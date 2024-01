Le n°15 de Notre Dame étourdit le n°8 d’UConn à Storrs, 82-67 – Notre Dame Fighting Irish – Site officiel de l’athlétisme

ENCADRÉ PDF

STORRS, Connecticut. – C’est une autre victoire sur le Connecticut. Et c’est un autre record pour Hannah Hidalgo.

Samedi, le n°15 Notre Dame (15-4) a battu le n°8 UConn (17-4) sur son terrain. Il s’agit de la deuxième victoire consécutive de Notre Dame contre les Huskies, et c’est la première de l’entraîneur-chef de la famille Karen et Kevin Keyes, Niele Ivey, à Storrs.

Hannah Hidalgo a battu le record de buts de première année de Notre Dame en un seul match, perdant 34 points contre une équipe du top 10 pour la deuxième fois cette saison (Caroline du Sud). Le précédent record de 33 était détenu par Michelle Marciniak et établi en 1991.

Notre Dame a pris une avance de 8-4 pour commencer avec 4 points chacun d’Hidalgo et Maddy Westbeld. UConn est revenu en force, frappant 7 de ses 9 seaux suivants et gardant Notre Dame sans but pendant les 4 dernières minutes du premier cadre. Hidalgo et Aaliyah Edwards d’UConn ont mené tous les buteurs avec 8, et Westbeld a été le seul autre joueur irlandais à marquer. C’était 21-14 en faveur de l’équipe locale après 10 heures.

Le deuxième quartier appartenait à Notre-Dame. Nat Marshall a été la première à marquer pour les Irlandais, et elle a terminé le match avec 8 après un score de 4-5 depuis le terrain. Sonia Citron est restée sans but dans le premier, mais son 4-5 depuis le sol en Q2 lui a rapporté 9 points.

Ensuite, il y a Hidalgo, qui ajoute pas si discrètement 11 points à ses 8 dans le premier cadre pour finir à 19. Elle a complètement fait taire la foule avec une balle encaissée derrière l’arc, qui a été tirée en quelques fractions de seconde seulement. avant le buzzer. Visiteurs avantage, 44-35. Notre Dame a tiré 66,7 pour cent au deuxième quart-temps et 54,5 pour cent au premier semestre. Les Huskies n’étaient pas trop mal eux-mêmes, réussissant 14 tirs sur 29.

Dans l’ensemble, Notre Dame a dominé les Huskies 30-14 au deuxième trimestre. Les Irlandais n’étaient qu’à 3 points d’un sommet de 33 en un quart de saison.

UConn est sorti des vestiaires et a apparemment organisé plusieurs mini-courses. L’attaquant des Huskies Aliyah Edwards a dominé dans la peinture, avec une fiche de 5-6 et une fin de match avec 10 points.

Mais Notre-Dame avait une réponse. UConn doublait Citron et Hidalgo, laissant Westbeld avec un regard grand ouvert. Elle a réussi des triplés consécutifs après avoir commencé 0-4 en profondeur pour mettre fin au score de Notre-Dame en Q3. Les Irlandais ont pris une avance de 60-57 dans le dernier quart-temps.

C’était 60-60 avec 9:06 à jouer avant que Notre Dame ne se lance dans une série de 8-0. Les Huskies se sont approchés jusqu’à 5. Mais avec 1:28 à jouer, Notre Dame a pris une avance de 15. Game over.

En fin de compte, Hidalgo en avait 34, Westbeld en avait 23, Citron en avait 15 et Marshall en avait 10. Les Irlandais ont tiré à 55 pour cent depuis le sol. La saison dernière contre UConn, ils ont tiré 56,1 pour cent. Ces performances sont les deux performances de tir les plus élevées contre des équipes classées sous Ivey.

Notre Dame a dépassé les Huskies 37-27 et a limité la meilleure buteuse Paige Bueckers à 5-17 depuis le sol. Malgré la poussée d’Edwards en seconde période, les Irlandais ont dominé UConn dans la peinture, 46-26.

Ensuite, Notre Dame reprend la route de Georgia Tech (13-7, 4-4).