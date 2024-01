Le n°1 d’UConn bat le n°18 du basketball masculin de Creighton

C’est vrai. La défense de CU, élite basée sur presque toutes les mesures possibles, a tenu bon. Aucun Husky n’a tiré à plus de 50 %, et celui qui l’a fait – Samson Johnson – n’a fait que quatre tentatives.

“C’est là que nous devons nous regarder dans le miroir, et nous le ferons”, a déclaré Ashworth lors de l’émission de radio d’après-match. « Nous savons ce que nous devons faire pour nous améliorer. Et nous avons des aspirations et des objectifs en tant qu’équipe, et nous savons ce que cela prend.