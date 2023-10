Le n°10 de l’USC réalise une performance moche, n’étant plus invaincu après une défaite 48-20 contre le n°21 de Notre Dame

Toutes les verrues de l’USC étaient pleinement exposées samedi soir à South Bend.

Les Trojans n°10 sont tombés des rangs invaincus avec une défaite 48-20 contre le n°21 Notre Dame, et toute la négligence dont l’équipe de Lincoln Riley avait fait preuve tout au long de la saison s’est finalement avérée coûteuse.

Les Trojans, désormais 6-1, ont pris du retard dès le début grâce à trois interceptions en première mi-temps lancées par le quart-arrière vainqueur du trophée Heisman, Caleb Williams. Ces trois interceptions ont conduit à des touchés à Notre-Dame alors que les Irlandais prenaient une avance de 24-6 à la mi-temps.

Williams et l’offensive ont nettoyé leur jeu pendant la majeure partie de la seconde mi-temps. Mais chaque fois que les Troyens menaçaient de rendre le jeu compétitif, ils permettaient rapidement à Notre-Dame de répondre avec son propre touché.

Le porteur de ballon de l’USC MarShawn Lloyd a marqué sur 31 mètres au milieu du troisième quart pour réduire l’avance de Notre Dame à 24-13. Sans les avantages de position sur le terrain offerts par les revirements de Williams, l’offensive de Notre Dame n’avait pas très bien déplacé le ballon.

À juste titre, la défense tant décriée de l’USC a finalement montré ses vraies couleurs après le touché de Lloyd. Alors que les Irlandais dépassaient le milieu de terrain, Sam Hartman a regardé en profondeur et a trouvé Chris Tyree derrière la défense pour un touché de 46 verges, prolongeant l’avance de Notre Dame à 31-13 avec 3:54 à jouer en troisième.

Au début du quatrième quart-temps, Zachariah Branch, star de première année de l’USC, a réalisé un énorme retour de botté de dégagement pour établir une passe de touché de Williams à Brenden Rice. Avec un score désormais de 31-20 avec 9:04 à jouer, les Troyens étaient encore à distance de frappe.

Jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus.

Lors du coup d’envoi qui a suivi, Jadarian Price de Notre Dame a parcouru 99 verges pour un touché. Cela a pratiquement mis fin aux chances de retour de l’USC.

L’USC a gagné malgré un jeu bâclé – jusqu’à ce match

L’USC a été serré lors de ses trois sorties précédentes et n’a pas pu éviter une défaite cette fois-ci. L’USC n’avait qu’une avance de sept points au quatrième quart contre l’Arizona State le 23 septembre et a failli perdre une énorme avance lors d’une victoire de 48-41 au Colorado le 30 septembre. Et puis contre l’Arizona la semaine dernière, l’USC a pris du retard 17-0. , est revenu pour prendre les devants, puis a raté une chance de gagner le match à la fin du temps imparti en ratant un panier. Les Troyens ont finalement pris le dessus en triple prolongation, mais ce fut une autre sortie terne pour une équipe aussi talentueuse.

L’USC n’a pas été en mesure de faire preuve d’un niveau de concentration accru samedi à South Bend, et il est revenu pour mordre les Trojans, qui ont désormais une fiche de 6-1 cette année. La performance de Williams était particulièrement alarmante. La défense de l’USC était l’une des pires du pays en 2022 et Williams devait systématiquement enfiler une cape de Superman pour mener les Troyens à la victoire.

Au début de la saison, il semblait que Williams s’en sortait avec de nombreux lancers risqués. Il tenait le ballon trop longtemps et le lançait dans la circulation ou à travers son corps. Avec son niveau de talent, il est régulièrement capable de s’en sortir avec ce genre de jeux. Il est entré dans le week-end avec 22 touchés et une seule interception. Il n’a également eu que cinq interceptions la saison dernière, donc le fait qu’il en ait lancé trois en première mi-temps, puis qu’il ait perdu un échappé au quatrième quart contre les Fighting Irish était choquant à voir. C’était peut-être en retard.

Ce n’était pas un match Pac-12, donc cela n’affectera pas les chances de l’USC de remporter la conférence, bien sûr. Cela pourrait-il servir de signal d’alarme pour les chevaux de Troie avec tant de matchs difficiles à venir ? Les Trojans accueilleront le n°16 de l’Utah le week-end prochain et auront Washington et l’Oregon au programme deux semaines consécutives en novembre.

Et du côté de Notre-Dame, ce fut une grande victoire pour Marcus Freeman dans la foulée d’une défaite aussi vilaine à Louisville, un match qui a amené les fans à remettre en question la capacité de Freeman à être entraîneur-chef.

Il s’agissait du quatrième match consécutif aux heures de grande écoute contre un adversaire invaincu. Cette course a commencé par une défaite déchirante à la dernière seconde contre Ohio State. À partir de là, Notre Dame a marqué dans la dernière minute pour choquer Duke sur la route avant la défaite 33-20 à Louisville.

Cela a été une période épuisante de huit semaines pour les Irlandais, qui a commencé par un match de la semaine 0 contre la Navy en Irlande. Après la victoire de samedi soir, Notre Dame bénéficie enfin d’une semaine de congé avant la dernière partie de la saison.

À 6-2, les Irlandais n’ont pas beaucoup de chances de se battre pour une place dans les éliminatoires du football universitaire. Mais une chance d’atteindre 10-2 lors de la deuxième saison de Freeman en tant qu’entraîneur-chef est bien en vue avec des matchs contre Pitt, Clemson, Wake Forest et Stanford à venir.