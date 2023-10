Le secondeur Eric Gentry a dévié la passe de Francisco Mendoza dans la zone des buts lors d’un essai de conversion de deux points à 58 secondes de la fin et le numéro 24 de la Californie du Sud a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives avec une victoire de 50-49 contre la Californie samedi.

Les Troyens (7-2, 5-1 Pac-12) se sont ressaisis après avoir été menés par 11 à la mi-temps. L’USC a marqué 21 points au quatrième quart, le touché de sept verges d’Austin Jones étant le vainqueur du match.

La déviation de Gentry est survenue quelques instants après que le quart-arrière de Cal, Fernando Mendoza, ait lancé une passe de 13 verges à Jaivian Thomas pour un touché. N’ayant aucune chance de remporter le titre de conférence à leur portée, les Bears (3-5, 1-4) ont choisi de viser la victoire plutôt que d’égaliser avec un point supplémentaire.

Mendoza a reculé et a scanné le terrain avant de lancer un court lancer vers le receveur large Brian Hightower près de l’arrière de la zone des buts. Le Gentry de 6 pieds 6 pouces a bondi pour repousser le ballon alors que les chevaux de Troie célébraient.

Il s’agissait du plus gros jeu de la défense de Southern Cal en une journée au cours duquel elle a forcé quatre revirements malgré un abandon de 527 verges.

Le quart-arrière des Trojans, Caleb Williams, a réussi 369 verges et deux touchés. Le porteur de ballon MarShawn Lloyd a ajouté 115 verges et deux touchés au sol.

L’offensive de Southern Cal semblait beaucoup plus nette que lors de défaites consécutives contre l’Utah et Notre Dame.

L’offensive de Cal était presque aussi bonne.

Mendoza, un étudiant de première année en chemise rouge, a couru pour deux touchés et en a réussi un autre. Jaydn Ott a égalé son sommet en carrière avec trois touchés dans ce qui pourrait être le dernier match entre les deux rivaux de longue date. Southern Cal se dirige vers le Big Ten l’année prochaine tandis que Cal se dirige vers l’ACC.

Mendoza a réussi 299 verges avec une interception.

Les deux équipes ont accumulé plus de 300 mètres offensifs au cours d’une première mi-temps folle.

Williams et les Trojans, qui ont perdu contre des équipes classées dans l’Utah et à Notre Dame, ont marqué lors de leurs trois premiers entraînements. Southern Cal a converti deux quatrièmes essais lors de sa première possession tandis que Williams a complété 10 de ses 12 premières tentatives de passe, dont un touché de 6 verges contre Austin Jones qui a poussé les Trojans à 17-7.

COUP DE COUP RETARDÉ

La première mi-temps a semblé se terminer après une longue passe de Williams à Lake McCree qui a placé l’USC sur la ligne des 16 verges de Cal. Les officiels ont d’abord jugé que le temps était écoulé et les deux équipes ont quitté le terrain. Après s’être consultés pendant la mi-temps, les arbitres ont annoncé qu’il restait encore une seconde au compteur, tandis que l’entraîneur-chef de Cal, Justin Wilcox, réagissait avec colère. Au retour des deux équipes, Denis Lynch a raté une tentative de 33 verges.

LES FANS TIENNENT UNE PROTESTATION

Le début du match a été retardé de plusieurs instants après qu’un groupe d’environ 15 supporters se soit assis près du milieu de terrain du Memorial Stadium en signe de protestation. On ne savait pas immédiatement pourquoi les fans protestaient alors qu’ils étaient assis dos à dos près de la ligne des 50 ans au milieu du logo de Cal. La police et la sécurité se sont approchées du groupe tandis que les joueurs des deux équipes se levaient et regardaient. Les fans ont finalement été menottés et escortés.

LES À EMPORTER

USC : Les Trojans étaient stupéfiants à l’entrée du match et perdaient à la mi-temps avant de se rallier pour la victoire indispensable. L’équipe de l’entraîneur Lincoln Riley aurait pu se replier en seconde période mais a fait preuve de beaucoup de cœur pour rester en lice pour le titre de conférence.

Californie : Les Bears ont joué peut-être leur match le plus complet de l’année et n’ont quand même pas réussi. La défense a résisté en première mi-temps mais n’a pas pu maintenir son élan en seconde période.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Les défaites contre l’Utah et Notre Dame ont fait chuter les chevaux de Troie dans le classement, et ils resteront probablement en bas du classement malgré leur victoire sur une équipe outsider de Cal.

SUIVANT

Southern Cal : rentre chez lui pour entamer une séquence de trois matchs contre des équipes classées, en commençant par le n°5 Washington le 4 novembre. Après cela, les Trojans affrontent le n°8 de l’Oregon et le n°23 de l’UCLA.

Californie : voyage pour affronter le n°8 de l’Oregon le 4 novembre.