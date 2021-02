Le nageur olympique Scott Miller arrêté à son domicile de Sydney pour un prétendu syndicat de glace à grande échelle

Le nageur olympique Scott Miller a été arrêté à son domicile de Sydney avec la police pour affirmer qu’il « tirait les coups » d’un syndicat de glace à grande échelle impliquant des drogues cachées dans des bougies.

Miller, âgé de 45 ans, était l’un des deux hommes arrêtés par la police de la Nouvelle-Galles du Sud vers 6 heures du matin mardi matin, la police ayant pris d’assaut l’unité de l’athlète à la retraite Rozelle au bord de l’eau dans le centre-ouest de la ville.

Les détectives s’attendent à charger le médaillé d’argent et de bronze des Jeux d’Atlanta de diriger un syndicat criminel plus tard dans la journée. Miller a été « surpris » lorsque la police a enfoncé la porte et l’a arrêté vers 6 heures du matin.

Un associé de 47 ans a également été arrêté à Balmain, à proximité, et devrait être inculpé. Tous deux se sont rendus au poste de police de Newtown ce matin pendant que la police exécutait un mandat de perquisition dans les locaux d’une entreprise de Bankstown.

La police alléguera que le syndicat de la drogue de Miller prévoyait d’expédier de la glace dans des villes régionales criblées de méthamphétamine de la Nouvelle-Galles du Sud, Albury à la frontière victorienne étant censé être un objectif particulier.

L’ancien nageur olympique Scott Miller (ci-dessus avec sa partenaire Michelle en 2014) a été arrêté en relation avec un syndicat de glace présumé de 2 millions de dollars

Des policiers infiltrés et un serrurier ont attaqué la maison de Miller dans le luxueux complexe de Balmain Cove à Rozelle

Un agent de police inspecte un paquet de médicaments anti-inflammatoires chez Miller lors du raid de lundi

L’enquête a commencé après que la police a découvert les bougies, qui auraient transporté un demi-kilogramme de méthamphétamine de haute qualité, il y a quelques semaines à peine.

« À toutes fins utiles, les bougies ressemblaient à des bougies normales, mais elles étaient empreintes de mort et de misère », a déclaré le commandant de la brigade des drogues et des armes à feu, John Watson.

Des agents d’infiltration ont méticuleusement fouillé l’unité de Miller mardi matin, soulevant son matelas, inspectant un paquet Panadol et transportant des preuves dans des conteneurs en carton réglementaires.

Le carlin de Miller a erré autour de l’unité avec excitation pendant le raid, qui s’est poursuivi tard dans la matinée. La porte d’entrée était ouverte.

Une source au courant de l’arrestation de Miller a déclaré qu’il n’avait rien dit à la police au sujet des allégations et qu’il dirigeait une compagnie maritime ces derniers temps.

Les bougies ressemblaient à des bougies normales, mais elles étaient empreintes de mort et de misère. Surintendant détective de la police NSW John Watson

Miller a remporté des médailles d’argent et de bronze aux Jeux olympiques d’Atlanta de 1996 au papillon et au relais 4 x 100 m quatre nages respectivement.

Il a été brièvement marié à la mondaine Charlotte Dawson en 1999 et 2000. Elle s’est suicidée en 2014.

Miller a eu une histoire récente troublée. Dans une interview avec 60 Minutes la même année que la mort de Mme Dawson, l’athlète a admis qu’il luttait contre une toxicomanie.

La police a fait une descente dans l’appartement riverain de Miller à Rozelle ce matin. Ci-dessus, le luxueux complexe Balmain Cove

La police affirmera que Miller dirigeait un syndicat qui aurait prévu d’expédier la glace à la drogue à Albury sur la Nouvelle-Galles du Sud – frontière victorienne

Miller a été médaillé d’argent et de bronze aux Jeux olympiques d’Atlanta de 1996 (à gauche, avec sa médaille d’argent au 100 m papillon). Il est l’ex-mari de feu la mondaine Charlotte Dawson (à droite)

Miller est la royauté australienne de la natation: à l’arrière avec Michael Klim et Sarah Murdoch. La première rangée comprend les légendaires olympiens Leisel Jones et Petria Thomas (à droite)

Miller est l’un des athlètes de papillon les plus accomplis du pays

Il y a cinq ans, il a travaillé comme conférencier sur la sensibilisation aux drogues et la prévention dans le cadre du programme Narconon de l’Église de Scientologie, selon son profil LinkedIn.

Le rôle l’a impliqué de «montrer aux personnes dépendantes de drogues ou d’alcool qu’il existe une autre façon de vivre la vie» et de mener des interventions en matière de drogue.

On ne sait pas s’il est toujours impliqué dans le programme. Des responsables locaux de Scientologie ont été contactés pour commenter.

Plus récemment, il était directeur du développement commercial pour une société appelée réinteractive.

Les deux hommes ont été emmenés au poste de police de Newtown, dans le centre-ouest de la ville. Des accusations n’ont pas encore été portées.