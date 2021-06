Le n°1 mondial bat le record du Grand Chelem à Roland-Garros

La victoire du Serbe le conduira aux côtés de Roy Emerson et Rod Laver comme les seuls hommes à avoir capturé les quatre majors plus d’une fois.

C’est un exploit qui s’est avéré même au-delà des capacités de Nadal et Roger Federer.

C’est un accomplissement si rare que cela ne s’est pas produit depuis 1969, lorsque Laver a terminé son deuxième calendrier du Grand Chelem.

Djokovic peut empocher un 19e Chelem avec la victoire et se situer juste derrière le record de 20 détenu conjointement par Nadal et Federer.

Djokovic insiste sur le fait qu’il n’y aura aucune déception physiquement ou émotionnellement après avoir atteint la finale à Paris pour la sixième fois avec un triomphe épique sur le champion à 13 reprises Nadal.

« Ce n’est pas la première fois que je joue une demi-finale épique dans un Grand Chelem et ensuite je dois revenir dans moins de 48 heures et jouer des finales », a déclaré le joueur de 34 ans.

« Mes capacités de récupération ont été assez bonnes tout au long de ma carrière. »

Sa bataille de quatre heures et quatre sets avec Nadal se bouscule déjà pour une place de choix dans la liste des «plus grands matchs de tous les temps» aux Chelems.

‘Jamais cru’

Il comportait un troisième set de 92 minutes qui a explosé les poumons et a nécessité une intervention du gouvernement pour permettre aux 5 000 fans du court Philippe Chatrier de regarder la conclusion du match malgré le fait qu’il s’étende au-delà du couvre-feu Covid-19 de 23 heures.

Le triomphe 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 a donné à Djokovic l’honneur d’être le seul homme à avoir battu Nadal à Paris plus d’une fois, l’ayant atteint pour la première fois au cours du trimestre 2015. finales.

Nadal n’a perdu que trois fois en 108 matches depuis ses débuts vainqueurs du titre en 2005.

Djokovic, le champion 2016, a déclaré qu’il s’agissait de sa meilleure victoire à Paris et l’a classé parmi ses «trois plus grandes» performances de tous les temps.

« Il est difficile de trouver des mots plus grands que tous les superlatifs auxquels vous pouvez penser pour les exploits de Rafa à Roland Garros », a déclaré Djokovic qui mène désormais sa série 30-28 et a perdu trois finales dans la capitale française contre Nadal.

« Chaque fois que vous entrez sur le terrain avec lui, vous savez que vous devez en quelque sorte gravir le mont Everest pour gagner contre ce type ici. »

Djokovic a déjà admis qu’il était un fan de Tsitsipas, le proclamant champion du Grand Chelem en devenir.

« C’est un travailleur acharné, dévoué et gentil », a déclaré Djokovic.

« Il est très intelligent et sage. J’aime le fait qu’il soit plus qu’un simple joueur de tennis et qu’il cherche toujours à apprendre de son expérience et à comprendre quelque chose de nouveau sur lui-même.

« C’est le trait d’un champion. »

Djokovic disputera sa 29e finale de Chelem dimanche.

Il détient une fiche de 5-2 sur Tsitsipas, une course qui comprend les trois rencontres sur terre battue.

À Roland-Garros l’an dernier, Djokovic a remporté sa demi-finale en cinq sets.

«Nous avons joué un cinq sets épique l’année dernière en demi-finale ici. Je sais que ça va être encore plus difficile », a ajouté Djokovic qui a également battu Tsitsipas à Rome à la veille de Roland-Garros.

« J’espère pouvoir recharger mes batteries autant que possible car je vais avoir besoin de puissance et d’énergie pour celle-là. »

Tsitsipas, 22 ans et 12 ans de moins que le Serbe, en est à sa première finale de Chelem après avoir mis fin à une série de trois défaites en demi-finale en battant Alexander Zverev en cinq sets vendredi.

Une victoire dimanche ferait de lui le premier joueur grec à remporter un titre du Grand Chelem.

Il deviendrait également le plus jeune champion à Paris depuis Nadal en 2008 et au classement général des Chelems depuis Juan Martin del Potro à l’US Open 2009.

« Je n’ai jamais cru, je n’ai jamais vraiment pensé à quel âge cet exploit pourrait arriver », a déclaré Tsitsipas.

« Mais je suis vraiment content de moi. Je pense avoir fait preuve d’une bonne discipline jusqu’à présent. J’ai été progressiste.

Tsitsipas est le joueur le plus en vue en tournée en 2021 avec 39 victoires en tête de la saison.

Vingt-deux d’entre eux sont venus sur terre battue et ont récolté un titre de Masters à Monte-Carlo ainsi qu’à Lyon.

Tsitsipas a également marqué une balle de match lors de la finale de Barcelone contre le futur champion Nadal.

« Il y a la finale dimanche, ce qui est excitant. J’ai hâte de laisser tout mon corps sur le terrain », a déclaré le Grec qui a éliminé la deuxième tête de série Daniil Medvedev en quart de finale.

Quand et où se jouera Roland-Garros 2021 ?

L’action du tableau principal de Roland-Garros 2021 commence le dimanche 30 mai et se poursuivra jusqu’au dimanche 13 juin à Paris, en France.

Où regarder les matchs en direct à la télévision ?

Le deuxième Grand Chelem de l’année sera diffusé en direct sur le réseau Star Sports Select. Les matchs commenceront à 21h30 IST (18h00 heure locale) tous les jours.

Où puis-je regarder la diffusion en direct des matchs ?

L’action peut également être diffusée en direct sur Disney + Hotstar dans le sous-continent.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici