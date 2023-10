L’Université de Louisville est de retour dans le top 15 après avoir blanchi Duke à domicile le week-end dernier, et maintenant les Cardinals se tournent vers Virginia Tech. L’UofL occupe actuellement la deuxième place du classement ACC, derrière Florida State, et les Hokies sont juste derrière les Cardinals. à la troisième place, il y a donc des implications pour la conférence. Après une défaite surprenante contre l’Université de Pittsburgh il y a deux semaines, l’entraîneur-chef de l’UofL, Jeff Brohm, reproche à l’équipe de ne pas regarder vers l’avenir et d’être victime des « jeux pièges ». Envisager autre chose que le prochain match en tant qu’équipe et en tant qu’entraîneur peut vous causer des ennuis, et j’ai été assez brûlé à plusieurs reprises. Je suis sûr que d’autres l’ont fait aussi, donc c’est aussi simple que d’améliorer cette semaine et d’essayer de améliorez-vous et essayez de gagner ce prochain match de football”, a déclaré Brohm. “Regarder ce qui se passe à la fin, c’est bien quand la saison est terminée, mais d’ici là, pour nous, il s’agit de savoir comment trouver un moyen de battre Virginia Tech ?” Les Cardinals entrent dans le match en tant que favoris à 10 points et sont invaincu à domicile cette saison. Virginia Tech aborde le match avec une fiche de 4-4, avec une victoire plus tôt cette année contre Pitt et sur une séquence de deux victoires consécutives. L’offensive des Hokies a été incohérente cette saison, marquant plus de 30 points dans toutes ses victoires, mais sans réussir à marquer 17 points dans ses quatre défaites. La défense de l’UofL a continué de prouver qu’elle était un facteur clé dans le succès de l’équipe, blanchissant Duke et n’accordant que 303 yards par match jusqu’à présent cette saison. .Quant à la défense des Hokies, ils se classent à seulement six places en dessous de l’UofL en défense totale à 21, n’accordant que 316 verges par match cette saison. L’Achille des Hokies en défense arrête la course. Si Jawhar Jordan peut reproduire un autre match comme il l’avait fait contre Duke, les Cardinals ne devraient avoir aucun problème à marquer des points au tableau. Et même si Louisville ne s’est pas beaucoup appuyé sur Jack Plummer et le raid aérien contre les Blue Devils, trouver un moyen d’exposer le secondaire Hokie ne fera que rendre les Cardinals plus dangereux.L’UofL et Virginia Tech donnent le coup d’envoi au L&N Stadium à 15h30 samedi. Le jeu sera diffusé sur le réseau ACC.

