Le n°10 exhorte la FA à montrer son soutien aux victimes du Hamas en éclairant l’arche de Wembley aux couleurs du drapeau israélien

Les dirigeants du football anglais ont « beaucoup plus à faire » pour montrer leur soutien aux victimes de l’attaque du Hamas contre Israël, affirme Downing Street.

La Fédération de football est sous pression après n’avoir pas illuminé l’arche de Wembley aux couleurs du drapeau israélien lors du match masculin contre l’Australie vendredi.

La FA n’a pas réussi à illuminer l’arche de Wembley aux couleurs d’Israël avant le match amical entre l’Angleterre et l’Australie vendredi. Crédit : Sportimage

L’arche emblématique a déjà été illuminée aux couleurs de l’Ukraine et de la Turquie en signe de solidarité.

L’équipe joue contre l’Italie ce soir avec des appels croissants à en faire plus après que les joueurs aient porté des brassards noirs et observé une minute de silence la semaine dernière.

On a demandé aujourd’hui au numéro 10 si la FA devait éclairer le stade du nord-ouest de Londres en bleu et blanc, après l’avoir fait pour marquer les atrocités précédentes.

Un porte-parole a déclaré : « Comme vous le dites, ils ont réussi à montrer leur soutien dans ces circonstances.

« Je pense qu’il est juste, étant donné l’horreur qu’a vécu Israël, que chaque partie du Royaume-Uni montre son soutien. »

Lorsqu’on lui a demandé si Rishi Sunak pensait que la FA avait « échoué » dans ses mémoires la semaine dernière, le porte-parole a ajouté : « Comme je l’ai dit, nous pensons qu’il y a beaucoup plus à faire et qu’ils peuvent faire beaucoup plus pour montrer leur soutien.

Le rabbin Alex Goldberg a démissionné de son poste de président du réseau Faith in Football de la FA suite à cette décision.

Moshe Zuares, patron de la Fédération israélienne de football, a critiqué la semaine dernière la FA : « Il y a des moments dans l’histoire où la vérité est une, nette, claire. Tel est le temps présent.

Dans un communiqué la semaine dernière, la FA a déclaré qu’elle se souviendrait des victimes innocentes suite aux événements « dévastateurs » survenus en Israël et en Palestine lors des deux matchs à domicile.