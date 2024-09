Le N1S Ultimate de JMGO pourrait rendre votre téléviseur obsolète : l’avenir de la projection à domicile à l’IFA 2024

À l’IFA 2024, il est devenu plus évident que jamais que les téléviseurs traditionnels pourraient bien être de l’histoire ancienne. À mesure que les home-cinémas évoluent, l’accent est mis sur les projecteurs élégants et puissants qui offrent une véritable expérience cinématographique directement dans votre salon. L’époque où l’on se contentait d’une taille d’écran fixe, limitée par l’endroit où l’on pouvait accrocher un téléviseur, est remplacée par des projecteurs qui offrent flexibilité, portabilité et, grâce à des innovations comme la technologie laser 4K, une qualité d’image qui rivalise – et dans certains cas dépasse – ce que n’importe quel téléviseur haut de gamme peut offrir.

Les projecteurs ont beaucoup évolué depuis les écrans sombres et pixellisés que beaucoup associent encore à eux. Les modèles d’aujourd’hui, en particulier ceux de sociétés comme JMGO, deviennent le choix de prédilection de ceux qui cherchent à améliorer leurs installations de divertissement à domicile. Que vous soyez un cinéphile, un joueur ou simplement quelqu’un qui souhaite une expérience plus immersive, les projecteurs ont rapidement gagné du terrain. Ils offrent plus d’écran pour votre argent et, en matière de haute définition, ils ne font aucun compromis.

C’est dans cette ambiance que JMGO a présenté les projecteurs N1S Ultimate 4K et N1S Pro 4K à l’IFA 2024, tous deux dotés de fonctionnalités conçues pour tirer parti de cette renaissance des projecteurs. Alimentés par leur technologie brevetée MALC™ 2.0 Triple Laser Optics, ces appareils prouvent que les projecteurs ne sont plus seulement une alternative aux téléviseurs : ils pourraient bien être l’avenir du divertissement à domicile.

Une plongée en profondeur dans la technologie MALC™ 2.0

L’un des points forts du N1S Ultimate est l’optique laser triple MALC™ (Multi-Layer Adaptive Laser Control) 2.0 exclusive de JMGO. Selon JMGO, le compromis typique de la projection laser, où l’augmentation de la luminosité a tendance à compromettre la précision des couleurs et le contraste, a été résolu avec succès grâce au MALC 2.0. Ce système offre une luminosité exceptionnelle sans sacrifier la qualité visuelle, offrant aux utilisateurs une expérience fluide.

Le projecteur N1S Ultimate 4K est capable de produire 3 500 lumens ANSI, ce qui garantit une qualité d’image éclatante même dans des environnements à forte luminosité ambiante. Associé à un rapport de contraste de 1 600 : 1 et à une couverture des couleurs BT.2020 de 110 %, le N1S Ultimate est conçu pour offrir des visuels époustouflants qui ne perdent pas leur éclat dans des conditions d’éclairage moins qu’idéales. Avec un ∆E (Delta E) inférieur à 1, la précision des couleurs est parfaite, garantissant une reproduction fidèle même des nuances les plus subtiles. Cette combinaison de luminosité, de contraste et de précision des couleurs fait du N1S Ultimate l’appareil idéal pour le visionnage en journée et les expériences cinématographiques.

N1S Ultimate vs N1S Pro : qu’est-ce qui les différencie ?

Bien que le N1S Ultimate et le N1S Pro partagent tous deux la technologie MALC™ 2.0 de JMGO, il existe des différences notables entre les deux modèles qui aideront les utilisateurs à décider lequel répond le mieux à leurs besoins. Le N1S Pro, positionné comme une option plus économique, offre 2 400 lumens ANSI, contre 3 500 lumens pour l’Ultimate. Cette différence de luminosité peut être un facteur clé pour les utilisateurs qui ont besoin d’un projecteur pour les pièces lumineuses ou pour une utilisation en journée.

Cependant, les deux projecteurs conservent le même niveau de contraste (1600:1) et de performances de couleur, ce qui en dit long sur l’engagement de JMGO à offrir une expérience de haute qualité sur l’ensemble de sa gamme de produits. Que vous choisissiez le Pro ou l’Ultimate, vous obtiendrez des visuels époustouflants avec un ∆E inférieur à 1 et une précision des couleurs BT.2020 de 110 %, ce qui garantit des images riches et réalistes.

Polyvalence dans toutes les directions : le stabilisateur emblématique

L’une des caractéristiques qui distingue la série JMGO N1S est sa conception à cardan intégrée, introduite pour la première fois en 2022. Cela permet aux projecteurs de pivoter à 360 degrés et de s’incliner à 135 degrés, ce qui facilite considérablement le réglage de l’angle de projection. Que vous souhaitiez projeter au plafond pour une soirée cinéma décontractée ou l’incliner vers un mur pour créer une configuration de jeu improvisée, le cardan offre une flexibilité exceptionnelle.

Cette conception ajoute également une touche futuriste à l’appareil, le distinguant des projecteurs conventionnels qui nécessitent des configurations encombrantes ou des installations fixes. L’accent mis par JMGO sur la création d’un appareil de divertissement portable et polyvalent transparaît dans le N1S Ultimate, le positionnant comme un choix idéal pour les utilisateurs qui apprécient à la fois le style et la fonctionnalité.

Un nouveau type d’écosystème de divertissement à domicile

Au-delà du matériel, JMGO a intégré Google TV dans les deux modèles, offrant ainsi l’accès à une large gamme de services de streaming, y compris des options certifiées comme Netflix. Cela fait des projecteurs N1S une véritable solution de divertissement tout-en-un : aucun appareil de streaming externe n’est nécessaire. Que vous regardiez un film, que vous diffusiez une série télévisée ou que vous projetiez une vidéo personnelle, tout est géré de manière transparente depuis le projecteur lui-même.

Tarifs et disponibilité

Les modèles N1S Ultimate et N1S Pro sont désormais disponibles sur Amazon aux États-Unis et dans toute l’Europe, notamment en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Le N1S Ultimate 4K est vendu au prix de 2 799 $ aux États-Unis et de 2 999 € en Europe, tandis que le N1S Pro 4K est vendu au prix de 1 999 $ ou 2 299 €, offrant une option plus abordable pour ceux qui n’ont pas besoin de la pleine luminosité de l’Ultimate.