et nous aider à corriger les erreurs », a-t-il déclaré.

Prakash continuera à s’entraîner à Dubaï pendant les deux prochaines semaines et partira pour Tokyo à partir de là.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici