Le nageur américain Michael Andrew dit qu’il n’est pas vacciné

Michael Andrew, une star de la natation américaine qui participera à plusieurs épreuves à Tokyo plus tard ce mois-ci, est devenu le plus grand nom olympique à avoir révélé qu’il n’avait pas encore été vacciné, affirmant qu’il ne voulait pas que le vaccin interfère avec son programme d’entraînement.

En tant qu’athlète non vacciné au milieu de Jeux olympiques verrouillés, le statut d’Andrew pourrait présenter des problèmes pour l’équipe olympique américaine en cas d’alerte au COVID-19 ou de recherche de contacts pendant les Jeux. Des considérations devraient être prises pour les olympiens vaccinés dans ces cas – mais pas pour les non vaccinés.

Lors des essais olympiques américains du mois dernier, le président et directeur général d’USA Swimming, Tim Hinchey, a estimé qu’« environ 90 pour cent » de l’équipe nationale américaine avait été vaccinée. On ne sait pas si d’autres nageurs olympiques américains ne sont pas vaccinés. Les vaccins ne sont pas obligatoires aux Jeux Olympiques.

Andrew, 22 ans, détenteur du record américain du 100 mètres brasse masculin qui a déclaré avoir contracté le COVID il y a des mois, s’est entraîné avec l’équipe olympique américaine de natation à Hawaï et devrait rester avec l’équipe du village olympique de Tokyo.

Andrew et sa mère ont tous deux été cités cette année comme disant qu’il n’était pas vacciné et ne le serait pas, mais il n’avait pas confirmé son statut depuis son arrivée dans l’équipe olympique jusqu’à ce qu’il réponde à une question de USA TODAY Sports lors d’un appel Zoom aux médias de USA Swimming. Jeudi soir.

« Je ne suis pas complètement vacciné, je ne suis pas vacciné », a-t-il déclaré. «La raison derrière cela est que, pour commencer, c’était en quelque sorte un dernier moment, je ne voulais rien mettre dans mon corps auquel je ne savais pas comment je réagirais potentiellement.

« En tant qu’athlète de niveau élite, tout ce que vous faites est très calculé et compris. Pour moi, dans le cycle d’entraînement, en particulier avant les essais, je ne voulais pas risquer de jours d’arrêt. Il y a eu des périodes où tu te fais vacciner, tu dois faire face à quelques jours de congé. »

Il a ensuite loué les précautions prises par l’instance dirigeante nationale de la natation.

« USA Swimming et nous tous ici avons subi un protocole très strict avec de nombreux tests, des masques, une distance sociale, en restant à l’écart de la foule, tout comme ça », a-t-il déclaré. «Aller à Tokyo, c’est la même chose avec les tests tous les jours, donc nous nous sentons très en sécurité et protégés sachant que nous minimisons les risques autant que possible, mais personnellement, je n’ai pas encore eu le vaccin et je ne prévois pas de le faire dans le futur. On verra au fur et à mesure que les choses avancent. »

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une précédente session médiatique s’il y avait des athlètes non vaccinés dans l’équipe olympique américaine de natation, y compris si Andrew avait été vacciné et s’il représentait un risque pour l’équipe olympique s’il ne l’était pas, l’entraîneur olympique américain de natation masculine Dave Durden n’a pas répondu la question, préférant discuter de la façon dont « très conscient et très en sécurité » les athlètes, les entraîneurs et le personnel sont dans le camp d’entraînement, « comment nous nous déballons efficacement à travers nos actions, nos attitudes et nos comportements ».

Lors des essais du mois dernier, Lindsay Mintenko, directeur général de l’équipe nationale américaine, a déclaré que les règles olympiques sur le COVID et la recherche des contacts « prenaient en compte le statut vaccinal ».

Elle a déclaré: «Ils ne vont pas automatiquement vous disqualifier si vous êtes contacté à ce stade (si l’athlète en question a été vacciné.) C’était une bonne nouvelle pour nous. J’ai beaucoup d’inquiétudes pour les prochaines semaines. La santé et la sécurité de nos athlètes est toujours notre priorité n°1. Il prend un tout nouveau sens cette année.

« Le virus est toujours là. C’est là-bas, et nous allons dans un environnement où nous n’avons aucune idée de ce que l’autre population a fait pour se protéger. Cela me rend nerveux. Nous allons faire beaucoup pour nous protéger. Mais je suis nerveux à propos de ce dans quoi nous allons marcher.

Il s’avère que l’un de ceux qui ne s’est pas protégé est parmi eux.