Le n°8 Georgia Tech se prépare pour le n°7 Pitt – Georgia Tech Yellow Jackets

LES APPARTEMENTS – Le volley-ball n°8 de Georgia Tech (21-3, 12-2 ACC) cherche à réécrire une fois de plus les livres d’histoire, vendredi, lorsque les Jackets accueilleront le n°7 de Pittsburgh (21-4, 12-2 ACC) à l’intérieur de l’O. ‘Gymnase Keefe. Le match débutera à 17h sur ACC Network. Ce sera le deuxième des matchs consécutifs du Top 10 vendredi soir pour Tech, après avoir battu le numéro 1 de l’époque. 3 Louisville vendredi dernier lors de la victoire à domicile la mieux classée de l’histoire du programme.

Couverture

Vendredi 10 novembre | Georgia Tech n°8 contre Pitt n°7 | 17h | Réseau ACC supplémentaire | Montre | Statistiques en direct

Parking

Scénarios

Les Jackets sont classés n°8 dans le dernier sondage des entraîneurs AVCA DI, leur plus haut classement de la saison.

Cela fait maintenant 66 semaines consécutives dans le Top 25 de l’AVCA.

Georgia Tech a battu deux adversaires du Top 10 au cours de la même saison régulière pour la première fois de l’histoire du programme (le n°8 de Penn State et le n°3 de Louisville). Une victoire contre Pitt n°7 serait la 7e victoire dans le Top 10 de l’histoire du programme avec 5 au cours des trois dernières saisons (également au n°2 Pitt, 2021 et contre le n°10 BYU, 2022).

Tech est en tête de l’ACC avec 5 joueuses honorées lors des récompenses hebdomadaires : Bianca Bertolino (POTW offensif-10/23), Paola Pimentel (POTW défensif-10/23 et 9/4), Larissa Mendes (étudiante de première année de la semaine-9/4). & 9/11), Tamara Otene (Offensive POTW-9/25) & Heloise Soares (Freshman of the Week-10/2 & 11/6).

Les Yellow Jackets possèdent l’une des meilleures défenses au pays, menant l’ACC avec 15,48 récupérations/set, soit plus d’une récupération complète au-dessus de la 2e place (BC – 14,23).

Les 15,41 récupérations/set de Tech sont le deuxième plus élevé parmi les défenses Power 5, derrière seulement le Kansas (15,92).

Pimentel a mené la dernière ligne Tech avec 4,38 récupérations/set cette année, le 2e de l’ACC et le 7e parmi les libéros Power 5. Le natif de Rio de Janeiro est à un peu moins de 400 pour cette saison – quelque chose que seuls cinq Jackets ont accompli à l’ère moderne des buteurs.

Otene a effectué 280 récupérations cette saison, le troisième plus grand nombre par un frappeur de puissance 5 et le plus grand nombre parmi les quilles de l’ACC.

Bianca Bertolino a été une arme depuis la ligne de service. Ses .62 as/set sont à égalité au premier rang de la Division I (Camryn Haworth de l’Indiana). Cette moyenne établirait un nouveau record de l’ACC pour les as/set à l’ère moderne du score.

Elle est à 8 as d’égaler le record GT des as en une seule saison (ère des scores modernes), établi en 2019 par Julia Bergmann.

Bertolino est le seul joueur de Power 5 à avoir réalisé plus de 250 attaques décisives, plus de 250 récupérations et plus de 50 as cette saison.

Six Jackets viennent de l’extérieur des États-Unis. Les joueurs internationaux représentent 81,2 % des récupérations de l’équipe (1 139), 75,8 % des as (116), 69,4 % des attaques décisives (872), 47,2 % des passes décisives (543) et 42,1 % des blocages (75,0). à ce stade de la saison.

Les Jackets sont à égalité en tête de l’ACC avec 13,80 attaques décisives/set – à égalité avec Pitt – 9e meilleur du Power 5.

Tech l’un des trois programmes Power 5 avec trois joueurs dans le Top 300 pour les kills/set (2,97 ou mieux) – avec Miami et Stanford. Otene (3,62 kills/set) est 4e de l’ACC, aux côtés de Bertolino (3,09 kills/set) et Larissa Mendes (2,98 kills/set).

Otene et Bertolino ont tous deux terminé à égalité pour le plus grand nombre de victoires de l’ACC au cours du mois d’octobre, soit 142 chacun.

Notes de série : contre Pitt

Ce sera la 16e rencontre de tous les temps entre Georgia Tech et Pitt. Tech traîne la série, 2-13.

Les deux équipes figuraient dans le Top 10 lors de leur match à Atlanta la saison dernière, une victoire 3-1 pour Pitt au McAmish Pavilion. Ce sera la première bataille du Top 10 entre les deux écoles au sein du O’Keefe Gymnasium.

Les Jackets sont à la recherche de leur toute première victoire contre Pitt à Atlanta. La victoire la mieux classée de l’histoire du programme (sur le numéro 2 Pitt) a eu lieu à Pittsburgh en 2021.

Initiative d’entraînement compétitif, deuxième tour

Vous cherchez à bâtir sur succès de l’initiative Competitive Drive de l’année dernièreGeorgia Tech, la Georgia Tech Foundation et Georgia Tech Athletics s’associent à nouveau pour lancer Initiative d’entraînement compétitif, deuxième tour. CDI Turn 2 a pour objectif de collecter 2,5 millions de dollars de nouveaux dons au fonds de bourses d’études sportives du Fonds Alexander-Tharpe d’ici le 31 décembre, et Georgia Tech et la Georgia Tech Foundation égaleront les dons éligibles pour accélérer l’impact de l’athlétisme technologique. Comme l’année dernière, non seulement les dons au CDI Turn 2 seront doublés, mais les avantages du contributeur en termes de niveaux et de points de priorité seront également accordés au Fonds AT. Pour en savoir plus et contribuer en ligne, visitez atfund.org/turn2.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter (@GTAthletics), Facebook, Instagram ou visitez-nous à www.ramblinwreck.com.