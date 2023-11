Le n°2 du Michigan est-il en alerte contre le n°9 de Penn State ?

Au plus profond de la saison de football universitaire, nous avons des matchs passionnants pour la semaine 11 qui pourraient brosser un tableau plus clair des séries éliminatoires. L’un de ces matchs est le n°2 du Michigan contre le n°9 de Penn State. La défense du Michigan est considérée comme la meilleure du pays, n’accordant qu’un premier but et un seul but en neuf matchs. Devons-nous nous attendre à ce que la saison invaincue des Wolverines se poursuive ?

La force du calendrier du Michigan

Les Wolverines ont une fiche de 9-0 avec la défense la mieux classée du pays, mais… leur force de calendrier est 111e sur 133 équipes.

L’offensive la mieux notée à laquelle le Michigan a été confronté est Rutgers (21), qui est également la défense la mieux notée (53) à laquelle il a été confronté. Lorsque vous affrontez sept adversaires en dehors du top 75 en attaque, il est facile de comprendre pourquoi la défense des Wolverines a été si solide.

Penn State représente, bien sûr, un grand pas en avant dans la concurrence. L’offensive de 25e année, dirigée par le quart-arrière Drew Allar, est soutenue par la défense de septième année et une course de passes parmi les cinq premiers.

JJ McCarthy et la ligne offensive du Michigan

Un facteur qui pourrait entrer en jeu pour le quart-arrière du Michigan, JJ McCarthy, est qu’il a été limogé huit fois au cours des trois derniers matchs. Il a subi 34 pressions au cours de cette période, contre 32 au cours des six premiers matchs. À première vue, cela ne semble pas être un gros problème.

Cependant, la meilleure course de passes à laquelle McCarthy a été confronté au cours de cette séquence de trois matchs est Purdue, classé 63e. Les Nittany Lions ont la quatrième meilleure course de passes du pays, générant 42 sacs sur 202 pressions. À titre de comparaison, Purdue compte 24 sacs sur 172 pressions.

Pourquoi cela pourrait être important : McCarthy n’a pas fait face à une défense d’élite. Il compte trois interceptions et cinq jeux dignes d’un chiffre d’affaires cette saison sous pression. Penn State a la défense au sol de 10e année, selon PFF, mais est la défense la mieux notée en termes de verges au sol autorisées, limitant les adversaires à une moyenne de 60 verges par match et n’accordant que six scores au sol toute la saison.

Penn State doit éliminer le jeu de course et forcer McCarthy à gagner par les airs. Si cela peut forcer McCarthy dans des situations désastreuses, des revirements et des positions courtes sur le terrain sont possibles. La question est : Penn State peut-il limiter le jeu de course ? Oui.

Qu’est-il arrivé au jeu de course du Michigan ?

L’offensive précipitée des Wolverines, dirigée par le senior Blake Corum, est classée 93e après avoir été à égalité au premier rang l’an dernier. Corum, qui a subi une opération au genou de fin de saison en 2022, est bien en deçà de sa production en termes de verges et de verges par course de la saison dernière. Le fait que l’offensive du Michigan soit désormais plus équilibrée avec McCarthy pourrait également y contribuer. Pourtant, Corum est moins efficace cette saison, se classant 64e en yards après contact et 74e en courses explosives. Il n’a que sept courses conçues de plus de 15 verges cette saison, contre 22 l’an dernier, ce qui était le plus grand nombre dans le football universitaire.

Désormais, un Corum inefficace doit faire face à une défense d’élite précipitée. Oui, le jeu de course peut être arrêté. Oui, McCarthy devra lancer le jeu de passes. Tout cela est très préoccupant.

La différence entre le Michigan et l’Ohio State est que les Wolverines n’ont pas d’arme pour renflouer l’offensive comme le receveur des Buckeyes Marvin Harrison Jr., qui a récolté 162 verges sur réception et un score dans une victoire de huit points contre les Nittany Lions.

Respect au Michigan pour avoir battu les mauvaises équipes. Les Wolverines sont-ils la vraie affaire ? Avec un jeu de course en régression, un quarterback qui n’a pas été testé et une solidité d’horaire facile, on est sur le point de le découvrir. Seule option : Penn State +5 et +170 pour gagner carrément. Que le chaos de la semaine 11 commence.