Le nageur indien Srihari Natraj se qualifie pour la finale du 100 m dos masculin

Le nageur indien Srihari Nataraj s’est qualifié pour la finale du 100 m dos masculin aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham vendredi. Nataraj a réussi un temps de 54,55 secondes pour terminer quatrième de sa course et s’est qualifié pour la finale en tant que septième qualifié.

Le joueur de 21 ans s’est qualifié pour les demi-finales plus tôt dans la journée avec un temps de 54,68 secondes pour terminer troisième le plus rapide de sa série – cinquième au classement général.

Nataraj était le seul point positif dans les sports aquatiques pour le contingent indien le jour de l’ouverture des compétitions, l’expérimenté Sajan Prakash et le débutant Kushagra Rawat n’ayant pas réussi à se qualifier respectivement pour la demi-finale de leurs épreuves.

Prakash a terminé huitième des séries avec un temps de 25,01 s au 50 m papillon masculin tandis que Kushagra a réussi un temps de 3 h 57 min 45 s pour terminer dernier du 400 m nage libre masculin.

Prakash (100 m et 200 m papillon) et Kushagra (200 m et 500 m nage libre) sont toujours en vie et ont également participé à d’autres épreuves.

Nataraj a établi le record national de 53,77 s au 100 m dos au Trophée Sette Colle 2021 à Rome. Il détient également le record national du 200 m dos avec un temps de 2:01.7s.

Il est devenu le premier nageur indien à participer à une manche de classification A aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière. Cependant, il a terminé 27e de l’épreuve (100 m dos).

