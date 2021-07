Ayant déjà remporté l’or au 100 m dos plus tôt dans la semaine, Rylov a remporté le titre du 200 m dos au Centre aquatique de Tokyo vendredi en un temps record olympique de 1 minute, 53,27 secondes.

Le nageur américain Murphy – le champion en titre des Jeux de Rio il y a cinq ans – a été contraint de se contenter de l’argent avec un temps de 1 minute 54,15 secondes.

Le Britannique Luke Greenbank a remporté le bronze, terminant un peu plus d’une demi-seconde plus loin.

Quelle course d’Evgeny Rylov du ROC pour remporter l’or et un nouveau record olympique dans la finale du 200 m dos masculin.@fina1908#La natationpic.twitter.com/G0idCg0szT – Jeux olympiques (@Olympiques) 30 juillet 2021

Le triple champion olympique Murphy, qui a terminé troisième derrière la star du ROC Rylov et le nageur russe Kliment Kolesnikov lors de la finale du 100 m dos, a semblé amer au lendemain de la défaite de vendredi, semblant niveler les allégations de dopage contre son rival.

« J’ai 15 pensées, 13 d’entre elles me causeraient beaucoup d’ennuis, » Murphy a déclaré aux journalistes.

« C’est comme ça. J’essaie de ne pas me laisser entraîner par ça. C’est un énorme épuisement mental pour moi tout au long de l’année, que je nage dans une course qui n’est probablement pas propre et c’est ce que c’est.

Des athlètes russes participent aux Jeux olympiques de Tokyo sous la bannière ROC en raison des sanctions imposées par l’AMA, après des allégations de dopage de longue date contre le pays découlant des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014.

De nombreux athlètes russes ont été sanctionnés, mais bien que les responsables aient admis des erreurs dans leur programme antidopage, ils ont également souligné que les allégations étaient motivées par des considérations politiques et que le pays n’avait pas la possibilité de se défendre pleinement.

Tout le contingent russe à Tokyo – qui compte environ 330 personnes – a été autorisé à terminer.

Murphy est revenu plus tard sur ses revendications initiales lors d’une conférence de presse.

« Je dois être clair, je n’ai jamais fait… mon intention n’est pas de faire des allégations ici », a déclaré le détenteur du record du monde de 26 ans.

« Genre, félicitations à Luke et Evgeny. Ils ont fait un travail incroyable, ce sont tous les deux des nageurs très talentueux. En fin de compte… je crois que le (dopage) est toujours important dans la natation et c’est ce qu’il est.

Rylov, qui compte désormais quatre médailles olympiques à son actif, a refusé de mordre à l’hameçon.

« Honnêtement, je n’ai pas entendu ce commentaire, donc je ne peux pas répondre. a déclaré le jeune homme de 24 ans.

« J’ai toujours été pour un sport propre, je passe des tests de dopage, je complète ADAMS (système d’administration et de gestion antidopage) et je nage toujours de tout mon cœur et avec honnêteté.

« J’y ai consacré toute ma vie et je ne pourrais pas me pardonner si je prenais quelque chose. Je ne veux pas répondre à cette question.

La ligne de dopage est la dernière à poursuivre les athlètes russes à Tokyo.

Jeudi, la rameuse américaine Megan Kalmoe a déclaré qu’elle avait un « sentiment désagréable » voir Vasilisa Stepanova et Elena Oriabinskaia de l’équipe ROC remporter l’argent en duo féminin sans barreur.

Ailleurs, la star du tennis Daniil Medvedev a réagi avec fureur lorsqu’un journaliste chilien lui a demandé si les concurrents russes portaient le « stigmatisation des tricheurs » à Tokyo.

Medvedev a répondu que le journaliste « devrait avoir honte de lui-même. »

Les sanctions contre la Russie signifient que le drapeau et l’hymne de la nation sont interdits aux Jeux de Tokyo, bien que les uniformes des athlètes contiennent toujours les éléments du drapeau tricolore russe.

Lors des cérémonies de remise des médailles, les médaillés d’or russes tels que Rylov sont traités aux accents du Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski.

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe ROC est quatrième au classement général des médailles à Tokyo avec 10 médailles d’or, 12 d’argent et neuf de bronze. La Chine est en tête, suivie du Japon et des États-Unis.