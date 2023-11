Le n°8 Georgia Tech tombe face au n°7 Pitt – Georgia Tech Yellow Jackets

Ensemble par ensemble

Série 1 (Pitt, 25-13) : Pitt a marqué les 10 premiers points du set alors que les Jackets ont commis des erreurs inhabituelles lors de la réception du service. Les Jackets se sont battus pendant le reste du set mais n’ont pas pu réduire l’écart à moins de cinq points, perdant finalement 12 points. Bertolino a réussi quatre attaques décisives sur cinq swings dans la défaite.

Série 2 (Pitt, 25-14) : Les Panthers ont réalisé une autre longue séquence de buts au milieu de la seconde pour prendre une avance de 16-8, qu’ils conserveront pour le reste du set. Tech a eu du mal à trouver une cohérence dans les services et les réceptions alors que les Panthers se sont retirés à 92 pour cent. Bertolino a terminé avec cinq attaques décisives et son premier as de la soirée. Elle a également ajouté cinq récupérations, mais les difficultés de passe et les erreurs d’attaque ont condamné les Jackets alors que Pitt prenait une avance de deux sets.

Série 3 (Pitt, 25-19) : Michelle Collier a essayé une multitude d’alignements différents dans le troisième set, mais les améliorations offensives n’ont pas été égalées défensivement alors que les Panthers ont exécuté à un rythme très efficace, effaçant un avantage technologique précoce de 12-7 et utilisant un score tardif de 9-0 pour terminer. le match en trois.

SUIVANT

Georgia Tech aura le reste du week-end pour se reposer avant de se rendre à Miami pour un match vendredi soir contre les Hurricanes (16-8, 9-5 ACC). Ce match débutera à 19 heures depuis Coral Gables et sera diffusé sur ACC Network Extra.

Initiative de conduite compétitive, deuxième tour

Vous cherchez à bâtir sur succès de l’initiative Competitive Drive de l’année dernièreGeorgia Tech, la Georgia Tech Foundation et Georgia Tech Athletics s’associent à nouveau pour lancer Initiative de conduite compétitive, deuxième tour. CDI Turn 2 a pour objectif de collecter 2,5 millions de dollars de nouveaux dons au fonds de bourses d’études sportives du Fonds Alexander-Tharpe d’ici le 31 décembre, et Georgia Tech et la Georgia Tech Foundation égaleront les dons éligibles pour accélérer l’impact de l’athlétisme technologique. Comme l’année dernière, non seulement les dons au CDI Turn 2 seront doublés, mais il en sera de même pour les avantages du contributeur sous la forme d’AT Fund donnant des niveaux et des points de priorité. Pour en savoir plus et contribuer en ligne, visitez atfund.org/turn2.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter (@GTAthletics), Facebook, Instagram ou visitez-nous à www.ramblinwreck.com.