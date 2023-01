Le n°1 mondial Carlos Alcaraz va manquer l’Open d’Australie en raison d’une blessure à la jambe

Le champion de l’US Open, Carlos Alcaraz, a déclaré vendredi qu’il raterait l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison, après s’être blessé à la jambe droite à l’entraînement.

“J’ai attrapé une blessure à cause d’un mouvement fortuit et contre nature à l’entraînement”, a écrit l’Espagnol de 19 ans sur son compte Twitter.

“J’ai travaillé si dur pour atteindre mon meilleur niveau pour l’Australie mais malheureusement je ne pourrai pas jouer”, a ajouté le joueur le mieux classé au monde.

« C’est difficile, mais je dois être optimiste, récupérer et regarder vers l’avant. Nous vous verrons à l’Open d’Australie en 2024.”

Le retrait d’Alcaraz signifie que le champion en titre, 22 fois vainqueur majeur et compatriote espagnol Rafael Nadal sera promu tête de série à l’Open d’Australie qui débutera à Melbourne le 16 janvier.

Novak Djokovic, neuf fois champion et 21 fois vainqueur du titre du Grand Chelem, entrera dans les quatre premières têtes de série.

Cela signifie qu’il ne pourra pas affronter l’ancien rival Nadal avant les demi-finales au plus tôt.

Djokovic reviendra à l’Open d’Australie après avoir été expulsé du pays l’année dernière pour son refus de se faire vacciner.

Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial depuis la création du classement ATP en 1973 en remportant son premier tournoi du Grand Chelem à l’US Open en septembre dernier.

Il devient alors le plus jeune joueur de l’histoire à terminer l’année en tête du classement, et le premier en dehors de Djokovic, Nadal, Roger Federer et Andy Murray à le faire depuis Andy Roddick en 2003.

Cependant, une déchirure abdominale l’a forcé à se retirer en quart de finale du Masters de Paris en novembre, ce qui l’a obligé à manquer la finale de la saison ATP à Turin remportée par Djokovic.

Alcaraz a également dû s’absenter de la finale de la Coupe Davis.

Alcaraz, qui manquera également la Kooyong Tennis Classic à Melbourne la semaine prochaine, a récemment admis que 2023 viendrait avec de nouvelles expériences pour lui.

« Je dois être préparé à ça, à la pression. Les gens, les joueurs aussi, vont avoir tous les yeux rivés sur moi et je vais devoir m’y préparer”, a-t-il expliqué lors d’une exposition à Abu Dhabi le mois dernier où il a été battu par le top 10 des rivaux Casper. Ruud et Andreï Roublev.

“Cela va probablement m’aider un peu à essayer de ne pas penser aux gens, aux attentes, au classement et à ce genre de choses”, a-t-il déclaré.

«Je vais juste mieux me voir, essayer de me pousser à un niveau élevé. En ce moment, je suis concentré sur moi-même, sur la récupération de mon niveau.”

Alcaraz a joué deux fois à l’Open d’Australie, atteignant le deuxième tour après avoir passé les qualifications en 2021 tandis que l’année dernière, il a été battu en cinq sets par Matteo Berrettini lors des 32 derniers.

“Nous sommes désolés de ne pas vous voir cette année @carlosalcaraz. En vous souhaitant un prompt rétablissement. A bientôt de retour sur le court”, a tweeté l’Open d’Australie vendredi.

La saison dernière, Alcaraz a remporté cinq titres en remportant 57 fois en 70 matchs.

Il a commencé 2022 à 32 ans dans le monde et a fait la plus grande ascension pour terminer en tête en 50 ans de classement.

Alcaraz a décroché le gros lot à Madrid en mai lorsqu’il est devenu le seul homme à battre Nadal et Djokovic lors du même événement sur terre battue.

Lorsqu’il a ensuite fait son entrée dans le top cinq mondial en juillet, il était le plus jeune homme à le faire depuis 2005.

Son entraîneur, l’ancien numéro un mondial Juan Carlos Ferrero, estime que si Alcaraz reste en forme, il est capable de remporter 30 titres du Grand Chelem.

